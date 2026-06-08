Nonostante sia già passata una settimana, l’ultima folle promo targata AliExpress è ancora attiva e lo sarà fino alle 23:59 di mercoledì 10 giugno 2026 per consentire ai potenziali acquirenti di fare veri e propri affari sul mondo della tecnologia e non solo.

La promozione prevede sconti fino all’80% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi fino a 110 euro che permettono di risparmiare ulteriormente: questi coupon non sono illimitati e funzionano a prenotazione; sono disponibili ancora tantissimi coupon e le occasioni per sfruttarli non mancano di certo.

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Ultimi giorni per la “Promo d’estate” di AliExpress

In vista dell’arrivo della stagione estiva, sul portale di AliExpress è attiva una interessantissima promozione con cui l’e-commerce cinese punta a celebrare proprio l’arrivo del periodo più caldo dell’anno: fino alle 23:59 di mercoledì 10 giugno 2026 gli utenti potranno fare dei veri affari.

Come vi abbiamo anticipato la scorsa settimana, la promozione prevede sconti fino all’80% su un’infinità di prodotti (computer, smartwatch e tanto altro), anche sui prodotti dei marchi più noti, e ricchissimi coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare ulteriormente tra i 3 e i 110 euro sul totale dell’ordine.

Dicevamo coupon per i più rapidi perché essi sono disponibili fino a esaurimento e funzionano “a prenotazione”: è quindi importantissimo essere veloci e accaparrarseli per poterli poi usare in un secondo momento sugli ordini idonei del periodo promozionale (vanno poi aggiunti alla pagina del carrello).

Nonostante siano passati già sette giorni, molti dei coupon sono ancora disponibili (e alcuni, anche se terminati possono ritornare). Ecco la lista completa:

Coupon TUTTOA3 o ITSS03 o SSIT03 – per ottenere 3 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 15 euro Coupon TUTTOA6 o ITSS06 o SSIT06 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 39 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 39 euro Coupon TUTTOA12 o ITSS12 o SSIT11 – per ottenere 12 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 79 euro Coupon TUTTOA20 o ITSS20 o SSIT20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 139 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 139 euro Coupon TUTTOA35 o ITSS35 o SSIT35 – per ottenere 35 euro di sconto su un ordine minimo di 239 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 239 euro Coupon TUTTOA50 o ITSS50 o SSIT50 – per ottenere 50 euro di sconto su un ordine minimo di 349 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 349 euro Coupon TUTTOA70 o ITSS70 o SSIT70 – per ottenere 70 euro di sconto su un ordine minimo di 499 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 499 euro Coupon TUTTOA110 o ITSS110 o SSIT110 – per ottenere 110 euro di sconto su un ordine minimo di 650 euro

Termini e condizioni della “Promo d’estate” con sconti fino all’80%

AliExpress informa che la promozione Promo d’estate – Fino all’80% di sconto, attiva dalla mezzanotte di lunedì 1 giugno 2026 alle 23:59 di mercoledì 10 giugno 2026, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I codici non sono validi per i prodotti virtuali.

I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

I coupon possono essere applicati a tutte le categorie, anche ai prodotti della categoria telefoni cellulari.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.