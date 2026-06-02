Continuiamo a seguire con grande interesse le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di iPhone Ultra, l’attesissimo primo modello pieghevole del melafonino.

Un nuovo contributo per appassionati di tecnologia e addetti ai lavori è arrivato dal popolare leaker Fixed Focus Digital, che sul social Weibo ha confermato che le operazioni di sviluppo e ottimizzazione procedono a ritmo serrato, facendo intendere che non vi dovrebbero essere ritardi rispetto a quelli che sono i programmi di Apple.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Nuove anticipazioni sulle caratteristiche di iPhone Ultra

In particolare, il leaker ha riferito che il modello pieghevole potrà contare su una cernira realizzata in Liquid Metal (materiale che può vantare un rapporto tra resistenza e peso notevolmente superiore rispetto ai metalli convenzionali), mettendo così fine ad un dibattito sorto sulla base di alcune indiscrezioni secondo cui Apple avrebbe incontrato delle difficoltà proprio in tale componente, che ha una fondamentale importanza per l’apertura e la chiusura del device.

Ebbene, quello della cerniera sarebbe un problema oramai risolto, tanto che Fixed Focus Digital ha anche precisato che i lavori procedono spediti, aggiungendo che il colosso di Cupertino avrebbe già iniziato a spedire i prototipi di iPhone Ultra ai più importanti operatori di telefonia di tutto il mondo, così da affrontare il processo di compatibilità di rete e certificazione, ossia un’operazione che precede il lancio commerciale.

L’invio del telefono agli operatori mobile rappresenterebbe, inoltre, una conferma che i lavori di ottimizzazione del device sono oramai a buon punto, suggerendo allo stesso tempo che non vi dovrebbero essere ulteriori rinvii per quanto riguarda il lancio ufficiale.

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di iPhone Ultra dovremmo trovare un processore Apple A20, un display interno da 7,8 pollici e uno esterno da 5,5 pollici, il modem C2 e due fotocamere posteriori. Staremo a vedere.