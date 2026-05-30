Negli ultimi anni Disney ha progressivamente avvicinato i propri servizi di streaming, cercando di costruire un ecosistema sempre più integrato tra Disney+ e Hulu; una strategia che non rappresenta certo una novità, ma che potrebbe presto compiere un ulteriore passo avanti: secondo quanto emerso da un documento interno trapelato nelle scorse ore, i giorni dell’app standalone di Hulu potrebbero essere ormai contati.

L’indiscrezione arriva a poche settimane di distanza dalle rassicurazioni ufficiali fornite dalla stessa Disney, che aveva dichiarato di non avere piani attuali per eliminare l’app dedicata a Hulu; tuttavia, le nuove informazioni dipingono uno scenario piuttosto diverso.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Un documento interno di Disney anticipa la fine dell’app Hulu

Secondo quanto riportato da Business Insider, Disney starebbe lavorando a un processo di integrazione destinato a trasferire completamente contenuti e funzionalità di Hulu all’interno di Disney+.

Il documento trapelato descriverebbe infatti una roadmap che prevede la graduale migrazione degli utenti verso la piattaforma principale dell’azienda, con l’obbiettivo di completare il processo entro la fine del 2026. Una volta conclusa la transizione, l’infrastruttura tecnologica di Hulu e la relativa applicazione verrebbero definitivamente dismesse.

Si tratterebbe di una mossa coerente con la strategia perseguita da Disney negli ultimi anni. Dopo aver acquisito il pieno controllo di Hulu nel 2023, la società ha progressivamente integrato i contenuti del servizio all’interno di Disney+, soprattutto nel mercato statunitense, dove gli utenti possono già accedere a gran parte del catalogo da un’unica applicazione.

La fuga di notizie sta attirando particolare attenzione perché arriva poco dopo una comunicazione ufficiale dell’azienda. All’inizio di maggio infatti, un portavoce Disney aveva dichiarato che tutti gli abbonati Hulu avrebbero continuato ad avere accesso all’app standalone per guardare i propri contenuti preferiti. Una posizione che aveva contribuito a rassicurare gli utenti più affezionati al servizio.

Le informazioni emerse dal documento interno sembrano però suggerire che tale disponibilità potrebbe essere soltanto temporanea e destinata a durare fino al completamento della migrazione verso Disney+.

Secondo quanto condiviso, alcuni dipendenti dell’area tecnologica avrebbero inoltre riferito che Hulu starebbe ricevendo sempre meno investimenti in termini di sviluppo e nuove funzionalità, un elemento che potrebbe rappresentare un ulteriore indizio sulla direzione intrapresa dall’azienda.

Qualora il piano venisse effettivamente confermato, la scomparsa dell’app non significherebbe necessariamente la fine del marchio Hulu o delle sue offerte commerciali. Disney potrebbe infatti continuare a proporre abbonamenti dedicati e pacchetti combinati, utilizzando però Disney+ come piattaforma unica per la fruizione dei contenuti. In questo modo l’azienda riuscirebbe a semplificare la gestione tecnica dei propri servizi mantenendo al tempo stesso differenti formule di sottoscrizione.

Per gli utenti quindi, il cambiamento riguarderebbe principalmente il punto di accesso ai contenuti piuttosto che il catalogo stesso. Resta tuttavia da capire se Disney confermerà ufficialmente quanto emerso dal documento trapelato o se il piano potrà subire modifiche nei prossimi mesi.

Per il momento non sono arrivate dichiarazioni aggiuntive da parte dell’azienda, ma tutto lascia pensare che il percorso verso una completa convergenza tra Hulu e Disney+ sia ormai sempre più avanzato.