Il mercato dei monitor, soprattutto quello dedicato al gaming e alla produttività avanzata, continua a evolversi a ritmi sostenuti e, come spesso accade in questo settore, è ancora una volta Samsung a provare ad alzare ulteriormente l’asticella. L’azienda sudcoreana ha infatti annunciato la nuova lineup 2026 dei monitor Odyssey e ViewFinity, introducendo soluzioni che puntano a ridefinire gli standard sia in ambito gaming sia in quello professionale, con particolare attenzione alla risoluzione, alla qualità dell’immagine e alla flessibilità d’uso.

Il debutto più interessante, e per certi versi anche più simbolico, è rappresentato dal primo monitor gaming Odyssey con risoluzione 6K, un traguardo che fino a poco tempo fa sembrava ancora lontano per il segmento consumer e che oggi diventa realtà, accompagnato da una serie di tecnologie che guardano chiaramente al futuro del gaming ad alte prestazioni.

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Odyssey G8: il salto verso il gaming 6K

La nuova famiglia Odyssey G8 si articola in più modelli pensati per coprire diverse esigenze, ma è il modello da 32 pollici (G80HS) a catalizzare l’attenzione. Questo monitor introduce per la prima volta nel mondo gaming una risoluzione 6K con refresh rate fino a 165 Hz, offrendo una combinazione che, almeno sulla carta, promette un livello di dettaglio estremamente elevato e una maggiore immersività.

Ovviamente, Samsung ha pensato anche a chi privilegia la reattività rispetto alla risoluzione pura: la funzione Dual Mode consente infatti di passare a una risoluzione inferiore (3K) spingendo il refresh rate fino a 330 Hz, un compromesso che molti utenti, soprattutto in ambito competitivo, potrebbero trovare particolarmente interessante.

Accanto a questo modello troviamo anche la variante da 27 pollici (G80HF), che propone una configurazione più flessibile: si passa da una risoluzione 5K a 180 Hz fino a 360 Hz in QHD, mantenendo dunque un equilibrio tra qualità visiva e prestazioni pure.

Non manca poi la versione OLED, Odyssey OLED G8 (G80SH), disponibile nei tagli da 27 e 32 pollici. Qui entrano in gioco tutti i vantaggi tipici della tecnologia OLED (neri profondi, contrasto elevato e colori vividi), accompagnati da una risoluzione 4K a 240 Hz e da soluzioni come il trattamento Glare Free (pensato per ridurre i riflessi senza compromettere la resa visiva). Interessante anche l’adozione della tecnologia QD-OLED Penta Tandem, che punta a migliorare efficienza, luminosità e durata nel tempo, mentre la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 (sul modello da 32 pollici) conferma l’attenzione alla qualità dell’immagine.

Su tutta la gamma, elementi come DisplayPort 2.1, AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-Sync Compatible, insieme al supporto HDR10+ Gaming, contribuiscono a garantire un’esperienza fluida e ottimizzata, soprattutto nei contesti più dinamici.

L’OLED diventa più accessibile con Odyssey G7

Parallelamente, Samsung amplia la propria offerta OLED con Odyssey OLED G7 (G73SH), un modello da 32 pollici che si propone di rendere questa tecnologia più accessibile a un pubblico più ampio.

Pur posizionandosi su un livello teoricamente inferiore rispetto alla serie G8, il monitor mantiene caratteristiche di tutto rispetto: risoluzione 4K, refresh rate a 165 Hz e un tempo di risposta di appena 0,03 ms. Anche qui troviamo la modalità Dual Mode, che consente di raggiungere i 330 Hz in Full HD, dimostrando come l’azienda stia cercando di offrire soluzioni versatili capaci di adattarsi a diversi scenari d’uso.

È evidente dunque, come Samsung stia spingendo sempre più sull’OLED anche nel mondo gaming, non solo per differenziarsi ma anche per consolidare una leadership che, numeri alla mano, continua a rafforzarsi anno dopo anno.

Produttività e alta risoluzione per i professionisti con ViewFinity S8

Non solo gaming però, la nuova linea ViewFinity S8 guarda esplicitamente al mondo professionale, dove esigenze come il multitasking, la gestione di workflow complessi e la fedeltà cromatica giocano un ruolo centrale.

Il modello di punta da 40 pollici (S85TH) propone un display curvo WUHD con refresh rate a 144 Hz, pensato per offrire ampio spazio di lavoro e fluidità nelle operazioni quotidiane. A completare il quadro troviamo il supporto a Thunderbolt 5, con velocità di trasferimento fino a 80 Gbps e ricarica fino a 140 W, elementi che, soprattutto per chi lavora con grandi quantità di dati, possono fare una differenza concreta nell’utilizzo quotidiano.

La variante da 27 pollici (S80HF) invece, punta sulla risoluzione 5K e una connettività USB-C ottimizzata, cercando di portare prestazioni elevate anche a una fascia più ampia di professionisti, senza rinunciare a un design ergonomico pensato per lunghe sessioni di lavoro.

Disponibilità

La nuova gamma Osyssey G8, insieme a Odyssey G7 e ViewFinity S8, sarà disponibile in preordine a partire dal 25 maggio, segnando di fatto l’inizio della proposta Samsung per il 2026 nel segmento monitor.

Al di là delle singole specifiche, che come abbiamo visto sono decisamente ambiziose, è interessante notare come l’azienda stia cercando di coprire in modo sempre più completo sia il mondo gaming sia quello professionale, spingendo su risoluzioni sempre più elevate (il passaggio al 6K è emblematico) e su tecnologie che puntano a migliorare non solo la qualità visiva, ma anche la versatilità d’uso. Resta da capire quale sarà l’impatto reale di queste soluzioni sul mercato, soprattutto in termini di prezzi e diffusione.