Dopo il successo delle prime due generazioni, Nothing alza l’asticella con le Nothing Ear (3). Non si tratta di un semplice affinamento, ma di una vera e propria evoluzione che tocca design, materiali e, soprattutto, qualità audio. Se stavate aspettando il momento giusto per entrare nel mondo Nothing o per un upgrade, l’offerta attuale su Amazon che le porta a 139 € è l’occasione perfetta. Un prezzo decisamente interessante per auricolari che puntano a sfidare i modelli di fascia più alta. Analizziamo nel dettaglio cosa le rende un acquisto da considerare.

Nothing Ear (3): design iconico e audio ad alta risoluzione

Le cuffiette Nothing Ear (3) mantengono il DNA trasparente che ha reso celebre il brand, ma lo evolvono con una maggiore attenzione alla robustezza. Gli inserti in metallo sostituiscono parte delle plastiche, conferendo una sensazione più premium e solida al tatto. Anche il case è stato rivisto, con un anello in alluminio che ne migliora la resistenza ai graffi. Una novità ingegneristica rilevante è l’introduzione di un’antenna metallica che aumenta la stabilità del segnale Bluetooth fino al 35% rispetto al modello precedente, un vantaggio tangibile in luoghi affollati. Per una maggiore tranquillità, sia gli auricolari che la custodia sono ora certificati IP54 contro polvere e schizzi d’acqua.

Il vero salto di qualità, però, si avverte nell’esperienza d’ascolto. Il cuore pulsante è un nuovo driver dinamico custom da 12 mm, più grande e performante. La membrana ibrida in PMI e TPU foam garantisce bassi più profondi e controllati (+4-6 dB rispetto alle Ear (2)) e una distorsione armonica ridotta allo 0,2%. Il risultato è un suono più corposo, dettagliato e con una scena sonora più ampia, merito anche dell’introduzione dello Static Spatial Audio. Il supporto all’audio ad alta risoluzione tramite codec LDAC completa un pacchetto tecnico di tutto rispetto. Ecco le specifiche principali:

Driver : Dinamico custom da 12 mm

: Dinamico custom da 12 mm Codec Audio : LDAC, AAC, SBC

: LDAC, AAC, SBC Cancellazione del rumore : Cancellazione Adattiva del Rumore (ANC) fino a 45 dB

: Cancellazione Adattiva del Rumore (ANC) fino a 45 dB Microfoni : 3 microfoni per auricolare + “Super Mic” direzionale nel case

: 3 microfoni per auricolare + “Super Mic” direzionale nel case Autonomia : Fino a 5,5 ore con ANC (22 ore totali con il case)

: Fino a 5,5 ore con ANC (22 ore totali con il case) Certificazione : IP54 (auricolari e case)

: IP54 (auricolari e case) Connettività: Bluetooth 5.3, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair

La cancellazione attiva del rumore si conferma efficace, mentre la novità del Super Mic nel case si rivela una funzione interessante per scenari di nicchia, come registrare memo vocali o effettuare chiamate in ambienti estremamente rumorosi posizionando la custodia vicino alla bocca.

L’offerta da non perdere su Amazon

Questa promozione rende le Nothing Ear (3) una delle scelte più intelligenti nel panorama degli auricolari true wireless. Il prezzo di listino, fissato a 179 €, è già competitivo, ma grazie all’attuale offerta su Amazon è possibile acquistarle a soli 139 €. Si tratta di un risparmio netto di 40 €, che corrisponde a uno sconto del 22% sul prezzo originale. Un’opportunità eccellente per portarsi a casa un prodotto di ultima generazione a un costo decisamente più accessibile.

L’offerta riguarda la colorazione Nera ed è venduta e spedita da Amazon, il che garantisce una consegna rapida, specialmente per gli abbonati al servizio Prime, e un’assistenza clienti affidabile. È importante notare che, come spesso accade per sconti di questo tipo, la promozione potrebbe essere soggetta a una durata limitata o all’esaurimento delle scorte disponibili. Per chi cerca un’esperienza audio di alta qualità senza voler spendere le cifre richieste dai marchi più blasonati, questo è il momento ideale per agire.

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