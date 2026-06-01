Il mese di giugno porta con sé una nuova promozione targata AliExpress: come da programma, a mezzanotte è partita la nuova Promo d’estate con cui il colosso dell’e-commerce promette offerte folli.

Fino alle 23:59 di mercoledì 10 giugno 2026, è possibile usufruire di sconti fino all’80% su un’infinità di prodotti, di coupon sconto esclusivi (ma limitati) che permetteranno di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine e di un ulteriore meccanismo di risparmio. Andiamo a ricapitolare tutti i dettagli della promo e a vedere alcuni esempi di prodotti in offerta.

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Al via la promo “Promo d’estate” di AliExpress

Già dalla mezzanotte di lunedì 1 giugno 2026 e fino alle 23:59 di mercoledì 10 giugno 2026, sul portale di AliExpress è attiva un’interessantissima campagna promozionale, messa in piedi dall’e-commerce cinese nel cuore per dare il benvenuto alla bella stagione.

Chiamata Promo d’estate, prevede sconti fino all’80% su tantissimi di prodotti (computer, componenti, dispositivi indossabili, console, action cam e molto altro, anche dei brand più famosi) e vi abbiamo suggerito qualcosa di molto interessante già durante la nostra diretta dedicata.

Non solo sconti ma anche ricchissimi coupon (per i più rapidi)

Come anticipato, la Promo d’estate di AliExpress va ben oltre i semplici sconti fino all’80%. Il colosso dell’e-commerce, come di consueto, ha messo a disposizione dei più rapidi ricchissimi coupon sconto che consento di risparmiare fino a 110 euro sul totale dell’ordine.

Dicevamo coupon per i più rapidi perché essi sono disponibili fino a esaurimento e funzionano “a prenotazione”: è quindi importantissimo essere veloci e accaparrarseli per poterli poi usare in un secondo momento sugli ordini idonei del periodo promozionale (vanno poi aggiunti alla pagina del carrello). Ecco la lista completa:

Coupon TUTTOA3 o ITSS03 o SSIT03 – per ottenere 3 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 15 euro Coupon TUTTOA6 o ITSS06 o SSIT06 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 39 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 39 euro Coupon TUTTOA12 o ITSS12 o SSIT11 – per ottenere 12 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 79 euro Coupon TUTTOA20 o ITSS20 o SSIT20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 139 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 139 euro Coupon TUTTOA35 o ITSS35 o SSIT35 – per ottenere 35 euro di sconto su un ordine minimo di 239 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 239 euro Coupon TUTTOA50 o ITSS50 o SSIT50 – per ottenere 50 euro di sconto su un ordine minimo di 349 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 349 euro Coupon TUTTOA70 o ITSS70 o SSIT70 – per ottenere 70 euro di sconto su un ordine minimo di 499 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 499 euro Coupon TUTTOA110 o ITSS110 o SSIT110 – per ottenere 110 euro di sconto su un ordine minimo di 650 euro

C’è un ulteriore risparmio per chi paga con PayPal

Coloro che scelgono di pagare con PayPal potranno usufruire di un ulteriore risparmio con la promo PayPal Discount. Attenzione però, questa è valida solo in alcuni periodi della promozione (dalla mezzanotte dell’1 giugno, dalle 18:00 dell’1 giugno e dalla mezzanotte dell’8 giugno). Ecco gli sconti:

8 euro di sconto automatico su un acquisto minimo di 99 euro

su un acquisto minimo di 99 euro 20 euro di sconto automatico su un acquisto minimo di 199 euro

su un acquisto minimo di 199 euro 45 euro di sconto automatico su un acquisto minimo di 299 euro

Termini e condizioni della “Promo d’estate” con sconti fino all’80%

AliExpress informa che la promozione Promo d’estate – Fino all’80% di sconto, attiva dalla mezzanotte di lunedì 1 giugno 2026 alle 23:59 di mercoledì 10 giugno 2026, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I codici non sono validi per i prodotti virtuali.

I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

I coupon possono essere applicati a tutte le categorie, anche ai prodotti della categoria telefoni cellulari.

Alcuni esempi di prodotti in offerta con la “Promo d’estate” di AliExpress

Come anticipato, la Promo d’estate – Fino all’80% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troviamo in offerta componenti per PC, dispositivi indossabili (inclusi tantissimi smartwatch), console, action cam e tanto altro. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal e Klarna (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.