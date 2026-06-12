Amazon ha iniziato a distribuire un aggiornamento gratuito per Echo Hub che porta con sé una riprogettazione completa dell’interfaccia. Grazie a questa versione, il pannello di controllo per la smart home guadagna opzioni di personalizzazione che mancavano da tempo, permettendo agli utenti di organizzare la dashboard secondo le proprie esigenze invece di adattarsi ai layout standard; ma le novità non finiscono qui.

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Amazon ora offrirà il controllo totale sulla schermata principale

La novità principale riguarda la possibilità di decidere esattamente quali dispositivi, gruppi e automazioni mostrare nella schermata principale. Gli utenti possono ora disporre la dashboard in modo che rispecchi effettivamente il proprio modo di gestire la casa, con widget per meteo e calendario sempre visibili accanto ai controlli più utilizzati.

Le sezioni dell’interfaccia si possono ridimensionare e spostare con semplici azioni di drag-and-drop, un sistema intuitivo che non richiede competenze tecniche particolari.

I tile dei singoli dispositivi possono essere ingranditi, rendendo più accessibili gli interruttori e le telecamere che si controllano più spesso, rendendo più semplice l’interazione quotidiana, specialmente per chi ha numerosi dispositivi connessi e, vi sarà capitato, si trovava costretto a scorrere lunghe liste per raggiungere quelli utilizzati con maggiore frequenza.

Organizzazione per stanze o funzioni

L’aggiornamento introduce la possibilità di ordinare la dashboard per stanza o per funzione, creando gruppi come “Camera da letto”, “Piano terra” o “Clima”. I gruppi esistenti sono accessibili dalla barra inferiore, e tenendoli premuti si entra in modalità modifica per aggiungere o rimuovere dispositivi, riordinarli e controllarli tutti con un singolo tocco.

Per creare un nuovo raggruppamento basta selezionare “Aggiungi gruppo” nella barra inferiore, assegnare un nome e inserire i dispositivi desiderati. Il gruppo diventa immediatamente disponibile sia tramite controllo vocale che attraverso l’app mobile, senza necessità di configurazioni aggiuntive o procedure complesse.

Controlli dispositivi più rapidi e precisi

Anche la gestione dei singoli dispositivi migliora sensibilmente con questo aggiornamento. Il pulsante di accensione è ora accessibile direttamente su ogni tile per attivare o disattivare un dispositivo al volo, senza dover aprire sottomenu o schermate dedicate. Toccando i tre puntini si accede a controlli più dettagliati, tra cui regolazione della luminosità dallo 0 al 100% e ruota colori completa per le lampadine smart compatibili.

Chi utilizza le Routine può richiamarle direttamente dalla schermata principale o dalla scheda automazioni, attivandole con un singolo tap senza dover navigare tra menu e sottomenu; il tutto è fatto per velocizzare le operazioni quotidiane e rende più fluida l’esperienza complessiva.

Funzionalità extra con abbonamento Ring AI Pro

Alcune integrazioni avanzate richiedono un abbonamento Ring AI Pro. Con Alexa Plus si ricevono riepiloghi intelligenti degli eventi rilevati dalle telecamere, come consegne di pacchi o passaggio di persone, direttamente sulla schermata principale. Il sistema si integra con Ring Video Search per permettere ricerche estremamente specifiche come “Mostrami gli animali nel giardino questa settimana”.

Con i modelli di intelligenza artificiale di Alexa+ è inoltre possibile configurare Routine in linguaggio naturale usando semplicemente la voce e controllare più dispositivi contemporaneamente attraverso una conversazione con l’assistente, il che aggiunge un livello di comodità ulteriore per chi è disposto a pagare l’abbonamento mensile.

L’aggiornamento arriverà automaticamente sui dispositivi Echo Hub esistenti con una notifica nella parte superiore dello schermo, da lì basterà un tocco per confermare l’installazione e godere dei numerosi benefici di questa nuova versione.