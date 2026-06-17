Garmin ha recentemente iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento in beta per tutti i suoi smartwatch e sportwatch di fascia alta di ultima generazione come Garmin Fenix 8 (e tutti i modelli simili).
Il nuovo aggiornamento va poco oltre rispetto al più recente major update di questi modelli e si preoccupa di implementare sugli altri modelli della gamma le ottimizzazioni già implementate pochi giorni fa sui Tactix 8. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.
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Garmin Fenix 8 e simili ricevono una nuova beta
A circa tre settimane dalla distribuzione del più recente major update (versione 22.35), Garmin è tornata ad aggiornare in beta i propri smartwatch e sportwatch di punta per le attività ricreative outdoor.
Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Enduro 3 e Fenix E stanno ricevendo la nuova versione 22.37 beta del software, la stessa che (come anticipato in apertura) qualche giorno fa è arrivata su Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED.
L’obiettivo principale del nuovo aggiornamento in anteprima, che probabilmente verrà a breve distribuito anche in forma stabile, è semplice: risolvere alcuni bug presenti (arresti anomali e problemi con le immersioni) sugli smartwatch dell’intera gamma e risolvere due problemi per alcuni modelli specifici presenti nella versione stabile, come testimoniato dal changelog ufficiale.
Changelog – versione 22.37 beta (dalla 22.35)
- Risolve possibili arresti anomali durante le attività di golf.
- Risolve un possibile problema per cui la profondità di immersione torna automaticamente a 0 dopo aver raggiunto la profondità massima.
- (Fenix 8 Pro) Risolve il problema di LiveTrack LTE che non funzionava dopo una chiamata LTE durante un’attività.
- (Tactix 8) Risolve un possibile problema di consumo eccessivo della batteria.
Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta
Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:
- Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.
- Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.
Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.
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