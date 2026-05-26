Xiaomi continua ad ampliare la propria offerta nel settore degli elettrodomestici smart con un prodotto che unisce due funzionalità solitamente separate in un unico dispositivo da tavolo.

Il nuovo Mijia Instant Hot Water Dispenser Max Ice Maker Edition è apparso su Xiaomi Youpin con un prezzo di 1.999 yuan (circa 250 euro al cambio attuale) in vista del lancio in crowdfunding.

A prima vista effettivamente sembra un elettrodomestico da scrivania piuttosto minimale e semplice, ma Xiaomi ha inserito diverse funzionalità interessanti. Il punto di forza principale è evidentemente la capacità di gestire sia l’erogazione di acqua calda che la produzione di ghiaccio da un’unica unità, rendendolo più versatile rispetto ai classici dispenser da bancone.

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Un dispenser con oltre 40 cubetti di ghiaccio e tecnologia inverter

Per quanto riguarda la produzione di ghiaccio, Xiaomi dichiara che la macchina utilizza una tecnologia di circolazione continua dell’acqua per ridurre le bolle e produrre cubetti più trasparenti. L’azienda impiega inoltre la tecnologia a compressore inverter, simile a quella presente nei frigoriferi moderni, che permette al dispositivo di operare in un range di temperature ambientali compreso tra 5 °C e 38 °C.

Il vano ghiaccio integrato supporta l’erogazione automatica con la semplice pressione di un pulsante, evitando agli utenti di dover raccogliere manualmente i cubetti o separarli.

Xiaomi afferma che l’area di stoccaggio può contenere più di 40 cubetti contemporaneamente, una quantità sufficiente per piccoli ritrovi o per l’uso quotidiano. All’interno del vano è presente anche un isolamento termico per rallentare lo scioglimento.

Acqua calda in tre secondi con sistema da 2.050 W

Sul fronte dell’acqua calda, il dispenser utilizza un sistema di riscaldamento a film spesso da 2.050 W che, secondo l’azienda, è in grado di erogare acqua calda in circa tre secondi. Gli utenti possono scegliere tra diversi livelli di temperatura preimpostati oppure regolare con precisione la temperatura tra 40 °C e 90 °C attraverso l’app Mi Home.

Xiaomi ha posto particolare attenzione anche all’igiene. La sezione di stoccaggio del ghiaccio e il serbatoio dell’acqua fredda includono entrambi illuminazione UV antibatterica, e il sistema supporta la pulizia automatica ad alta temperatura dei tubi interni e delle aree di stoccaggio.

Insomma, come molti elettrodomestici Xiaomi recenti, questo dispositivo sembra rivolto a chi desidera qualcosa di più premium e conveniente senza entrare nel territorio degli elettrodomestici da cucina costosi.

Probabilmente risulta eccessivo per un uso quotidiano basilare, ma per chi si trova a usare regolarmente ghiaccio, questo approccio tutto in uno potrebbe rivelarsi effettivamente pratico.

Come accennato in apertura di articolo, al momento il prodotto è disponibile solo sul mercato cinese tramite la piattaforma di crowdfunding Xiaomi Youpin, e non ci sono ancora informazioni su una possibile distribuzione internazionale ma vi terremo aggiornati non appena l’azienda rivelerà nuove informazioni.