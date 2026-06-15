Brutte notizie per alcuni clienti TIMVISION: nelle scorse ore, infatti, il popolare operatore telefonico ha annunciato di avere in programma per il prossimo mese una rimodulazione.
Stando a quanto si apprende dalla nota diffusa da TIM, a partire dal primo addebito successivo al 25 luglio 2026 il costo mensile di alcune offerte della gamma TIMVISION aumenterà di un importo pari a 2 euro (IVA inclusa).
L’operatore non ha fornito dettagli sulle motivazioni che hanno portato a tale rimodulazione, limitandosi a parlare di “esigenze economiche derivanti dal mutamento delle condizioni di mercato per le offerte che includono contenuti TV”.
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In arrivo una nuova rimodulazione per TIMVISION
La modifica di cui parliamo riguarda le seguenti offerte TIMVISION:
- Calcio e Sport
- Calcio e Sport con Disney+
- Calcio e Sport con Netflix
- Gold
- Gold Plus
- con DAZN e Prime
- con DAZN Netflix e Prime
L’operatore telefonico precisa di avere dato il via ad un’apposita campagna informativa, attraverso la quale a partire da oggi i clienti interessati dalla presente modifica contrattuale riceveranno un SMS con cui viene indicato lo specifico aumento di prezzo applicato alla loro offerta.
Coloro che non intendono accettare tale aumento hanno tempo fino al 24 agosto 2026 per esercitare il diritto di recesso senza penali o costi di disattivazione, dandone comunicazione con una delle seguenti modalità:
- accedendo all’Area Clienti MyTIM (previa registrazione)
- scrivendo all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino, Roma (allegando un documento di identità e indicando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali”)
- inviando una PEC all’indirizzo DISATTIVAZIONI_TIMVISION_CLIENTIPRIVATI@PEC.TELECOMITALIA.IT (allegando un documento di identità e indicando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali”)
- chiamando il Servizio Clienti 187
- recandosi in un negozio TIM
Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale dell’operatore telefonico.
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