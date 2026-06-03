BYD continua a fare notizia nel mondo automotive ma questa volta non parleremo dell’opera di espansione in nuove regioni bensì di un nuovo studio portato avanti dal colosso cinese il quale è arrivato a sostenere che il telaio in alluminio che equipaggia il nuovo SUV Yangwang U8L sia in grado di superare un brutale test di sollevamento da 12 tonnellate, nonostante pesi oltre 56 kg in meno rispetto a un telaio in acciaio comparabile.

Un’affermazione che, se confermata, potrebbe rappresentare una svolta per l’intero settore automobilistico.

Per dare un po’ di contesto a questa dichiarazione è bene ricordare che quando si parla di auto elettriche, ogni chilogrammo superfluo si traduce in meno autonomia, meno prestazioni e più tempo trascorso a ricaricare invece che a guidare.

È per questo che ingegneri di Tesla, Porsche, Volvo e praticamente ogni altro produttore di veicoli elettrici hanno investito anni di ricerca cercando modi per sostituire le tradizionali strutture in acciaio con materiali più leggeri senza cedere un millimetro sul fronte della sicurezza.

Ora sembra che BYD abbia trovato la soluzione grazie a un nuovo processo di fusione a bassa pressione sviluppato dalla rapidamente espansione dell’industria aerospaziale cinese.

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BYD e l’uso dell’alluminio aerospaziale invece dell’acciaio

Gli ingegneri BYD assegnati al progetto U8L avevano il compito di sviluppare un telaio per un veicolo full-size che offrisse la resistenza e la protezione dalla corrosione dell’acciaio convenzionale senza la penalità di peso associata. Dopo aver testato diverse leghe di acciaio stampato a caldo e titanio, hanno optato per alluminio aerospaziale delle serie 6 e 7.

La vera novità non sta tanto nell’alluminio in sé, però, bensì il processo di fusione a bassa pressione co-sviluppato da BYD e dal fornitore aerospaziale Hangte. Questo processo spinge lentamente il metallo verso l’alto nello stampo, risultando in meno vuoti, meno turbolenza e una struttura finale più densa.

Diverso dalla Giga Press di Tesla

È bene precisare che si tratta di un approccio molto diverso dalle macchine di fusione Giga Press sviluppate dal gruppo italiano Idra e rese famose da Tesla. Mentre Hangte ha utilizzato processi simili per fondere componenti aerospaziali in alluminio, questa è la prima volta che questa tecnologia viene applicata a un’automobile.

I risultati sono impressionanti, infatti secondo BYD, il processo ha portato alla prima applicazione domestica della tecnologia di fusione integrata a bassa pressione per un telaio veicolare di grandi dimensioni.

Il numero di componenti è sceso da 251 a 119, mentre 67 parti del telaio posteriore sono state consolidate in un’unica fusione. La lunghezza delle saldature è diminuita da circa 100 metri a soli 9 metri, riducendo significativamente i potenziali punti di fatica e deformazione.

BYD afferma che lo Yangwang U8L sia il primo veicolo del settore a superare un test di sollevamento da 12 tonnellate utilizzando questo tipo di struttura del telaio integrata. L’azienda aggiunge che, nonostante il peso sia calato di 56 kg, la rigidità torsionale del grande SUV è superiore del 50% rispetto a telai di SUV di dimensioni simili.

La sfida sarà convincere che l’alluminio può battere l’acciaio

Nonostante questa pletora di test, studi e ricerche approfondite, la barriera più grande per un’adozione più diffusa di tecnologie simili in alluminio fuso a freddo sui mercati occidentali, secondo l’autore dell’articolo originale, sarà convincere generazioni di proprietari di pickup che “acciaio” non significa automaticamente “resistenza”.

Si tratta di una sfida culturale non da poco, considerando quanto il concetto di robustezza sia storicamente legato all’acciaio nell’immaginario collettivo automobilistico di intere generazioni. Ma i numeri e i test sembrano dare ragione a BYD, staremo a vedere come proseguirà questa piccola svolta e se darà vita a un qualcosa di davvero significativo nel settore.