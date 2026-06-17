Garmin ha recentemente iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento in beta per tutti i suoi smartwatch e sportwatch di fascia alta di ultima generazione come Garmin Fenix 8 (e tutti i modelli simili).

Il nuovo aggiornamento va poco oltre rispetto al più recente major update di questi modelli e si preoccupa di implementare sugli altri modelli della gamma le ottimizzazioni già implementate pochi giorni fa sui Tactix 8. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Garmin Fenix 8 e simili ricevono una nuova beta

A circa tre settimane dalla distribuzione del più recente major update (versione 22.35), Garmin è tornata ad aggiornare in beta i propri smartwatch e sportwatch di punta per le attività ricreative outdoor.

Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Enduro 3 e Fenix E stanno ricevendo la nuova versione 22.37 beta del software, la stessa che (come anticipato in apertura) qualche giorno fa è arrivata su Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED.

L’obiettivo principale del nuovo aggiornamento in anteprima, che probabilmente verrà a breve distribuito anche in forma stabile, è semplice: risolvere alcuni bug presenti (arresti anomali e problemi con le immersioni) sugli smartwatch dell’intera gamma e risolvere due problemi per alcuni modelli specifici presenti nella versione stabile, come testimoniato dal changelog ufficiale.

Changelog – versione 22.37 beta (dalla 22.35) Risolve possibili arresti anomali durante le attività di golf. Risolve un possibile problema per cui la profondità di immersione torna automaticamente a 0 dopo aver raggiunto la profondità massima. (Fenix ​​8 Pro) Risolve il problema di LiveTrack LTE che non funzionava dopo una chiamata LTE durante un’attività. (Tactix 8) Risolve un possibile problema di consumo eccessivo della batteria.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.