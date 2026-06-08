Dopo l’annuncio avvenuto in Cina il mese scorso, Ugreen ha ufficialmente portato sul mercato globale la nuova serie NASync DXP GT, ampliando così la propria gamma di dispositivi NAS destinati a utenti prosumer e piccole aziende.

La lineup comprende due modelli, il DXP4800 GT a quattro bay e il più compatto DXP2800 GT a due bay, entrambi caratterizzati da un cambio di rotta significativo rispetto alle generazioni precedenti ovvero l’abbandono di Intel in favore di processori AMD Ryzen.

Una scelta interessante che merita di essere approfondita, considerando che i modelli Plus e Pro della stessa famiglia montavano rispettivamente un Pentium Gold 8505 e un Core i3-1315U.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Processore AMD e memoria espandibile fino a 64 GB

Il cuore del DXP4800 GT è il processore AMD Ryzen Embedded R2514, una CPU a 4 core e 8 thread pensata per dispositivi embedded e NAS. Va detto che, stando alle specifiche, questo chip risulta meno potente rispetto alle soluzioni Intel presenti nei modelli superiori della gamma, il che suggerisce un posizionamento leggermente più accessibile per il nuovo arrivato.

Sul fronte della memoria, Ugreen ha equipaggiato il NAS con 8 GB di RAM DDR4 dotata di supporto ECC per la correzione degli errori, un dettaglio non trascurabile per chi utilizza il dispositivo come server di archiviazione per dati sensibili o ambienti di lavoro.

È importante ricordare che la memoria può essere espansa fino a un massimo di 64 GB, offrendo margini di crescita interessanti per esigenze future.

Design rinnovato e storage fino a 144 TB

Un dettaglio che salta subito all’occhio guardando le immagini è il nuovo design nero e oro che caratterizza il DXP4800 GT, abbandonando la finitura argentata delle versioni precedenti.

Per quanto riguarda lo storage, il NAS dispone di quattro bay compatibili con hard disk SATA da 3,5 pollici, ai quali si aggiungono due slot M.2 per unità a stato solido ad alte prestazioni. Un dettaglio importante riguarda i primi due bay, che possono ospitare anche SSD U.2, offrendo flessibilità a chi necessita di configurazioni ibride particolarmente performanti.

La capacità massima raggiungibile tocca i 144 TB, un valore che dovrebbe soddisfare anche le esigenze degli utenti più voraci di spazio.

Connettività potenziata con doppia 10 GbE

Sul fronte della connettività di rete, Ugreen ha fatto un passo avanti significativo: il DXP4800 GT monta due porte 10 GbE, sostituendo la configurazione mista 2,5 GbE più 10 GbE presente sui modelli della generazione precedente.

Per chi gestisce trasferimenti di file pesanti o ambienti multi-utente, questa doppia porta ad alta velocità rappresenta un bel vantaggio.

Il pannello posteriore ospita inoltre 2 porte USB 2.0, una USB-A a 10 Gbps e un’uscita HDMI. La parte frontale non è da meno, con un’altra USB-A a 10 Gbps, una USB-C a 10 Gbps, un lettore di schede SD e i LED di stato per monitorare lo stato dei dischi e delle connessioni Ethernet.

Prezzo e disponibilità

Il DXP4800 GT viene proposto a un prezzo di listino di 659,99 euro, ma in occasione del lancio Ugreen offre uno codice sconto del 20% utilizzando il codice “DXP4800GT“, che porta il prezzo a 525,99 euro per un periodo limitato. Il dispositivo è acquistabile sia sul sito ufficiale Ugreen che su Amazon in cui è disponibile anche un coupon di 70 euro valido fino al 22 giugno salvo esaurimento scorte.

Per chi fosse indeciso tra i vari modelli della gamma, è utile sapere che il DXP4800 Plus viene attualmente venduto a 619,99 euro, mentre il DXP4800 Pro si attesta a 679,99 euro.

Il nuovo modello GT si posiziona dunque come l’opzione più accessibile della famiglia a quattro bay, pur rinunciando a qualcosa in termini di potenza del processore.

Acquista Ugreen DXP4800 GT su Amazon con sconto di 70 euro