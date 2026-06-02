Il momento giusto per acquistare un MacBook Air è arrivato, e non si tratta di un’offerta qualsiasi. Apple MacBook Air 13” con chip M5, nella sua configurazione più attesa e bilanciata, scende oggi al suo minimo storico su Amazon. Dopo anni in cui la versione base richiedeva compromessi su RAM e storage, Apple ha finalmente ascoltato gli utenti: il modello con M5 parte da 16GB di memoria unificata e un velocissimo SSD da 512GB. Questa configurazione, che risolve le uniche spine nel fianco delle generazioni precedenti, è ora disponibile a un prezzo che la rende un vero e proprio best-buy. Analizziamo insieme le caratteristiche di questo portatile e i dettagli di un’offerta che difficilmente si ripeterà a breve.

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MacBook Air M5: potenza, efficienza e finalmente zero compromessi

Il MacBook Air 13” di nuova generazione non è un semplice aggiornamento incrementale. Il vero protagonista è il chip M5, un processore che spinge ancora più in alto l’asticella delle prestazioni in un design completamente fanless, e quindi assolutamente silenzioso. La CPU a 10 core (4 performance e 6 efficiency) e la GPU a 8 core offrono un salto prestazionale notevole rispetto ai predecessori, gestendo con fluidità editing video in 4K, compilazione di codice e carichi di lavoro complessi senza mai emettere un singolo ronzio.

La vera svolta, però, risiede nella configurazione di base. Finalmente, il modello d’ingresso è equipaggiato con 16GB di memoria unificata, la quantità ideale per un multitasking spinto senza rallentamenti, e un SSD da 512GB basato su tecnologia PCIe 4.0. Questo non solo raddoppia lo spazio di archiviazione rispetto al passato, ma garantisce anche velocità di lettura e scrittura che si avvicinano a quelle dei modelli Pro, rendendo l’apertura di app e la gestione di file pesanti un’operazione istantanea.

Il resto del pacchetto conferma l’eccellenza a cui Apple ci ha abituati:

Display: Un pannello Liquid Retina da 13,6 pollici con luminosità di 500 nit, tecnologia True Tone e ampia gamma cromatica P3, perfetto per la fruizione di contenuti e per lavori di grafica.

Un pannello con luminosità di 500 nit, tecnologia True Tone e ampia gamma cromatica P3, perfetto per la fruizione di contenuti e per lavori di grafica. Design: L’iconico chassis unibody in alluminio, sottile (1,13 cm) e leggero (1,24 kg), lo rende il compagno di viaggio ideale. La colorazione Celeste in offerta è particolarmente elegante.

L’iconico chassis unibody in alluminio, sottile (1,13 cm) e leggero (1,24 kg), lo rende il compagno di viaggio ideale. La colorazione Celeste in offerta è particolarmente elegante. Autonomia: Fino a 17 ore di utilizzo, una performance che permette di coprire un’intera giornata lavorativa (e oltre) senza bisogno di cercare una presa di corrente.

Fino a 17 ore di utilizzo, una performance che permette di coprire un’intera giornata lavorativa (e oltre) senza bisogno di cercare una presa di corrente. Connettività: L’introduzione del Wi-Fi 7 garantisce connessioni wireless più veloci e stabili, affiancato da due porte Thunderbolt 4 e il comodo connettore di ricarica MagSafe.

L’introduzione del garantisce connessioni wireless più veloci e stabili, affiancato da due porte e il comodo connettore di ricarica MagSafe. Tastiera e Trackpad: La Magic Keyboard offre un’esperienza di digitazione comoda e precisa, mentre il trackpad Force Touch rimane il migliore del settore per reattività e supporto alle gesture.

L’offerta su Amazon nel dettaglio

Questa promozione rappresenta una delle migliori opportunità per acquistare il nuovo Apple MacBook Air 13” con chip M5. L’offerta è disponibile su Amazon, garanzia di spedizioni rapide e un eccellente servizio clienti. La versione in promozione è quella più equilibrata e consigliata, nella colorazione Celeste.

Ecco i numeri dell’offerta:

Prodotto: Apple MacBook Air 13” con chip M5, 16GB RAM, 512GB SSD, Celeste

Apple MacBook Air 13” con chip M5, 16GB RAM, 512GB SSD, Celeste Negozio: Amazon.it

Prezzo di listino: 1.249€

1.249€ Prezzo attuale in offerta: 1.099€

Risparmio netto: 150€ (sconto del 12%)

Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo specifico modello, un vero e proprio minimo storico. L’offerta include la spedizione gratuita per gli utenti Prime e la garanzia legale di due anni fornita da Amazon. La disponibilità potrebbe essere limitata, pertanto è consigliabile approfittarne prima che le scorte si esauriscano o che il prezzo torni a salire.

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