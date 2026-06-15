Un televisore Neo QLED del 2025, con un prezzo di listino di 1.299€, proposto a meno di 500€? Non è un errore, ma una delle offerte anticipate più aggressive in vista del Prime Day. Il protagonista è il Samsung Smart TV 55” QE55QN83FAUXZT, un modello di ultima generazione che porta la tecnologia Mini LED e l’intelligenza artificiale a un livello di prezzo mai visto prima. Questa promozione rappresenta un’opportunità eccezionale per chiunque desideri aggiornare il proprio setup home cinema con un prodotto di fascia alta, senza dover investire una fortuna. Lo sconto è così significativo da posizionare questo TV premium in diretta competizione con modelli di fascia media, pur offrendo prestazioni nettamente superiori. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo televisore un’occasione da non perdere.

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Samsung TV: intelligenza artificiale e MINI Led per immagini perfette

Il televisore Samsung QE55QN83FAUXZT si distingue per un pannello da 55 pollici con tecnologia Neo QLED, che sfrutta i Mini LED per un controllo della retroilluminazione incredibilmente preciso. Il risultato è un contrasto eccezionale, con neri profondi e picchi di luminosità elevati, che esaltano i contenuti in HDR. A gestire il tutto c’è il potente processore NQ4 AI Gen2, il cuore pulsante del televisore. Questo chip non si limita a ottimizzare i colori e la nitidezza, ma abilita funzioni avanzate come il 4K AI Upscaling, capace di trasformare contenuti a risoluzione inferiore in un 4K quasi nativo, e l’AI Customization Mode, che adatta automaticamente le impostazioni di immagine e suono in base al tipo di contenuto e all’ambiente circostante.

Il comparto audio non è da meno, grazie al supporto per Dolby Atmos e alla tecnologia Object Tracking Sound Lite (OTS Lite). Questa combinazione crea un suono tridimensionale e immersivo, dove l’audio sembra provenire esattamente dal punto in cui si svolge l’azione sullo schermo. Sul fronte del design, il Simple Chamfer Design con cornici ridotte al minimo garantisce un’estetica moderna ed elegante. Il sistema operativo Tizen OS offre un’esperienza smart fluida e reattiva, con accesso a tutte le principali piattaforme di streaming.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Display : 55 pollici Neo QLED con Mini LED, risoluzione 3840 x 2160 pixel

: 55 pollici Neo QLED con Mini LED, risoluzione 3840 x 2160 pixel Processore : NQ4 AI Gen2 con 4K AI Upscaling

: NQ4 AI Gen2 con 4K AI Upscaling Audio : Dolby Atmos e Object Tracking Sound Lite (OTS Lite)

: Dolby Atmos e Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) Funzioni Smart : Tizen OS, assistenti vocali integrati (Bixby, Alexa, Google Assistant), traduzione sottotitoli in tempo reale

: Tizen OS, assistenti vocali integrati (Bixby, Alexa, Google Assistant), traduzione sottotitoli in tempo reale Connettività: Porte HDMI 2.1, Wi-Fi, Bluetooth

L’offerta su Amazon: un crollo di prezzo imperdibile

Questa promozione sul Samsung Smart TV 55” QE55QN83FAUXZT è attualmente disponibile su Amazon ed è una delle più interessanti del periodo. Il prezzo di listino di questo modello 2025 è fissato a 1.299€, ma grazie a questa offerta anticipata in vista del Prime Day, il prezzo crolla a soli 499€. Si tratta di un risparmio netto di 800€, che corrisponde a uno sconto eccezionale di oltre il 61%. Anche rispetto al prezzo più recente di 949€, il calo è del 47%, a testimonianza del valore di questa promozione.

L’offerta è valida fino a esaurimento scorte e, data l’entità dello sconto, è probabile che la disponibilità sia limitata. La spedizione è gestita da Amazon, con tutti i vantaggi di velocità e assistenza per i clienti Prime. È il momento ideale per acquistare un televisore di altissimo livello a un prezzo da vero e proprio affare, portandosi a casa una tecnologia che normalmente richiederebbe un budget ben più elevato.

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