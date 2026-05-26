BYD, il principale produttore mondiale di veicoli elettrici, continua la sua opera di espansione al di fuori del territorio asiatico e si prepara ora a lanciare sul mercato europeo un modello che punta a dare uno scossone al segmento delle compatte.

La nuova Dolphin G DM-i rappresenta una novità assoluta per l’azienda cinese: è infatti la prima vettura sviluppata specificamente per il mercato europeo, pensata fin dalle prime fasi di progettazione per rispondere alle esigenze degli automobilisti del Vecchio Continente.

Con i suoi 4,16 metri di lunghezza e 1,825 metri di larghezza, la Dolphin G DM-i si colloca nel cuore del segmento B, quello delle compatte che rappresenta storicamente uno dei pilastri del mercato automobilistico europeo.

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BYD Dolphin G DM-i vuole scuotere lo status quo del mercato europeo

Il dato più interessante riguarda le proporzioni interne del veicolo. Grazie a un passo di 2,61 metri in rapporto alla lunghezza complessiva di 4,16 metri, BYD è riuscita a ottenere un’abitabilità ai vertici della categoria, con una spaziosità nella parte posteriore che ricorda vetture di segmento superiore.

Ne beneficiano lo spazio per le gambe, i piedi, le spalle e la testa dei passeggeri posteriori, tradizionalmente il punto debole delle compatte.

Per dare un’idea delle proporzioni raggiunte, BYD sottolinea come lo stesso rapporto tra passo e lunghezza contraddistingua modelli europei storicamente di successo del segmento C, ovvero la categoria immediatamente superiore.

Ci troviamo di fronte a un veicolo che vanta una combinazione ottimale tra compattezza esterna, fondamentale per la maneggevolezza in città e la facilità di parcheggio, e praticità interna.

Il bagagliaio segue la stessa filosofia di massimizzazione dello spazio con 425 litri con i sedili in posizione normale e 1.225 litri con gli schienali della seconda fila abbattuti, valori che si posizionano ai vertici assoluti del segmento B.

Consumi record grazie alla tecnologia Super Hybrid DM-i

La Dolphin G DM-i sarà l’unica compatta del segmento a montare la tecnologia Super Hybrid DM-i di BYD, e i numeri dichiarati sui consumi sono effettivamente notevoli, al punto da poter riscrivere le regole della categoria. L’azienda cinese dichiara fino a 71 km con un solo litro di carburante a batteria carica e fino a 23 km con un litro a batteria scarica.

Si tratta di valori da record per una vettura elettrificata del segmento B, in grado non solo di stabilire nuovi riferimenti ma anche di garantire un risparmio economico concreto ai clienti che nessun’altra vettura di questa categoria è attualmente in grado di offrire, sostiene l’azienda.

Inolre, sottolineiamo che il sistema DM-i privilegia la trazione elettrica, assicurando una risposta fluida e silenziosa grazie al motore elettrico anteriore che interviene come propulsore principale.

L’autonomia in modalità esclusivamente elettrica si posiziona ai vertici della categoria, permettendo di coprire la stragrande maggioranza dei tragitti quotidiani senza consumare una goccia di carburante.

Autonomia combinata oltre i 1.000 km

Con una ricarica completa della batteria e un pieno di carburante, l’autonomia complessiva della Dolphin G DM-i supera i 1.000 km, un valore che elimina qualsiasi ansia da autonomia e permette di affrontare anche i viaggi più lunghi senza preoccupazioni.

La Dolphin G DM-i si rivolge a chi cerca una vettura accessibile e versatile, capace di offrire i vantaggi della guida a zero emissioni tipici di un’elettrica senza rinunciare però alla libertà di percorrenza garantita da un sistema ibrido.

In tal senso, Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha dichiarato:

“Il segmento B è uno dei più importanti del mercato europeo e con la Dolphin G DM-i abbiamo l’obiettivo di ridefinire l’esperienza dei clienti nei confronti di una compatta nell’era elettrica. Con un’ampia autonomia grazie alla nostra tecnologia super ibrida intelligente, insieme alle funzionalità digitali avanzate, il tutto in una vettura compatta fuori ma grande dentro, rendiamo la mobilità sostenibile accessibile e alla portata di un numero sempre maggiore di persone in tutta Europa”.

Disponibilità e prezzi in arrivo

La Dolphin G DM-i sarà disponibile negli showroom italiani ed europei da fine giugno.

Allestimenti completi, specifiche tecniche dettagliate e listino prezzi saranno comunicati nelle prossime settimane, in prossimità del lancio commerciale.