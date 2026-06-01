Dopo mesi di indiscrezioni, rinvii e attese più o meno confermate, sembra che Apple sia finalmente pronta a rinnovare due dei prodotti più importanti del proprio ecosistema domestico; secondo quanto riportato da Mark Gurmann nell’ultima edizione della newsletter Power On, la società di Cupertino starebbe pianificando il lancio delle nuove generazioni di Apple TV 4K e HomePod mini entro la fine del 2026, in concomitanza con l’arrivo della nuova esperienza Siri basata sull’intelligenza artificiale.

Si tratterebbe di aggiornamenti che molti utenti attendono ormai da tempo e che, almeno secondo le informazioni emerse finora, avrebbero dovuto debuttare diversi mesi fa. Il ritardo sarebbe legato principalmente allo sviluppo delle nuove funzionalità Apple Intelligence, elemento che Apple vorrebbe rendere centrale nella propria strategia hardware e software per i prossimi anni.

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Apple avrebbe rinviato i dispositivi per attendere Apple Intelligence

Le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi hanno più volte suggerito l’arrivo di una nuova Apple TV 4K e di un HomePod mini aggiornato, ma finora nessuno dei due prodotti ha effettivamente visto la luce; secondo Gurman il motivo sarebbe piuttosto semplice: Apple avrebbe deciso di allineare il lancio dei nuovi dispositivi con quello della nuova generazione di Siri e delle funzionalità basate su Apple Intelligence.

L’azienda avrebbe infatti preferito attendere una maggiore maturità del software prima di introdurre sul mercato hardware progettato per sfruttarne le potenzialità, ora che il debutto delle novità legate all’intelligenza artificiale sembrerebbe essere stato fissato per l’autunno, anche i nuovi dispositivi potrebbero essere finalmente pronti a fare il proprio ingresso sul mercato.

Apple TV 4K potrebbe ricevere il chip A17 Pro

Pur non essendo stati confermati dettagli ufficiali sulle specifiche tecniche, le indiscrezioni convergono verso un importante aggiornamento della piattaforma hardware della Apple TV 4K.

L’attuale generazione utilizza il chip A15 Bionic, mentre il nuovo modello potrebbe adottare il più potente A17 Pro, lo stesso processore che consentirebbe al dispositivo di gestire localmente alcune funzionalità di intelligenza artificiale; si tratta di un salto generazionale significativo che potrebbe tradursi non solo in prestazioni superiori, ma anche in una maggiore integrazione delle future funzioni IA all’interno di tvOS.

L’obbiettivo di Apple sembrerebbe essere quello di rendere il set-top box sempre più centrale nell’ecosistema domestico, sfruttando le capacità di elaborazione locale per ridurre la dipendenza dal cloud in alcune operazioni.

HomePod mini dovrebbe puntare sul chip S9

Anche il piccolo smart speaker della società californiana sarebbe destinato a ricevere un aggiornamento hardware, in questo caso si parla del passaggio dall’attuale chip S5 al più recente chip S9.

Pur trattandosi di un miglioramento importante rispetto all’hardware attuale, il chip S9 non sarebbe comunque sufficientemente potente per eseguire in locale i modelli di Apple Intelligence. Per questo motivo le eventuali nuove funzioni IA disponibili sul futuro HomePod mini dovrebbero affidarsi prevalentemente all’elaborazione tramite cloud.

Resta dunque da capire quali saranno le funzionalità effettivamente disponibili sul dispositivo e quanto sarà profonda l’integrazione con la nuova Siri che Apple dovrebbe presentare nei prossimi mesi.

Possibili novità anche per il Siri Remote

Le indiscrezioni parlano inoltre di un possibile aggiornamento del Siri Remote che accompagna Apple TV, al momento non è chiaro quale possa essere la portata delle modifiche, Apple potrebbe limitarsi a un aggiornamento interno dell’accessorio oppure scegliere di introdurre un design rinnovato.

Le informazioni disponibili suggeriscono comunque che la Apple TV continuerà a mantenere un aspetto molto simile all’attuale generazione, basata su design industriale introdotto negli anni scorsi; eventuali cambiamenti estetici dunque, potrebbero riguardare principalmente il telecomando e non il dispositivo principale.

Apple prepara il terreno per il suo autunno dell’intelligenza artificiale

Sebbene sarà necessario attendere i prossimi eventi ufficiali dell’azienda per avere conferme definitive, tutti gli indizi sembrano puntare verso un autunno particolarmente importante per Apple. Oltre all’arrivo della nuova Siri e delle funzionalità Apple Intelligence, l’azienda potrebbe infatti cogliere l’occasione per rinnovare parte della propria gamma dedicata alla smart home e all’intrattenimento domestico.

Gli utenti che attendono una nuova Apple TV 4K o un HomePod mini aggiornato dovranno dunque pazientare ancora qualche mese, ma sembra che il momento del debutto sia finalmente vicino; molto dipenderà dalla capacità di Apple di mantenere le promesse sull’intelligenza artificiale, un settore nel quale la società di Cupertino è chiamata a recuperare terreno rispetto ai principali concorrenti.