Mentre ChatGPT e Gemini continuano a sfoggiare le proprie capacità multilingua e un flusso conversazionale fluido, la funzionalità vocale di Anthropic è rimasta finora saldamente ancorata all’inglese.

Ma un cambiamento significativo sembra essere in arrivo: un nuovo report rivela che un prossimo aggiornamento aggiungerà 18 nuove lingue alla Voice Mode di Claude.

La voce è diventata il nuovo campo di battaglia per le aziende che sviluppano chatbot, e Anthropic sta cercando di recuperare il terreno perso. Per esempio, la Voice Mode di Claude è arrivata in beta soltanto lo scorso anno, mentre OpenAI aveva già trascorso mesi a perfezionare il proprio sistema conversazionale in tempo reale. Vediamo come l’azienda sta cercando di colmare questo gap.

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Diciotto lingue in arrivo e modifica senza toccare le impostazioni

Secondo quanto riportato dal portale TestingCatalog, Anthropic sta preparando una grande espansione della Voice Mode di Claude su mobile, con nuove lingue e un sistema push-to-talk inedito.

Attualmente, come avrete notato, l’esperienza vocale conversazionale di Claude è disponibile principalmente in inglese, ma questa limitazione potrebbe non durare ancora a lungo.

L’azienda starebbe testando il supporto per 18 lingue aggiuntive in beta, tra cui tedesco, portoghese, cinese, giapponese, russo e ucraino. L’aspetto più interessante riguarda la possibilità che Claude possa cambiare lingua a metà conversazione senza che gli utenti debbano modificare manualmente le impostazioni.

Questo lo avvicinerebbe alle esperienze multilingua molto più fluide di rivali come ChatGPT Voice di OpenAI e Gemini Live di Google riuscendo così a colmare questa lacuna.

Anthropic aveva inizialmente lanciato la funzionalità per gli utenti anglofoni con diverse voci persona, come Airy, Mellow e Buttery. Le nuove lingue in arrivo dovrebbero essere accompagnate da una o due voci dedicate ciascuna.

Focus sulla produttività più che sulla conversazione fine a se stessa

L’azienda si è concentrata maggiormente sulle funzionalità di produttività piuttosto che sulla pura conversazione. La Voice Mode di Claude, per gli utenti paganti, può già recuperare informazioni da Gmail, Google Calendar e Google Docs, facendola sembrare più un assistente vocale che un chatbot di intrattenimento.

Stando all’indiscrezione, sarà possibile chiedere di riassumere la propria agenda, rivedere documenti o rispondere a domande sui file senza toccare la tastiera. Ora la tendenza sembra virare verso l’accessibilità e l’usabilità a livello mondiale, estendendo queste capacità oltre la barriera linguistica inglese.

In arrivo anche una modalità push-to-talk

Il report indica inoltre che Anthropic starebbe testando una modalità push-to-talk, che darebbe agli utenti un controllo più diretto sulle conversazioni. Questa funzionalità permetterebbe di evitare interruzioni accidentali e gestire meglio il flusso del dialogo.

Precisiamo che Anthropic non ha ancora annunciato ufficialmente questa espansione, e non è stata confermata alcuna data di rilascio dunque vi suggeriamo, come sempre, di prendere queste indiscrezioni cum grano salis.

Tuttavia, va anche detto che i dettagli arrivano da una fonte affidabile la quale suggerisce fortemente che l’azienda si stia preparando per un lancio globale più ampio della Voice Mode di Claude, colmando un gap significativo rispetto alla concorrenza.