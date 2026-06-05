Leica potrebbe presto vivere una delle trasformazioni più significative della propria storia recente, secondo alcune indiscrezioni riportate da Bloomberg infatti, il fondo di investimento cinese HongShan Capital Group (HSG) sarebbe in trattative per acquistare una quota importante dello storico produttore tedesco di fotocamere, un marchio che da oltre un secolo rappresenta uno dei simboli più prestigiosi dell’industria fotografica mondiale.

Al momento non vi sono conferme ufficiali e le discussioni sarebbero ancora in corso, ma l’operazione potrebbe portare a un cambiamento proprietario destinato a far discutere appassionati e professionisti del settore.

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HongSang punta alle quote detenute da Blackstone

Stando alle informazioni emerse nelle ultime ore, il principale obbiettivo del fondo asiatico sarebbe il 45% di Leica, attualmente posseduto da Blackstone, società statunitense che è entrata nel capitale dell’azienda nel 2011, in un periodo particolarmente delicato per il produttore tedesco.

All’epoca Leica stava cercando nuove risorse per sostenere la propria crescita internazionale dopo aver affrontato anni complessi, segnati soprattutto dalla crisi della fotografia analogica e dalle profonde trasformazioni del mercato fotografico.

L’interesse di HongShan tuttavia, potrebbe non fermarsi alla sola partecipazione di Blackstone. Bloomberg sostiene infatti che il fondo potrebbe valutare anche l’acquisizione del restante 55% riconducibile ad Andreas Kaufmann attraverso ACM e Lisa Germany Holding, qualora l’attuale proprietario decidesse di cedere il controllo della società.

In uno scenario simile, il nuovo azionista potrebbe persino prendere in considerazione una futura quotazione in Borsa, riportando Leica sui mercati finanziari dopo oltre un decennio di gestione privata.

Il ruolo della famiglia Kaufmann nella rinascita di Leica

Per comprendere l’importanza della possibile operazione è necessario ricordare il ruolo svolto dalla famiglia Kaufmann negli ultimi anni. Fu proprio Andreas Kaufmann a guidare il ritorno di Leica a una gestione privata nel 2012, quando l’azienda venne ritirata dalla Borsa di Francoforte; da allora il manager tedesco è diventato una delle figure più influenti nelle strategie del marchio, ricoprendo anche la carica di presidente del Consiglio di sorveglianza.

Sotto la sua guida Leica è riuscita non soltanto a consolidare la propria presenza nel segmento premium della fotografia, ma anche ad ampliare il valore del marchio attraverso nuove collaborazioni industriali e commerciali.

Molti utenti Android conoscono ormai molto bene il nome Leica grazie alla partnership avviata con Xiaomi negli ultimi anni, una collaborazione che ha contribuito a rafforzare ulteriormente la notorietà del brand presso il pubblico consumer e che continua a caratterizzare alcuni degli smartphone fotografici più ambiziosi del mercato.

Un’operazione da circa un miliardo di euro

Le indiscrezioni parlano di una valutazione vicina al miliardo di euro, cifra che testimonia quanto Leica continui a rappresentare un asset di grande valore nonostante le profonde trasformazioni vissute dall’industria fotografica negli ultimi decenni.

HongShan Capital Group non è inoltre nuovo ad acquisizioni di marchi europei particolarmente prestigiosi, il fondo, nato come divisione cinese di Sequoia Capital prima di diventare una realtà indipendente, nel 2025 ha infatti acquisito l’80% di Marshall Group in un’operazione da circa 1,1 miliardi di euro, mantenendo il restante 20% nelle mani della famiglia fondatrice.

Si è trattato del più grande investimento mai effettuato da HSG e dimostra come il gruppo abbia già mostrato interesse verso aziende storiche caratterizzate da un forte valore del marchio.

Cosa cambierebbe per Leica e per gli utenti

Anche qualora l’operazione dovesse concretizzarsi, non sono attesi cambiamenti immediati sul fronte dei prodotti. Leica continua infatti a operare come un marchio estremamente riconoscibile, con una forte identità progettuale e una reputazione costruita in oltre 150 anni di storia.

L’azienda affonda infatti le proprie radici nell’attività avviata da Ernst Leitz nella seconda metà dell’Ottocento e, nel corso dei decenni, è diventata uno dei nomi più iconici della fotografia mondiale; il marchio Leica, così come lo conosciamo oggi, è stato adottato ufficialmente nel 1986, ma il suo legame con la storia della fotografia è molto più profondo.

Per il momento si tratta soltanto di indiscrezioni e le trattative potrebbero anche non arrivare a una conclusione, resta però evidente come il possibile ingresso di HongShan rappresenti uno dei dossier più interessanti dell’industria fotografica del 2026, soprattutto considerando il peso storico e simbolico del celebre bollino rosso che accompagna da generazioni fotografi professionisti e appassionati.