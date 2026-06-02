In occasione del Computex 2026, NZXT ha presentato una nuova generazione di prodotti che segna l’inizio della cosiddetta “New Design Era“, una fase di rinnovamento che coinvolge design, raffreddamento ed ecosistema software. Protagonisti dell’annuncio sono i nuovi case H6 e H6 RGB+, accompagnati dalle inedite ventole RGB e Ultra RGB, pensate per offrire maggiore personalizzazione, un’installazione più semplice e prestazioni elevate.

La filosofia dell’azienda punta a combinare estetica premium, gestione termica ottimizzata e un ecosistema sempre più integrato con il software NZXT CAM, mantenendo al tempo stesso la semplicità che da sempre caratterizza i prodotti del marchio. Vediamone insieme i dettagli più interessanti, anticipandovi che i prodotti (a differenza di altre soluzioni annunciate a Computex) sono già disponibili per l’acquisto.

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NZXT H6 e H6 RGB+: nuovo design dual-chamber e raffreddamento ottimizzato

Il nuovo H6 rappresenta il primo prodotto sviluppato secondo il nuovo linguaggio stilistico di NZXT. Si tratta di un case mid-tower ATX compatto da 55 litri che adotta una struttura dual-chamber completamente riprogettata per separare l’area dedicata all’alimentatore e al cablaggio dal comparto principale destinato ai componenti hardware.

Questa soluzione permette di ottenere un interno più ordinato, facilitare la gestione dei cavi e migliorare il flusso d’aria all’interno del sistema. Le ventole installate nell’angolo anteriore destro convogliano infatti l’aria fresca direttamente verso CPU e scheda video, raffreddando in modo più efficace i componenti maggiormente sollecitati durante il gaming e le attività più impegnative.

Uno degli elementi più distintivi del nuovo H6 è il pannello in vetro temperato curvo monopezzo. Rispetto al design a due pannelli utilizzato in passato, la nuova soluzione offre infatti una visuale più pulita dell’hardware installato e mette maggiormente in risalto illuminazione RGB e componentistica. L’intera struttura è stata progettata inoltre per garantire elevata flessibilità nelle configurazioni di raffreddamento; il case NZXT supporta infatti fino a dieci ventole da 120 mm e radiatori fino a 360 mm nella parte superiore, risultando adatto sia a configurazioni ad aria sia a build con sistemi di raffreddamento a liquido AIO.

Il modello H6 viene proposto come soluzione completamente personalizzabile e viene venduto senza ventole preinstallate, lasciando piena libertà agli utenti nella scelta del sistema di raffreddamento. Il più completo NZXT H6 RGB+ arriva invece già equipaggiato con due ventole F360 RGB Reverse dedicate all’immissione dell’aria, una ventola F120 RGB posteriore per l’espulsione e il nuovo Control Hub Lite, che consente di gestire illuminazione e velocità delle ventole direttamente tramite NZXT CAM.

Entrambe le versioni sono disponibili nelle colorazioni bianca e nera e sono coperte da una garanzia di due anni.

Specifiche tecniche di NZXT H6 e H6 RGB+

NZXT H6

Formato: mid-tower ATX dual-chamber

Volume: 55 litri

Dimensioni: 448 × 292 × 420 mm

Peso: 7,94 kg

Materiali: acciaio e vetro temperato

Compatibilità schede madri: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Supporto schede madri back-connect: sì (ATX)

Compatibilità alimentatori: ATX

Lunghezza massima alimentatore: 200 mm

Altezza massima dissipatore CPU: 165 mm

Lunghezza massima GPU: 390 mm

Spazio dedicato al cable management: fino a 90 mm

Supporto ventole: Frontale destro: 3 × 120 mm Superiore: 3 × 120 mm Inferiore: 3 × 120 mm Posteriore: 1 × 120 mm

Totale supporti ventole: 10

Supporto radiatori: Superiore: fino a 360 mm Posteriore: 120 mm

Spessore massimo ventole frontali destre: 30 mm

Spessore massimo radiatore superiore con ventole: 67 mm

Staffa anti-sag GPU integrata

Pannelli laterali tool-less

Compatibilità con motherboard ASUS BTF, MSI Project Zero e Project Stealth

Filtri antipolvere removibili

Porte frontali: 2 × USB 3.2 Gen1 Type-A 1 × USB 3.2 Gen2x2 Type-C 1 × jack audio combinato

Slot di espansione: 7

Bay storage: 2 × 2,5″ 1 × 3,5″

Colori disponibili: nero e bianco

Garanzia: 2 anni

NZXT H6 RGB+

Il modello H6 RGB+ mantiene tutte le caratteristiche strutturali dell’H6, aggiungendo una configurazione di raffreddamento e illuminazione già pronta all’uso. In dotazione troviamo due ventole NZXT F360 RGB Reverse preinstallate, una ventola NZXT F120 RGB posteriore preinstallata, NZXT Control Hub Lite preinstallato; a seguire le caratteristiche più rilevanti:

NZXT F360 RGB

Velocità: 2.200 ± 220 RPM

Flusso d’aria: 62,14 CFM per ventola

Pressione statica: 2,7 mmH₂O

Rumorosità: 34,39 dBA

Connettore: 8 pin NZXT (PWM + RGB)

NZXT F120 RGB

Velocità: 2.400 ± 240 RPM

Flusso d’aria: 70,67 CFM

Pressione statica: 3,7 mmH₂O

Rumorosità: 33,05 dBA

Connettore PWM a 4 pin

Control Hub Lite

2 canali NZXT a 8 pin per ventole e illuminazione

1 canale PWM a 4 pin

1 canale NZXT RGB dedicato

Supporto fino a 96 LED per ogni canale NZXT a 8 pin

Supporto fino a 40 LED sul canale RGB dedicato

Collegamento tramite USB 2.0 interno e alimentazione SATA

Nuove ventole NZXT RGB e Ultra RGB: più illuminazione, meno cavi e maggiore personalizzazione

Ad accompagnare il debutto del nuovo H6 troviamo una gamma completamente rinnovata di ventole RGB, sviluppata per semplificare l’assemblaggio e migliorare l’impatto estetico delle build moderne. La nuova serie RGB Fan introduce pale ottimizzate per aumentare pressione statica e flusso d’aria rispetto alla precedente generazione, mantenendo al tempo stesso livelli di rumorosità contenuti grazie all’utilizzo di cuscinetti Fluid Dynamic Bearing con una durata dichiarata di 60.000 ore.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda i modelli F360 RGB e F420 RGB, che adottano un design single-frame. In pratica tre ventole vengono integrate in un unico telaio, consentendo il montaggio attraverso sole quattro viti e un singolo collegamento, riducendo drasticamente il numero di cavi e semplificando la gestione interna del sistema.

La gamma comprende anche le versioni Reverse Blade, pensate per i case panoramici che mettono in mostra il lato illuminato delle ventole senza compromettere il flusso d’aria. Per chi desidera il massimo livello di personalizzazione arriva invece la nuova famiglia NZXT Ultra RGB.

Questi modelli introducono un sistema di illuminazione multi-zona che permette di controllare separatamente l’illuminazione dell’hub centrale, degli anelli luminosi e delle sezioni interne del telaio. Nei modelli da 120 e 140 mm sono presenti 32 LED indirizzabili, mentre le versioni F360U e F420U arrivano a ben 96 LED indirizzabili singolarmente.

Da segnalare anche le nuove modalità avanzate integrate in NZXT CAM consentono inoltre di applicare effetti differenti alle varie zone luminose, creando configurazioni molto più elaborate rispetto alle tradizionali ventole RGB.

Dal punto di vista delle prestazioni, la serie Ultra RGB è progettata per offrire un raffreddamento efficiente e silenzioso grazie a pale ottimizzate aerodinamicamente, telai ad alta pressione statica e supporti antivibrazione; NZXT a questo proposito dichiara una rumorosità inferiore a 37 dB anche alla massima velocità operativa.

Tutte le ventole delle nuove serie RGB e Ultra RGB possono essere controllate tramite NZXT CAM oppure attraverso header ARGB da 5V compatibili con le principali schede madri presenti sul mercato; la garanzia è di cinque anni per tutta la gamma.

Prezzi e disponibilità dei prodotti NZXT annunciati a Computex 2026

Come anticipato in apertura, i nuovi prodotti NZXT sono disponibili a partire da oggi 2 giugno 2026 nelle colorazioni bianca e nera. Segnaliamo inoltre che anche su Amazon Italia si iniziano a intravedere le prime disponibilità (maggiori dettagli qui).