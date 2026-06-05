Come antipasto al Gran Premio di Monaco che si correrà domenica (trovate qua tutti i dettagli sull’evento), HP ha presentato il nuovo HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC, un notebook super premium pensato per i fan più sfegatati che fonde il design e la tradizione sportiva di Ferrari con l’impegno di HP verso innovazione e avanguardia ingegneristica.

Numero limitato di esemplari, scheda tecnica molto interessante e design ideato con Ferrari, questo notebook punta a “celebrare” la collaborazione tra i due brand (nata nel 2024) e la storia del Cavallino rampante, oltre a segnare il ritorno di Ferrari nel segmento dei computer.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Arriva un notebook esclusivo ideato con Scuderia Ferrari e realizzato da HP

Il nuovo HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC si configura a tutti gli effetti come un notebook di fascia altissima che soddisfa appieno i requisiti per potere essere classificato come Copilot+ PC.

Il notebook presenta l’iconica finitura Rosso Magma (della Ferrari Daytona SP3) che dona profondità tridimensionale ed esalta ogni dettaglio del design. Su stessa ammissione di HP, il dispositivo è progettato con “anima da supercar”.

Prese d’aria, sistema heat pipe e coperchio inferiore sono realizzati in vetro, co-progettati proprio con la scuderia di Maranello. Il resto della parte inferiore è rivestito in carbonio. Il corpo del laptop è invece realizzato in alluminio anodizzato (con lavorazione CNC).

La cerniera, protagonista nell’immagine di copertina, trae ispirazione dal design Ferrari: le lamelle concentriche che la attraversano sono progettate per convogliare il flusso d’aria e far sì che la temperatura sia sempre ottimale.

Da aperto, l’utente avrà a che fare con una tastiera retroilluminata tasto per tasto (i tasti presentano il carattere tipografico della Ferrari) e un trackpad praticamente invisibile ma segnalato da una sottile linea luminosa subito sotto alla tastiera. Il trackpad è in vetro, dotato di supporto alle gesture e feedback aptico.

Dal punto di vista delle specifiche, parliamo di una macchina di fascia alta ma non certamente di una macchina con velleità da gaming. A conti fatti, è un prodotto in linea con gli HP Zbook.

HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC ruota attorno alla CPU Intel Core Ultra X7 358H (con GPU Intel Arc B390 integrata e NPU) e riesce a scatenare 180 TOPS per quanto concerne l’elaborazione IA. Abbiamo poi 64 GB di RAM e 1 TB di SSD.

Ultimo, ma non per importanza, poi il display Tandem OLED+ da 14 pollici con risoluzione 3K: il pannello supporta il tocco, ha una buona luminosità ed è molto fluido, grazie al refresh rate a 120 Hz. Dal punto di vista delle porte abbiamo due Thunderbolt 4, una USB-C a 10 Gbps una porta USB-A, una porta HDMI 2.1 e un jack audio combo.

Specifiche tecniche di questo notebook

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche principali del notebook HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC.

Schermo: Tandem OLED+ da 14″ Risoluzione: 3K (2.880 x 1.800 pixel) Luminosità: 700 nit Refresh rate: 120 Hz Supporto al tocco

da CPU: Intel Core Ultra X7 358H

GPU: Intel Arc B390 (integrata)

(integrata) NPU: Intel AI Boost Capacità complessive: 180 TOPS

Memoria RAM: 64 GB

Archiviazione: SSD da 1 TB

Trackpad: in vetro , con feedback aptico

, con feedback aptico Tastiera: retroilluminata (personalizzabile)

(personalizzabile) Connettività: Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0

e Porte: 1x HDMI 2.1 2x Thunderbolt 4 (USB-C @ 40 Gbps, USB PD, DisplayPort 2.1) 1x USB-C @ 10 Gbps (USB PD e DisplayPort 1.4) 1x USB-A @ 5 Gbps 1x jack audio combo da 3,5 mm 1x K-slot

Sistema operativo: Windows 11 Pro

Immagini di questo notebook

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzo dell’HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC

Il notebook in edizione limitata HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC sarà disponibile a partire dal 12 giugno 2026 in soli nove Paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera, Francia, Italia, Spagna, Germania, Giappone e Australia.

Il dispositivo verrà prodotto in 4.999 unità numerate singolarmente (sull’heat pipe, nella parte inferiore del notebook) e potrà essere acquistato esclusivamente tramite il sito ufficiale di HP.

Capitolo prezzo, non abbiamo la cifra ufficiale in euro ma si tratta, chiaramente di una cifra non adatta a tutti: sappiamo che, negli Stati Uniti, verrà proposto al prezzo consigliato di 5.599 dollari; di conseguenza potrebbe sfondare il muro dei 5.000 euro dalle nostre parti.

Coloro che decideranno di assicurarsi questo pezzo da collezione potranno godere della confezione speciale messa a punto da HP e Ferrari. Oltre al notebook, la confezione include una custodia in pelle personalizzata Poltrona Frau e un alimentatore premium con marchio Ferrari (solo selezionando l’opzione con caricabatterie, altrimenti venduto separatamente in Europa).