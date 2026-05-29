Acer ha ampliato la gamma di PC Copilot+ della serie Aspire AI con quattro nuovi modelli, presentati a Taipei al COMPUTEX 2026: i laptop Aspire X 16 AI e Aspire 18 AI, e i desktop all‑in‑one Aspire C27 AI e Aspire C24 AI.

Questi dispositivi con Windows 11 combinano capacità di intelligenza artificiale intuitive con la più recente potenza di calcolo, offrendo configurazioni versatili che uniscono prestazioni elevate e design moderni per rispondere a un’ampia gamma di esigenze e scenari d’uso.

Tutti i nuovi Aspire integrano la suite di strumenti IA di Acer (AcerSense, Acer Intelligence Space, QR Capture, AI Image Generator, Video Speed Controller) e funzionalità esclusive di Copilot+ come Click‑to‑Do, che permette azioni rapide e contestuali basate su ciò che appare sullo schermo. La nuova line-up copre sia il segmento premium dei portatili ultrasottili (Aspire X 16 AI) sia quello dei grandi formati per creativi e famiglie (Aspire 18 AI), fino agli all‑in‑one per chi cerca un desktop elegante e salvaspazio con scelta tra processori Intel e AMD.

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Acer Aspire X 16 AI: profilo sottile e leggero con display OLED 3K

Acer Aspire X 16 AI è un laptop premium che trae ispirazione dai portatili ad alte prestazioni per offrire potenza e portabilità eccezionali. Alimentato dai più recenti processori Intel Core Ultra X9, raggiunge fino a 180 TOPS di piattaforma, con grafica Intel Arc integrata e un sistema di raffreddamento avanzato a doppie ventole con tecnologia Vortex Flow e pasta termica.

Il display OLED WQXGA 3K da 16 pollici garantisce colori vividi grazie alla copertura DCI‑P3 al 100% e fluidità con frequenza a 120 Hz. L’autonomia arriva fino a 24 ore (riproduzione video).

La connettività è di prim’ordine con Intel Killer Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.4, due porte Thunderbolt 4, HDMI 2.1 e slot microSD.

La webcam IR 1080p con Acer PurifiedView assicura videoconferenze di qualità. Con uno spessore di soli 15,9 mm e un peso di 1,6 kg, il telaio in alluminio grigio acciaio è dotato di cerniera a 180 gradi che permette l’apertura con una mano sola.

Di seguito, una panoramica sulle specifiche tecniche dell’Acer Aspire X 16 AI:

Modello : AX16-I71M

: AX16-I71M Sistema operativo : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Processore : fino a Intel Core Ultra X9 388H (180 TOPS di piattaforma)

: fino a Intel Core Ultra X9 388H (180 TOPS di piattaforma) Grafica : Intel Arc Graphics

: Intel Arc Graphics Display : 16 pollici OLED WQXGA+ (2880×1800), 16:10, DCI-P3 100%, 120 Hz, DisplayHDR True Black 500

: 16 pollici OLED WQXGA+ (2880×1800), 16:10, DCI-P3 100%, 120 Hz, DisplayHDR True Black 500 Memoria : fino a 32 GB LPDDR5X

: fino a 32 GB LPDDR5X Storage : fino a 2 TB (due slot SSD M.2 PCIe Gen4)

: fino a 2 TB (due slot SSD M.2 PCIe Gen4) Fotocamera : IR 1080p con riduzione del rumore

: IR 1080p con riduzione del rumore Audio : DTS X:Ultra, tripli microfoni

: DTS X:Ultra, tripli microfoni Porte : due Thunderbolt 4, HDMI 2.1, microSD, due USB Type-A (Gen1 e Gen2), jack audio, RJ-45

: due Thunderbolt 4, HDMI 2.1, microSD, due USB Type-A (Gen1 e Gen2), jack audio, RJ-45 Batteria : 84 Wh, autonomia fino a 24 ore (riproduzione video)

: 84 Wh, autonomia fino a 24 ore (riproduzione video) Connettività : Intel Killer Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.4

: Intel Killer Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.4 Dimensioni : 354,7 x 250,4 x 15,9 mm

: 354,7 x 250,4 x 15,9 mm Peso : 1,6 kg

: 1,6 kg Caratteristiche: cerniera a 180°, doppie ventole Vortex Flow, AcerSense, Acer Intelligence Space

Acer Aspire 18 AI: display extra‑large da 18 pollici e autonomia fino a 22 ore

Acer Aspire 18 AI è pensato per utenti domestici, studenti e creator che desiderano uno schermo ampio senza rinunciare alla mobilità. Alimentato da processori Intel Core Ultra Series 3, offre fino a 100 TOPS di piattaforma e un’autonomia fino a 22 ore (riproduzione video).

Il display WUXGA da 18 pollici (1920 x 1200) ha un rapporto schermo/corpo del 91%, cornici sottili e frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, garantendo dettagli vividi e fluidi anche nelle sessioni prolungate.

Il telaio resistente presenta un coperchio in alluminio e il nuovo logo Acer con effetto cromatico cangiante, un touchpad extra‑large e una cerniera a 180 gradi.

La connettività include fino a Intel Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4, doppie porte Thunderbolt 4 e una webcam IR FHD con otturatore fisico per la privacy.

Riassumiamo, nell’elenco sottostante, le principali specifiche tecniche dell’Acer Aspire 18 AI:

Modello : A18-I71M

: A18-I71M Sistema operativo : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Processore : fino a Intel Core Ultra 9 386H (100 TOPS di piattaforma)

: fino a Intel Core Ultra 9 386H (100 TOPS di piattaforma) Grafica : Intel Graphics

: Intel Graphics Display : 18 pollici WUXGA (1920×1200) IPS, 16:10, sRGB 100%, 165 Hz, 400 nit

: 18 pollici WUXGA (1920×1200) IPS, 16:10, sRGB 100%, 165 Hz, 400 nit Memoria : fino a 32 GB LPDDR5X

: fino a 32 GB LPDDR5X Storage : fino a 2 TB (due slot SSD M.2 PCIe Gen4)

: fino a 2 TB (due slot SSD M.2 PCIe Gen4) Fotocamera : IR 1080p con riduzione del rumore

: IR 1080p con riduzione del rumore Audio : DTS Audio

: DTS Audio Porte : due Thunderbolt 4, HDMI 2.1, due USB 3.2 Gen 1 Type-A

: due Thunderbolt 4, HDMI 2.1, due USB 3.2 Gen 1 Type-A Batteria : 71 Wh, autonomia fino a 22 ore (riproduzione video), ricarica rapida

: 71 Wh, autonomia fino a 22 ore (riproduzione video), ricarica rapida Connettività : Intel Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4

: Intel Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4 Dimensioni : 400 x 272,4 x 19,0 mm

: 400 x 272,4 x 19,0 mm Peso : 2,19 kg

: 2,19 kg Caratteristiche: cerniera a 180°, certificazione MIL-STD-810H, EPEAT Gold, AcerSense, Acer Intelligence Space

Aspire C AI: AIO 23,8″ e 27″ con ErgoStand e scelta AMD Ryzen o Intel

I nuovi desktop all‑in‑one Acer Aspire C27 AI e Aspire C24 AI sono rivolti a utenti domestici, studenti e famiglie. Disponibili rispettivamente con display da 27 pollici e 23,8 pollici (entrambi FHD 1920 x 1080, frequenza fino a 144 Hz, touchscreen opzionale), presentano un design elegante e l’ErgoStand migliorato per angoli di visuale confortevoli e una migliore ergonomia.

I modelli con processore AMD (C27D‑GGP, C24D‑GGP) montano i più recenti AMD Ryzen AI 400 Series (architettura “Zen 5”) con grafica AMD Radeon 880M, mentre i modelli con processore Intel (C27D‑PTL, C24D‑PTL) integrano Intel Core Ultra Series 3 con Intel Graphics.

Entrambe le versioni supportano fino a 64 GB di DDR5, fino a 1 TB SSD PCIe Gen 4, Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3, e una webcam IR pop‑up da 5 MP con otturatore per la privacy e riconoscimento facciale. Le porte includono USB Type‑C, USB Type‑A, HDMI 1.4b, DisplayPort e LAN.

Di seguito le specifiche tecniche dei nuovi all‑in‑one Acer Aspire C AI, disponibili con processore AMD Ryzen AI 400 Series o Intel Core Ultra Series 3:

Modelli : C27D‑GGP / C27D‑PTL (27″), C24D‑GGP / C24D‑PTL (23,8″)

: C27D‑GGP / C27D‑PTL (27″), C24D‑GGP / C24D‑PTL (23,8″) Sistema operativo : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Processore : fino a AMD Ryzen AI 9 465 O fino a Intel Core Ultra 7 356H

: fino a AMD Ryzen AI 9 465 fino a Intel Core Ultra 7 356H Grafica : fino a AMD Radeon 880M O Intel Graphics

: fino a AMD Radeon 880M Intel Graphics Display : 27″ o 23,8″ FHD (1920×1080), touchscreen opzionale, fino a 144 Hz

: 27″ o 23,8″ FHD (1920×1080), touchscreen opzionale, fino a 144 Hz Memoria : fino a 64 GB DDR5 dual‑channel

: fino a 64 GB DDR5 dual‑channel Storage : fino a 1 TB SSD PCIe Gen 4

: fino a 1 TB SSD PCIe Gen 4 Fotocamera : IR pop‑up 5 MP con otturatore privacy, doppi microfoni

: IR pop‑up 5 MP con otturatore privacy, doppi microfoni Audio : altoparlanti stereo integrati

: altoparlanti stereo integrati Porte : USB Type‑C, due USB 2.0 Type‑A, due USB 3.2 Gen 2 Type‑A, HDMI 1.4b, DisplayPort, LAN

: USB Type‑C, due USB 2.0 Type‑A, due USB 3.2 Gen 2 Type‑A, HDMI 1.4b, DisplayPort, LAN Connettività : Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3

: Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3 Alimentazione : 120 W

: 120 W Caratteristiche: ErgoStand, AcerSense, Acer Intelligence Space

Disponibilità

Il laptop Acer Aspire X 16 AI sarà disponibile in area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) a partire da luglio 2026, mentre il laptop Acer Aspire 18 AI (A18-I71M) arriverà in Italia da ottobre 2026.

I desktop all‑in‑one Acer Aspire C27 AI e Aspire C24 AI (entrambe le versioni AMD e Intel) saranno disponibili in area EMEA da settembre 2026. I prezzi per il mercato italiano non sono stati ancora comunicati; specifiche, prezzi e disponibilità possono variare a seconda della regione.