Dagli Stati Uniti arriva una notizia che conferma ancora una volta quanto i vari governi siano “preoccupati” da quelle che potrebbero essere le implicazioni dell’intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni.

All’inizio di questa settimana, infatti, Donald Trump ha emanato un nuovo ordine esecutivo che impone la supervisione governativa sui modelli di intelligenza artificiale avanzata per garantirne la sicurezza.

Ebbene, OpenAI ha reso noto che si conformerà a tale provvedimento.

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OpenAI si adeguerà al nuovo provvedimento sull’IA

Stando a quanto viene riportato, l’ordine esecutivo sarebbe stato ritardato e “alleggerito” a seguito delle pressioni del settore tecnologico e lo stesso Trump non ha nascosto di non gradire alcuni aspetti del provvedimento.

OpenAI ha reso noto di avere deciso di conformarsi all’ordine esecutivo e che quindi consentirà agli enti regolatori di valutare le capacità dei suoi modelli prima che vengano resi pubblici.

OpenAI ha anche precisato di ritenere giusto che i governi abbiano un ruolo importante nel modo in cui questa tecnologia viene utilizzata e implementata, suggerendo anche la creazione di appositi organismi di regolamentazione che possano avere allo stesso tempo grande influenza e molta flessibilità.

Il provvedimento è stato redatto in consultazione con diverse parti interessate, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra le preoccupazioni del settore dell’intelligenza artificiale e la sicurezza pubblica.

Nel testo originario era previsto che le aziende sarebbero state tenute a presentare i modelli 90 giorni prima della pubblicazione ma i tecnici di Trump hanno poi ridotto il termine di revisione a 30 giorni, ciò anche in seguito alle pressioni di alcuni colossi del settore.

Resta da capire se tale provvedimento troverà effettiva applicazione.