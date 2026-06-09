L’espansione in occidente di BYD continua senza sosta e mentre Tesla continua a rimandare il debutto della tanto attesa nuova Roadster, il colosso cinese ha deciso di giocare d’anticipo scegliendo di lanciare a brevissimo la Denza Z, una cabriolet completamente elettrica firmata dal suo marchio di lusso che promette prestazioni pazzesche e un prezzo che potrebbe riservare più di qualche sorpresa.

Il lancio globale è fissato per luglio 2026, e nelle ultime settimane sono iniziati i primi avvistamenti in Cina di esemplari già assemblati. L’immagine trapelata online (in foto) sembra provenire dall’interno degli stabilimenti produttivi, segno che la preproduzione è ormai a pieno regime.

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Denza Z debutterà al Goodwood Festival

La conferma che il progetto è in fase avanzata arriva dalla presenza confermata della Denza Z al Goodwood Festival of Speed di luglio, l’evento britannico che ogni anno attira appassionati e costruttori da tutto il mondo. Una vetrina prestigiosa che BYD ha scelto per presentare al pubblico europeo la propria risposta alla Roadster di Elon Musk.

È un dettaglio importante da sottolineare perché mentre Tesla ha annunciato la nuova generazione della Roadster ormai anni fa, continuando a posticiparne il lancio, BYD sta per portare sul mercato un veicolo con specifiche tecniche che, almeno sulla carta, non hanno nulla da invidiare alla sportiva californiana.

Oltre 1.000 CV e 0-100 in due secondi

I numeri della Denza Z parlano chiaro. Il powertrain comprende tre motori elettrici che insieme erogano una potenza complessiva superiore ai 1.000 CV, sufficiente a garantire uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2 secondi. Prestazioni che collocano la vettura nella fascia delle hypercar elettriche, pur trattandosi di una cabriolet pensata anche per l’utilizzo stradale quotidiano.

Sul fronte del telaio, BYD ha integrato il sistema di sospensioni attive Disus-M, una tecnologia proprietaria che permette un controllo estremamente preciso dell’assetto grazie alla scansione in tempo reale del fondo stradale. A completare il pacchetto tecnologico c’è il sistema di guida assistita God’s Eye 5.0, l’ultima evoluzione della piattaforma ADAS sviluppata internamente dal gruppo cinese.

Un prezzo che potrebbe stupire

Uno degli aspetti più interessanti della Denza Z riguarda il posizionamento di prezzo, infatti, secondo le indiscrezioni, in Cina la vettura potrebbe partire da una forbice compresa tra 40.000 e 60.000 dollari, una cifra che apparirebbe quasi incredibile per un veicolo con queste caratteristiche.

Va detto tuttavia che le vendite inizieranno prima sui mercati internazionali, e per l’Europa, come spesso accade con le macchine di brand extra-UE, si parla di un listino ben diverso che recita almeno 125.000 euro per mettere in garage la cabriolet elettrica di BYD. Un prezzo comunque competitivo se confrontato con le hypercar europee che offrono prestazioni paragonabili.

Insomma, resta dunque da capire come reagirà il mercato a questa proposta aggressiva, e soprattutto se Tesla riuscirà finalmente a concretizzare il progetto Roadster prima che BYD consolidi la propria posizione anche nel segmento delle sportive elettriche ad alte prestazioni.