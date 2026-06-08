LG amplia la propria offerta dedicata al gaming di fascia alta annunciando per il mercato italiano due nuovi monitor della famiglia UltraGear evo. La nuova generazione punta a soddisfare esigenze differenti ma accomunate da un obbiettivo preciso, ossia offrire un’esperienza di gioco sempre più immersiva, sfruttando pannelli di ultima generazione, frequenze di aggiornamento elevate e una dotazione tecnica pensata non soltanto per i videogiocatori, ma anche per chi utilizza il monitor per produttività, creazione di contenuti e multitasking avanzato.

I protagonisti della nuova lineup sono LG UltraGear evo 52G930B e LG UltraGear evo AI 39GX950B, due modelli che condividono molte caratteristiche premium ma che si rivolgono a utenti differenti: da una parte troviamo quello che LG definisce il monitor gaming 5K2K da 240 Hz più grande al mondo, dall’altra un nuovo pannello OLED dotato di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e di una modalità Dual Mode pensata per adattarsi a diversi scenari di utilizzo.

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LG UltraGear evo 52G930B punta tutto su dimensioni e immersione

Il nuovo UltraGear evo 52G930B rappresenta probabilmente il prodotto più appariscente tra i due annunciati dall’azienda, LG ha scelto infatti un enorme pannello da 52 pollici con rapporto d’aspetto 21:9 e risoluzione 5K2K, una combinazione che punta a offrire un livello di coinvolgimento particolarmente elevato nei giochi open world, nelle simulazioni e nei titoli in prima persona.

A contribuire all’effetto immersivo troviamo anche la curvatura 1000R, progettata per seguire più naturalmente il campo visivo dell’utente; secondo LG, il formato UltraWide permette inoltre di visualizzare fino al 33% di contenuti in più rispetto a un tradizionale monitor 16:9.

Le specifiche tecniche non sono da meno, il monitor integra un refresh rate di 240 Hz e un tempo di risposta di appena 1 ms (GtG), caratteristiche che dovrebbero garantire una notevole fluidità anche nelle sequenze più frenetiche. Il supporto a VESA DisplayHDR 600 promette inoltre una migliore gestione delle aree luminose e delle zone in ombra, mentre la copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3 punta a garantire una riproduzione cromatica accurata e vivace.

Per i videogiocatori più esigenti non manca nemmeno il supporto ad AMD FreeSync Premium, tecnologia che contribuisce a ridurre fenomeni come tearing e stuttering durante le sessioni di gioco.

Il nuovo UltraGear evo AI 39GX950B porta l’intelligenza artificiale sui monitor OLED

Se il 52G930B punta soprattutto sulle dimensioni, il nuovo LG UltraGear evo AI 39GX950B si distingue per una dotazione tecnologica particolarmente ricca.

Il monitor utilizza un pannello OLED UltraWide da 39 pollici con risoluzione 5K2K (5.120 x 2.160 pixel) e rapporto d’aspetto 21:9; uno degli elementi più interessanti è rappresentato dalla tecnologia Dual Mode certificata VESA, che consente agli utenti di scegliere tra due configurazioni differenti a seconda del tipo di gioco.

Chi privilegia la qualità dell’immagine può sfruttare la risoluzione completa 5K2K fino a 165 Hz, mentre gli appassionati di titoli competitivi possono passare a una modalità WFHD capace di raggiungere i 330 Hz, ottenendo così una maggiore fluidità nei giochi più veloci.

LG ha inoltre adottato la quarta generazione della propria tecnologia Tandem OLED, capace di raggiungere una luminosità di picco fino a 1.500 nit. Il supporto a VESA DisplayHDR True Black 500 permette di sfruttare al meglio uno dei principali punti di forza della tecnologia OLED, ovvero la capacità di riprodurre neri profondi e contrasto particolarmente elevato.

La copertura del 99,55% dello spazio colore DCI-P3 e il tempo di risposta di appena 0,03 ms (GtG) completano una scheda tecnica che strizza chiaramente l’occhio agli utenti più esigenti. Sul fronte gaming troviamo inoltre la compatibilità sia con NVIDIA G-SYNC sia con AMD FreeSync Premium Pro.

Le funzionalità IA cercano di migliorare immagini e audio

Come suggerisce il nome stesso del prodotto, una parte importante dell’esperienza ruota attorno alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. LG ha integrato un sistema di AI Upscaling 5K2K che analizza i contenuti visualizzati e ne migliora nitidezza e dettaglio per sfruttare al meglio la risoluzione del pannello; a questo si affianca AI Scene Optimization, una tecnologia che riconosce automaticamente il tipo di contenuto in riproduzione e adatta parametri come colori, definizione e temperatura dell’immagine.

Anche il comparto audio beneficia dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, la funzione AI Sound è infatti progettata per distinguere voci, effetti sonori e suoni ambientali, con l’obbiettivo di creare una scena sonora più immersiva durante il gioco.

Connettività completa e attenzione alla produttività

Pur essendo prodotti chiaramente orientati al gaming, i nuovi UltraGear evo sono stati progettati per adattarsi anche a contesti differenti. Entrambi adottano il formato UltraWide 21:9, una soluzione che risulta particolarmente apprezzata anche negli ambiti professionali grazie alla maggiore superficie disponibile per multitasking, editing video, gestione di documenti e applicazioni creative.

La dotazione di porte comprende HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 e USB-C con Power Delivery, consentendo di collegare facilmente PC desktop, notebook e console di ultima generazione.

LG ha inoltre sviluppato l’applicazione LG Switch, che permette di modificare rapidamente le impostazioni del monitor, creare preset personalizzati, organizzare il desktop attraverso fino a undici differenti layout e gestire alcune funzioni con semplici scorciatoie da tastiera.

A completare il pacchetto troviamo due altoparlanti stereo da 10 W integrati in entrambi i modelli e una porta audio a 4 poli per il collegamento diretto delle cuffie, una soluzione che potrebbe risultare particolarmente utile durante le sessioni multiplayer online.

Prezzi e disponibilità

I nuovi LG UltraGear evo 52G930B e UltraGear evo AI 39GX950B sono già disponibili in preordine attraverso lo shop online ufficiale di LG al prezzo di lancio di 1.799 euro.

L’azienda ha inoltre previsto una promozione valida fino al 31 luglio che include la possibilità di accedere a un finanziamento a tasso zero e di ottenere un coupon da 300 euro da utilizzare per futuri acquisti sullo store ufficiale.

Con questi due nuovi modelli LG continua dunque a rafforzare la propria presenza nel segmento premium dei monitor gaming, puntando da un lato su dimensioni sempre più generose e dall’altro sull’integrazione di tecnologie OLED e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che potrebbero rappresentare uno dei principali trend del settore nei prossimi anni.