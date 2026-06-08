Il momento giusto per mettere le mani sul nuovo Apple MacBook Air 13″ con chip M4 è finalmente arrivato. Dopo mesi dal suo lancio, durante i quali ha fatto parlare di sé per le prestazioni eccezionali e l’efficienza energetica senza precedenti, questo gioiello di tecnologia raggiunge un prezzo che lo rende irresistibile. Parliamo della configurazione più desiderata, quella con 24 GB di RAM unificata e 512 GB di archiviazione SSD, una combinazione perfetta per professionisti e creativi che non accettano compromessi. MediaWorld lancia un’offerta a tempo che porta questo modello a un minimo storico assoluto, con uno sconto di ben 600€. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best-buy e i dettagli di questa promozione imperdibile.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Apple MacBook Air M4: potenza, efficienza e un display da primato

Apple MacBook Air 13″ M4 rappresenta un salto generazionale significativo. Il cuore di questo ultraportatile è il nuovo chip M4, un processore che ridefinisce gli standard di performance e consumi. La configurazione in offerta monta la versione con CPU a 10 core (4 performance core e 6 efficiency core) e una potente GPU a 10 core con supporto al ray tracing con accelerazione hardware, una novità assoluta per la gamma Air che apre le porte a esperienze di gioco e rendering professionale di livello superiore. Il Neural Engine a 16 core, inoltre, accelera in modo esponenziale i task legati all’intelligenza artificiale.

A supportare il processore troviamo ben 24 GB di memoria unificata, una quantità ideale per gestire multitasking estremo, editing video in 4K e progetti complessi senza il minimo rallentamento. L’archiviazione è affidata a un velocissimo SSD da 512 GB, che garantisce avvii fulminei delle applicazioni e trasferimenti di file istantanei. Il display è il magnifico Liquid Retina da 13.6 pollici con risoluzione 2560×1664 pixel, capace di offrire una luminosità e una fedeltà cromatica eccezionali, perfette per i creatori di contenuti.

Il tutto è racchiuso in un design iconico, leggero e resistente, realizzato in alluminio. Completano la dotazione:

Una batteria che assicura fino a 18 ore di autonomia .

che assicura fino a . La Magic Keyboard retroilluminata con sensore Touch ID per sblocchi e pagamenti sicuri.

con sensore per sblocchi e pagamenti sicuri. Una webcam FaceTime HD a 1080p per videochiamate di alta qualità.

per videochiamate di alta qualità. Due porte Thunderbolt / USB 4 per connessioni ad alta velocità.

Un’offerta da non perdere: i dettagli della promozione

Questa incredibile opportunità di acquisto è disponibile esclusivamente tramite l’App di MediaWorld. Il prezzo di listino per la configurazione di Apple MacBook Air 13″ M4 con 24 GB di RAM e 512 GB di SSD è di 1.749€. Grazie a questa promozione, il prezzo scende a soli 1.149€, permettendo un risparmio netto di ben 600€. Si tratta di uno sconto di quasi il 35% su uno dei prodotti Apple più recenti e performanti, un’occasione più unica che rara.

Per approfittare dell’offerta, è necessario scaricare l’applicazione ufficiale di MediaWorld sul proprio smartphone o tablet e completare l’acquisto da lì. La promozione riguarda il modello nella splendida colorazione Celeste. È importante sottolineare che offerte di questa portata sono solitamente soggette a scorte molto limitate, pertanto il nostro consiglio è di procedere rapidamente se siete interessati, prima che le unità disponibili si esauriscano.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.