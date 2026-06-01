Nelle scorse ore sono emersi nuovi dettagli in Rete su quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di iPhone Ultra, attesissimo modello che Apple dovrebbe lanciare nei prossimi mesi.

Ad occuparsi del nuovo melafonino è stato il popolare leaker Fixed Focus Digital, a dire del quale il device dovrebbe essere dotato di un sistema di raffreddamento con camera di vapore.

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iPhone Ultra e il suo sistema di raffreddamento

Ricordiamo che stiamo parlando del primo iPhone pieghevole del colosso di Cupertino, un dispositivo al centro delle indiscrezioni oramai da parecchi mesi e che finalmente dovrebbe essere effettivamente lanciato dal produttore statunitense, che deve recuperare terreno in questo specifico settore rispetto alle altre principali aziende della concorrenza, come Samsung e Xiaomi.

Il sistema di raffreddamento basato su una camera di vapore è stato introdotto da Apple lo scorso anno con iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max e, a quanto pare, tale soluzione ha riscosso un grande successo.

Ebbene, a dire del leaker iPhone Ultra sarà in grado di garantire agli utenti prestazioni “impressionanti” per quanto riguarda il raffreddamento e ciò dovrebbe offrire la possibilità di sfruttare al massimo il nuovo telefono pieghevole di Apple senza la preoccupazione di dover riscontrare dei surriscaldamenti.

Inoltre, Fixed Focus Digital sostiene che tutti gli indizi indicano che i lavori di ottimizzazione di iPhone Ultra sono in linea con la data di uscita prevista per settembre, così come originariamente pianificato, escludendo quindi che possano esserci dei ritardi rispetto ai progetti di Apple a causa di presunte difficoltà incontrate nella produzione.

Nel corso dei prossimi giorni dovrebbero emergere ulteriori dettagli sul primo melafonino pieghevole, che a quanto pare si avvicina a grandi passi al suo lancio ufficiale.