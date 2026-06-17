Le cuffie che MSI aveva presentato al CES di Las Vegas lo scorso gennaio sono finalmente disponibili per l’acquisto in Italia. Le Maestro 500 Wireless arrivano sul mercato italiano pensate per chi cerca un prodotto versatile che funzioni bene sia durante le ore di lavoro che nelle sessioni di gaming la sera.

All’epoca dell’annuncio al CES avevamo notato il design elegante ma non anonimo di queste cuffie, e MSI le aveva presentate come un prodotto rivolto a chi pone attenzione alla qualità audio senza rinunciare alle funzionalità tipiche delle periferiche gaming.

Oggi l’azienda taiwanese ne conferma il lancio ufficiale. Scopriamole nel dettaglio.

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Cancellazione del rumore con modalità Trasparenza

Le Maestro 500 Wireless integrano la cancellazione attiva del rumore con due modalità di funzionamento. La modalità ANC isola completamente l’utente dai rumori ambientali, utile per concentrarsi durante il lavoro o immergersi in un film. La classica modalità Trasparenza permette invece di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante, lasciando filtrare i suoni esterni quando necessario, per esempio durante una conversazione rapida con un amico o per sentire gli annunci in stazione.

A questo si aggiungono anche i driver da 40 mm che supportano una risposta in frequenza che arriva fino a 40 kHz, un valore che sulla carta dovrebbe garantire una riproduzione audio dettagliata anche sulle frequenze più alte. MSI afferma di puntare molto sulla versatilità di queste cuffie, presentandole come adatte sia all’ascolto musicale che alle chiamate di lavoro.

Il resto delle specifiche: microfono beamforming, connettività e autonomia

Per le videochiamate e le comunicazioni vocali, le Maestro 500 Wireless utilizzano un sistema di microfoni con tecnologia beamforming e cancellazione del rumore ambientale (ENC). Il beamforming permette al microfono di concentrarsi sulla voce dell’utente riducendo i rumori provenienti da altre direzioni, mentre l’ENC lavora per eliminare i suoni di fondo.

Una funzionalità pratica è il mute a ribalta ovvero quella funzione per cui alzando il microfono si attiva automaticamente il silenziamento, abbassandolo si riprende la conversazione. Si tratta di un sistema meccanico che evita di dover cercare pulsanti durante una chiamata importante o per mutarsi durante una sessione di gaming.

Sul fronte della connettività, MSI offre tre opzioni. Il wireless a 2,4 GHz garantisce la latenza più bassa per il gaming, il Bluetooth 5.4 permette di collegare le cuffie a smartphone e tablet, mentre il jack da 3,5 mm consente l’utilizzo cablato quando la batteria è scarica o quando si preferisce una connessione fisica.

L’autonomia dichiarata dall’azienda è di 90 ore e rappresenta il dato più impressionante della scheda tecnica. È una valore che, anche considerando un utilizzo intensivo quotidiano, dovrebbe permettere di ricaricare le cuffie una volta ogni diverse settimane. MSI menziona anche la ricarica rapida, anche se non sono stati specificati i tempi esatti per raggiungere determinate percentuali di carica.

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Prezzi e disponibilità in Italia

Le cuffie MSI Maestro 500 Wireless sono già disponibili su Amazon nelle colorazioni Navy e Black al prezzo di 69,99 euro. Sullo store ufficiale MSI è disponibile per ora solo la colorazione Navy allo stesso prezzo.

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