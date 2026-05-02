Il percorso di Nothing nel mondo audio raggiunge un nuovo traguardo con le Nothing Ear (3), e il momento per acquistarle non è mai stato così propizio. Questi auricolari, che rappresentano un’evoluzione tangibile rispetto ai predecessori, sono ora disponibili su Amazon a un prezzo che fa davvero la differenza, avvicinandosi a un minimo storico. Con uno sconto del 22%, l’opportunità di mettere le mani su un prodotto che unisce design iconico e prestazioni sonore di alto livello diventa irrinunciabile. L’offerta è una delle più interessanti del momento per chi cerca auricolari true wireless di fascia alta senza spendere una fortuna. Analizziamo nel dettaglio cosa le rende speciali e i termini di questa promozione.

Nothing Ear (3): design iconico e un cuore audio tutto nuovo

Le cuffiette Nothing Ear (3) mantengono il DNA trasparente che ha reso celebre il brand, ma lo elevano con una costruzione più matura e robusta. Gli inserti in metallo e l’anello in alluminio riciclato del case non solo migliorano la resistenza ai graffi, ma conferiscono un’estetica più premium. L’ergonomia è stata affinata per un comfort superiore anche durante sessioni di ascolto prolungate, mentre la certificazione IP54 per auricolari e custodia garantisce protezione da polvere e schizzi d’acqua, rendendole compagne ideali per l’uso quotidiano. Un’altra novità ingegneristica di rilievo è l’antenna metallica integrata, che migliora la stabilità del segnale Bluetooth 5.4 fino al 35% rispetto alla generazione precedente.

Il vero salto di qualità, però, si percepisce all’ascolto. Al centro del progetto c’è un nuovo driver dinamico custom da 12 mm, la cui membrana ibrida in PMI e TPU foam offre una risposta sonora eccezionale. I bassi sono più profondi e d’impatto, con un incremento dichiarato di 4-6 dB, mentre la distorsione armonica è ridotta a un valore ultra-basso dello 0,2%. Il risultato è un suono più ricco, dettagliato e dinamico, con voci naturali e alte frequenze cristalline. Il supporto all’audio Hi-Res tramite codec LDAC e l’introduzione dello Static Spatial Audio ampliano ulteriormente la scena sonora, offrendo un’esperienza immersiva e tridimensionale.

La cancellazione attiva del rumore (ANC) rimane un punto di forza, con un sistema adattivo capace di sopprimere fino a 45 dB di rumore ambientale, regolandosi in tempo reale. L’autonomia si attesta sulle 5,5 ore con ANC attivo, estendibili a 22 ore totali grazie alla custodia di ricarica. La ricarica rapida è un plus notevole: solo 10 minuti di carica via cavo garantiscono fino a 10 ore di ascolto (con ANC disattivato). Infine, il curioso Super Mic, un microfono direzionale integrato nel case, offre una soluzione di nicchia per catturare la voce con maggiore chiarezza in ambienti estremamente rumorosi.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Driver: Dinamico custom da 12 mm

Dinamico custom da 12 mm Cancellazione del Rumore: Adattiva fino a 45 dB

Adattiva fino a 45 dB Connettività: Bluetooth 5.4 con multipoint

Bluetooth 5.4 con multipoint Codec Audio: LDAC, AAC, SBC

LDAC, AAC, SBC Resistenza: Certificazione IP54 (auricolari e case)

Certificazione IP54 (auricolari e case) Autonomia: Fino a 22 ore totali con la custodia

Fino a 22 ore totali con la custodia Funzioni Speciali: Static Spatial Audio, Super Mic nel case, Ricarica Rapida

L’offerta da non perdere su Amazon

L’occasione per acquistare le nuove Nothing Ear (3) è ora particolarmente vantaggiosa. Su Amazon, questi auricolari di alta gamma scendono dal prezzo di listino di 179€ al prezzo promozionale di soli 139,99€. Un risparmio netto di quasi 40€, che corrisponde a uno sconto del 22% sul prezzo ufficiale. Si tratta di una delle prime riduzioni di prezzo significative dal lancio, rendendo il rapporto qualità-prezzo di questo prodotto ancora più competitivo.

L’offerta riguarda la versione nella colorazione Bianco ed è venduta e spedita da un venditore terzo affidabile tramite la piattaforma Amazon. È importante notare che promozioni di questo tipo su prodotti così recenti tendono a essere limitate sia nel tempo che nella disponibilità delle scorte. Per chi stava aspettando il momento giusto per un upgrade o per entrare nel mondo Nothing, questa è un’opportunità da cogliere al volo prima che il prezzo torni a salire. La spedizione è gestita da Amazon, garantendo rapidità e affidabilità nella consegna.

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