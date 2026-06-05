Negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere la SEO, ossia quell’insieme di tecniche utilizzate per migliorare il posizionamento di contenuti e siti web nei risultati dei motori di ricerca; con l’ascesa dell’intelligenza artificiale generativa e dei chatbot sempre più presenti nella vita quotidiana degli utenti tuttavia, sta emergendo un nuovo fenomeno che potrebbe avere conseguenze ancora più profonde sul modo in cui vengono distribuite le informazioni online.

Si chiama AEO (AI-engine optimization) e, secondo quanto emerso di recente, alcune aziende starebbero già sfruttando questa pratica per influenzare indirettamente le risposte fornite da strumenti come ChatGPT e dalla ricerca IA di Google. Al centro della vicenda troviamo Reddit, una piattaforma che negli ultimi anni è diventata una delle principali fonti di riferimento per i modelli linguistici e i sistemi di ricerca basati sull’intelligenza artificiale.

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Le aziende starebbero sfruttando Reddit per educare i chatbot

La vicenda arriva dalla community r/biohackers, uno dei forum più popolari di Reddit dedicati a temi come longevità, integrazione alimentare, peptidi e terapie ormonali. I moderatori del subreddit hanno deciso di limitare drasticamente la pubblicazione di nuovi contenuti relativi ai peptidi e alle terapie ormonali sostitutive, relegando queste discussioni a un unico megathread settimanale; la motivazione non sarebbe legata ai temi trattati i sé, bensì al crescente numero di contenuti che apparivano costruiti appositamente per influenzare i sistemi di intelligenza artificiale.

Secondo quanto raccontato da uno dei moderatori, alcune società specializzate nel marketing starebbero studiando il modo in cui i modelli linguistici raccolgono e interpretano le informazioni presenti online. Una volta individuate le tipologie di domande che tendono a generare maggiore visibilità all’interno dei chatbot, verrebbero creati thread apparentemente innocui e molto coinvolgenti, progettati per attirare commenti, interazioni e visibilità.

Discussioni dal titolo volutamente generico o provocatorio riuscirebbero così a ottenere un forte coinvolgimento della community e, una volta acquisita autorevolezza agli occhi degli algoritmi, diventerebbero il luogo ideale in cui inserire riferimenti a prodotti, marchi o specifiche aziende in modo apparentemente naturale.

Non si tratterebbe del classico spam

Uno degli aspetti più interessanti della vicenda riguarda il livello di sofisticazione delle tecniche utilizzate. A differenza dello spam tradizionale infatti, i contenuti sospetti non proverrebbero necessariamente da account appena creati o facilmente identificabili; al contrario, i moderatori segnalano la presenza di profili con una lunga cronologia di attività, apparentemente autentici e credibili, alcuni dei quali potrebbero addirittura essere gestiti da persone reali retribuite per partecipare alle discussioni.

Questo rende estremamente difficile distinguere tra utenti genuini e campagne coordinate. I moderatori spiegano che, sempre più spesso, il lavoro di controllo si basa sull’intuito e sull’analisi del contesto piuttosto che su regole chiare e verificabili, con il rischio di penalizzare anche utenti che stanno partecipando alla conversazione in buona fede.

Dal canto suo Reddit ha dichiarato di utilizzare strumenti automatici e team dedicati alla sicurezza per identificare e rimuovere attività manipolative su larga scala, ma il fenomeno sembra essere destinato a diventare una sfida sempre più complessa.

Quando i contenuti diventano materia prima per l’IA

La questione assume un’importanza ancora maggiore se consideriamo il ruolo che Reddit ha acquisito nell’ecosistema dell’intelligenza artificiale.

Negli ultimi anni la piattaforma ha infatti siglato accordi milionari per concedere l’accesso ai propri contenuti a società impegnate nello sviluppo di modelli IA, tra cui Google e OpenAI; le discussioni pubblicate dagli utenti rappresentano oggi una fonte estremamente preziosa sia per l’addestramento dei modelli sia per la generazione delle risposte offerte dai chatbot moderni.

Di conseguenza, influenzare una conversazione particolarmente visibile su Reddit potrebbe avere effetti che vanno ben oltre la singola community, contribuendo potenzialmente a plasmare le informazioni che gli utenti ricevono quando interrogano un assistente IA.

Per questo motivo i moderatori di r/biohackers hanno espresso particolare preoccupazione nel settore dei peptidi e delle terapie ormonali, un mercato spesso caratterizzato da normative poco uniformi e da prodotti che possono comportare rischi concreti per la salute. Il timore è che contenuti promozionali mascherati da discussioni spontanee possono finire per orientare utenti verso prodotti o pratiche non adeguatamente verificate.

Una sfida che potrebbe riguardare tutto il web

Al di là del singolo caso, la vicenda evidenzia un fenomeno destinato probabilmente a crescere nei prossimi anni. Se la SEO ha modellato il web per oltre due decenni, l’AEO potrebbe rappresentare l’evoluzione nell’era dell’intelligenza artificiale.

L’obbiettivo non è più soltanto conquistare le prime posizioni su Google, ma diventare parte delle fonti che chatbot e motori di ricerca IA utilizzano per costruire le proprie risposte. Un cambiamento che rischia di trasformare forum, community e social network in nuovi campi di battaglia per la visibilità online.

Non sorprende quindi il tono piuttosto pessimista espresso da alcuni moderatori coinvolti nella vicenda, che descrivono con amarezza la progressiva trasformazione di spazi un tempo percepiti come autenticamente umani in ambienti sempre più popolati da contenuti costruiti artificialmente per influenzare algoritmi e modelli di intelligenza artificiale. Una sfida che riguarda Reddit oggi, ma che potrebbe presto coinvolgere gran parte del web che consultiamo ogni giorno.