A circa nove mesi dal debutto delle Nothing Ear (3), il brand britannico guidato da Carl Pei sembra pronto ad affiancare al modello di punta una variante più accessibile. Seguendo la stessa strategia adottata con le cuffie over-ear, dove le Headphone (1) hanno trovato una controparte economica nelle Headphone (a), stanno per arrivare le Nothing Ear (3a), auricolari true wireless pensati per chi desidera l’esperienza Nothing senza spendere cifre eccessive.

Le prime indiscrezioni sul prodotto erano emerse all’inizio di questo mese, con l’indicazione del numero di modello B190. Ora, grazie a nuove informazioni trapelate online, emergono dettagli più precisi sulle colorazioni disponibili e sul prezzo di lancio previsto per il mercato europeo.

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Svelate le colorazioni disponibili e il prezzo europeo

Secondo quanto riportato dal portale specializzato Dealabs, fonte che in passato si è dimostrata affidabile sulle anticipazioni relative a Nothing, le Ear (3a) saranno disponibili in quattro varianti cromatiche: bianco, nero, giallo e rosa. Una di queste, stando alle informazioni trapelate, non era disponibile per le precedenti Ear (a), anche se non è stato specificato quale.

Non è da escludere, afferma la fonte, che in futuro possano aggiungersi ulteriori opzioni colore, considerando che le Nothing Ear (Open) hanno recentemente ricevuto una nuova tonalità a diciotto mesi dal lancio originale. Una pratica che Nothing ha dimostrato di apprezzare per mantenere vivo l’interesse verso i propri prodotti nel corso del tempo.

Sul fronte del prezzo, la fonte indica che le Nothing Ear (3a) costeranno 99 euro in Francia. Si tratta dello stesso prezzo di lancio delle Ear (a), il che suggerisce una strategia di continuità sul posizionamento di mercato. Se questa indicazione dovesse essere confermata, è ragionevole ipotizzare che i prezzi negli altri mercati rimangano allineati alla generazione precedente, ovvero 79 sterline nel Regno Unito e 99 dollari negli Stati Uniti.

Tuttavia, fino a una conferma ufficiale da parte di Nothing, queste cifre restano nel campo delle speculazioni. L’azienda non ha ancora comunicato nulla riguardo al nuovo prodotto, né sono emerse immagini che mostrino il design degli auricolari.

Specifiche tecniche ancora avvolte nel mistero

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle Ear (3a), al momento della stesura di questo articolo ancora non abbiamo informazioni concrete. Considerando però il posizionamento del prodotto come evoluzione delle Ear (a), attualmente disponibili a circa 79 dollari, è lecito aspettarsi miglioramenti in aree chiave come la cancellazione attiva del rumore, la qualità audio e la durata della batteria.

Le Nothing Ear (3), ricordiamo, erano state lanciate come competitor dirette delle AirPods Pro 3 di Apple, proponendo un’autonomia superiore e funzionalità avanzate come il Super Mic per le chiamate. Resta da vedere quanto di questa esperienza premium verrà trasferito nella variante più economica.

In copertina, Nothing Ear (3)