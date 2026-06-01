In occasione del Computex 2026, ASUS ROG (Republic of Gamers) ha festeggiato il ventesimo anniversario del brand presentando ROG Edition 20, una collezione speciale che raccoglie alcuni dei prodotti più esclusivi e tecnologicamente avanzati mai realizzati dall’azienda. Non si tratta soltanto di una celebrazione della storia del marchio, ma dell’inizio di una nuova fase caratterizzata da prestazioni estreme, integrazione dell’AI, design distintivo e un ecosistema sempre più connesso.

Dalle schede madri alle schede video, passando per desktop, monitor, periferiche, accessori lifestyle e persino un gioco da tavolo dedicato all’universo ROG, la nuova Edition 20 rappresenta la visione del marchio per il futuro del gaming enthusiast.

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ROG Edition 20: una collezione celebrativa per i 20 anni del brand

Per celebrare il traguardo raggiunto nel 2026, ASUS ha sviluppato una linea di prodotti in edizione limitata caratterizzata da una nuova identità estetica che combina le classiche tonalità nero e rosso ROG con dettagli Crystal Lens e finiture Radiant Gold. L’obiettivo è quello di proporre un ecosistema completo capace di unire prestazioni elevate, raffreddamento avanzato, funzionalità AI e un design esclusivo dedicato ai collezionisti e agli appassionati del marchio.

ROG Crosshair X870E Edition 20 e ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20

Tra le novità più interessanti troviamo la ROG Crosshair X870E Edition 20, una scheda madre di fascia enthusiast pensata per i processori AMD di ultima generazione con socket AM5. Il modello nuovo integra una soluzione di raffreddamento AIO dedicata sviluppata insieme al ROG Ryujin Edition 20, un AiO capace di raffreddare contemporaneamente CPU e VRM grazie a una struttura interamente in rame e alla pompa Asetek EMMA Gen10 V3Rx. Cercheremo di approfondire sulla ROG Crosshair X870E Edition 20 e sui vari componenti nelle prossime settimane, per il momento come di consueto vi lasciamo con le caratteristiche di rilievo di ogni modello.

Caratteristiche di rilievo:

Sistema di alimentazione 24+2+2 fasi

Raffreddamento integrato CPU e VRM

Supporto fino a 9 slot M.2

Display AMOLED da 6,67 pollici

Sincronizzazione grafica tramite ASUS InfoHub

Design esclusivo Edition 20

Passando alle GPU, la neoarrivata ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 rappresenta la proposta grafica più estrema della gamma celebrativa. Oltre alle prestazioni offerte dalla top di gamma NVIDIA Blackwell, la scheda integra un display AMOLED curvo personalizzabile in grado di visualizzare informazioni hardware, animazioni e contenuti dinamici sincronizzati con il resto del sistema. Il raffreddamento è affidato a una configurazione a quattro ventole, abbinata a camera di vapore e metallo liquido sulla GPU, l’ideale anche se puntate a un overclock pesante.

Caratteristiche di rilievo:

GPU NVIDIA GeForce RTX 5090

Display AMOLED curvo integrato

Sistema a quattro ventole

Camera di vapore e metallo liquido

Supporto fino a 800 W di alimentazione

Doppio ingresso tramite adattatore GC-HPWR

ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20 e ROG GR20 Edition 20

Per alimentare componenti e configurazioni estreme, ASUS ha presentato il nuovo ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20, un alimentatore progettato per supportare sistemi multi-GPU di fascia enthusiast senza alcun compromesso. Grazie ai MOSFET GaN di livello server e all’architettura a doppia tensione adattiva, il modello offre elevata efficienza e compatibilità globale, supportando senza problemi i carichi più impegnativi in ottica workstation.

Specifiche principali

Potenza massima di 3.000 W

Certificazione Titanium

Supporto fino a quattro GeForce RTX 5090

MOSFET GaN di classe server

Display OLED magnetico removibile

Tecnologia GPU-First Voltage Stabilizer

Miglioramento della stabilità fino al 45%

ASUS ha inoltre mostrato anche il ROG GR20 Edition 20, un case premium open frame realizzato principalmente in alluminio e progettato per mettere in mostra i componenti più prestigiosi. Il sistema supporta configurazioni verticali, orizzontali o inclinate e introduce una particolare ventola cross-flow dedicata al raffreddamento degli SSD M.2.

Specifiche principali

Struttura open frame in alluminio

Supporto installazione verticale, orizzontale e inclinata

Ventola cross-flow dedicata agli SSD

Design modulare

Elevato flusso d’aria

ROG NUC 16 Edition 20, ROG G1000 Edition 20 e monitor gaming OLED

La linea dedicata al gaming competitivo include il nuovo ROG NUC 16 Edition 20, mini PC da soli 3 litri equipaggiato con GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop e sistema di raffreddamento QuietFlow. Accanto a quest’ultimo debutta il mastodontico ROG G1000 Edition 20, desktop preassemblato che supporta GPU RTX 5090 e processori AMD Ryzen 9 9950X3D, con un sistema di dissipazione capace di gestire fino a 1.000 W di TDP complessivo.

ROG NUC 16 Edition 20

Chassis da 3 litri

GeForce RTX 5090 Laptop GPU

Raffreddamento QuietFlow

Supporto fino a cinque monitor 4K

ROG G1000 Edition 20

AMD Ryzen 9 9950X3D

Supporto GeForce RTX 5090

Sistema di raffreddamento a tre zone

Radiatore AIO da 420 mm

Dissipazione fino a 1.000 W

Display AniMe Holo

Monitor OLED Edition 20: prestazioni da eSport e qualità professionale

ROG ha ampliato anche la propria offerta di monitor OLED con diversi modelli di nuova generazione. Tra questi spicca senza dubbio il ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20, monitor da 26,5 pollici che combina risoluzione QHD a 540 Hz e modalità HD a 720 Hz per il gaming competitivo; una vera scheggia con il response time di appena 0,2 ms che guarda anche alla fedeltà con una copertura DCI-P3 del 99,5%.

Specifiche principali

Pannello Tandem WOLED da 26,5″

Modalità QHD 540 Hz

Modalità HD 720 Hz

Tempo di risposta 0,02 ms

Copertura DCI-P3 del 99,5%

DisplayHDR 500 True Black

DisplayPort 2.1a UHBR20

Ma non finisce qui. ROG ha inoltre presentato il ROG Strix OLED XG259QWPG ACE, definito come il primo monitor OLED al mondo progettato specificamente per gli eSport e il ROG Swift OLED PG32UCWM, display OLED RGB Tandem da 32 pollici con doppia modalità 4K 240 Hz e Full HD 480 Hz.

Le periferiche ROG Edition 20 al Computex: router, mouse e tastiera

Passando al networking e alle periferiche, ASUS ha mostra il potente ROG Rapture GT-BE98 Pro Edition 20, un router gaming WiFi 7 sviluppato per le configurazioni più avanzate, capace secondo l’azienda di fornire una velocità di trasferimento dati fino a 30 Gbps e dotato di due porte 10 Gbps.

Specifiche principali

WiFi 7 quad-band

Velocità fino a 30 Gbps

Canali da 320 MHz

Supporto Multi-Link Operation

Due porte 10 Gbps

Quattro porte 2.5G

Accelerazione gaming a tre livelli

La gamma di periferiche Edition 20 include alcune delle soluzioni più esclusive mai realizzate da ROG. Si parte dalla ROG Azoth Extreme Edition 20, tastiera che adotta una struttura in alluminio lavorato CNC, piastra in fibra di carbonio e touchscreen OLED, con dettagli in oro 24 carati. A farle compagnia troviamo il mouse ROG Harpe II Extreme Edition 20, soluzione che introduce invece il sensore ROG AimPoint Pro da 65.000 DPI, switch ottici certificati per 100 milioni di clic e tecnologia wireless SpeedNova 8K.

Completano la linea la sedia gaming ROG Destrier Edition 20, caratterizzata da un design ispirato agli esoscheletri futuristici, e la curiosa ROG Keycap Mystery Box Edition 20, dedicata ai collezionisti di tastiere meccaniche. Con Edition 20 ASUS non si limita a proporre una semplice serie celebrativa; la nuova collezione rappresenta infatti una vetrina tecnologica che anticipa molte delle soluzioni che vedremo nei prossimi anni all’interno dell’ecosistema Republic of Gamers.

Tra Intelligenza Artificiale, raffreddamento avanzato, monitor OLED di nuova generazione, desktop estremi e dispositivi portatili, il Computex 2026 segna l’inizio di una nuova fase per ROG, sempre più orientata verso un ecosistema integrato capace di accompagnare gli utenti in ogni aspetto dell’esperienza gaming.