Acer ha ampliato la sua già ricca gamma di display da gioco con una serie di nuovi modelli Predator e Nitro che spingono gli estremi in tutte le direzioni: dal 3D con conversione 2D in tempo reale ai refresh rate fino a 1000 Hz, passando per risoluzioni 5K WUHD, pannelli QD‑OLED e tecnologie DFR (Dynamic Frequency and Resolution) che permettono di scegliere tra altissima definizione o estrema fluidità a seconda del titolo.

L’obiettivo è chiaro: offrire a ogni tipologia di giocatore (dal pro‑player al casual gamer) un display senza compromessi, senza dover rinunciare né alla nitidezza né alla reattività. Tutti i modelli integrano tecnologie anti‑tearing come AMD FreeSync Premium (Pro) e la compatibilità con NVIDIA G‑SYNC, garantendo immagini sempre fluide e prive di strappi.

Le novità spaziano dal futuristico Predator XB273K 3D (con conversione 2D>3D e tracciamento oculare) al Predator X34 F1 QD‑OLED da 360 Hz, fino ai display Acer Nitro XV345CKR P e XV320QX con pannelli 5K e tecnologia DFR, e all’Acer Nitro XV273U F5 capace di toccare i 1000 Hz in risoluzione HD. Tutti i modelli saranno disponibili in Italia a partire da dicembre 2026 (prezzi non ancora comunicati).

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Predator XB273K 3D: il primo monitor gaming con conversione 2D‑3D e tracciamento oculare

Il Predator XB273K 3D rappresenta una delle innovazioni più sorprendenti della gamma. Questo display da 27 pollici con pannello IPS 4K UHD (3840×2160) e refresh rate di 180 Hz integra una tecnologia 3D con eye‑tracking che elimina la necessità di contenuti nativi tridimensionali. Grazie a un modello di intelligenza artificiale locale che sfrutta la potenza della GPU collegata, il monitor converte in tempo reale i normali giochi 2D in immagini 3D immersive, aggiungendo profondità, realismo e una percezione spaziale mai vista prima su un display tradizionale.

L’applicazione SpatialLabs 3D Hub permette di regolare le impostazioni, sincronizzare i dispositivi e accedere a numerosi titoli leader del settore in 3D nativo. Il supporto ad AMD FreeSync Premium e la compatibilità G‑SYNC garantiscono fluidità assoluta anche nelle scene più concitate. Un dispositivo pensato per chi vuole vivere il gaming da una prospettiva completamente nuova, senza bisogno di occhiali o visori.

Predator X34 F1: QD‑OLED da 360 Hz con tecnologia Penta Tandem per pro‑player

Per i professionisti degli eSport e gli appassionati di corse e sparatutto, il Predator X34 F1 da 34 pollici offre il meglio della tecnologia OLED. Il pannello QD‑OLED con curvatura 1800R e formato 21:9 avvolge il campo visivo, mentre la risoluzione WQHD (3440×1440) garantisce dettagli nitidi.

Il refresh rate di 360 Hz e il tempo di risposta di 0,03 ms (GTG) sono parametri da top di gamma, capaci di mettere in mostra ogni fotogramma con una reattività fulminea. La tecnologia Penta Tandem (una struttura a cinque strati di emissione del blu) migliora luminosità, efficienza e longevità del pannello. La copertura 99% DCI‑P3, Delta E <2 e la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 assicurano neri profondi e colori cinematografici.

A completare il quadro, le tecnologie di protezione visiva BlueLightShield Pro, Flickerless e Low‑dimming riducono l’affaticamento durante le maratone di gioco. Supporta AMD FreeSync Premium Pro ed è compatibile G‑SYNC.

Acer Nitro XV345CKR P e XV320QX: 5K, Mini LED e DFR per un doppio volto

Acer democratizza le altissime risoluzioni con due modelli Nitro che puntano sulla versatilità. L’Acer Nitro XV345CKR P è un curvo da 34 pollici con pannello VA, risoluzione nativa 5K WUHD (5120×2160) e frequenza di 180 Hz. La retroilluminazione Mini LED a 1344 zone e la certificazione VESA DisplayHDR 1000 garantiscono contrasti eccellenti e picchi di luminosità da 1000 nit. Grazie alla tecnologia DFR (Dynamic Frequency and Resolution), è possibile passare con un comando alla risoluzione WFHD (2560×1080) con refresh rate di 360 Hz, adattandosi rapidamente ai giochi che richiedono la massima fluidità. Copertura 95% DCI‑P3 e Delta E <2 completano il profilo cromatico.

L’Acer Nitro XV320QX da 31,5 pollici adotta invece un pannello Fast IPS con risoluzione nativa 5K (5120×2880) a 165 Hz. Attivando la modalità DFR, si ottengono 330 Hz in QHD (2560×1440). Il tempo di risposta arriva a 0,5 ms (GTG) e il supporto AMD FreeSync Premium assicura fluidità. La pratica Acer Smart Dial e il telecomando a infrarossi semplificano la regolazione di luminosità, contrasto e input. Entrambi i modelli sono perfetti per chi alterna il gaming competitivo alla creazione di contenuti o al lavoro su dettagli ad altissima definizione.

Acer Nitro XV273U F5: 1000 Hz in HD per un’esperienza da competizione a portata di tutti

Per i giocatori che vogliono il massimo della velocità senza spendere una fortuna, il Acer Nitro XV273U F5 da 27 pollici abbassa il muro dell’accesso ai refresh rate estremi. Il pannello Fast IPS offre una risoluzione nativa QHD (2560×1440) con refresh rate di 540 Hz (un valore già stratosferico) ma grazie alla tecnologia DFR si può raggiungere la frequenza di 1000 Hz in risoluzione HD (1280×720). Un dato che fino a pochi anni fa era appannaggio esclusivo di prototipi da laboratorio. Il tempo di risposta è di 0,5 ms (GTG) con VRB Pro per ridurre ulteriormente il motion blur.

La copertura 95% DCI‑P3, Delta E <2 e la certificazione VESA DisplayHDR 600 garantiscono colori vividi e un buon contrasto. Supporta AMD FreeSync Premium ed è compatibile G‑SYNC. Le doppie barre luminose e il design con retro e base bianca lo rendono anche esteticamente accattivante.

Disponibilità

Tutti i nuovi monitor: Predator XB273K 3D, Predator X34 F1, Acer Nitro XV345CKR P, Acer Nitro XV320QX e Acer Nitro XV273U F5, saranno disponibili in Italia a partire da dicembre 2026.

I prezzi di listino suggeriti non sono stati ancora comunicati da Acer. Le specifiche esatte, i prezzi e la disponibilità possono variare a seconda della regione.