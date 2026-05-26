Il momento giusto per trasformare il salotto in una galleria d’arte è finalmente arrivato. Samsung The Frame Pro 4K Vision AI Smart TV da 65 pollici (modello QE65LS03FWUXZT), il celebre televisore che si mimetizza da quadro, raggiunge un prezzo mai visto prima su Amazon, scendendo per la prima volta sotto la soglia psicologica dei 1000€. Un’occasione notevole, considerando il prezzo di listino di 2.299€ e il prezzo precedente che si attestava sui 1.399€. Questa promozione rappresenta un’opportunità unica per portare a casa un dispositivo che unisce design, arte e tecnologia di altissimo livello. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo Smart TV un oggetto del desiderio e i dettagli di questa imperdibile promozione.

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Samsung The Frame Pro: quando la tecnologia diventa un’opera d’arte

Il concetto alla base di Samsung The Frame Pro è tanto semplice quanto geniale: un televisore che, quando non è in uso, si trasforma in un quadro. Grazie alla funzione Art Mode, è possibile visualizzare una vasta collezione di opere d’arte o le proprie fotografie personali, eliminando il classico “schermo nero” che domina il soggiorno. Il risultato è reso incredibilmente realistico dal Matte Display, uno speciale schermo opaco che minimizza i riflessi di luce e conferisce alle immagini la texture di una vera tela.

Dal punto di vista tecnico, non si scende a compromessi. Il pannello da 65 pollici sfrutta la tecnologia Neo QLED per offrire colori brillanti, un contrasto profondo e una luminosità eccezionale. La risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 pixel) garantisce dettagli nitidi e un’esperienza visiva immersiva, potenziata dal Quantum Processor con Vision AI, un processore che ottimizza in tempo reale ogni scena e utilizza l’intelligenza artificiale per effettuare un upscaling in 4K di altissima qualità anche sui contenuti a risoluzione inferiore. Il design è un altro punto di forza: il Modern Frame Design con cornici personalizzabili (vendute separatamente) permette di adattare l’aspetto del TV all’arredamento. La gestione dei cavi è risolta elegantemente grazie al Wireless One Connect, un box esterno che ospita tutte le connessioni e comunica con il televisore senza fili, lasciando a vista solo il cavo di alimentazione.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Display: 65″ Neo QLED, 4K UHD (3840 x 2160) con Matte Display

65″ Neo QLED, 4K UHD (3840 x 2160) con Matte Display Processore: Quantum Processor con Vision AI

Quantum Processor con Vision AI Design: Modern Frame con cornici personalizzabili

Modern Frame con cornici personalizzabili Audio: Sistema di altoparlanti integrato con tecnologia Adaptive Sound

Sistema di altoparlanti integrato con tecnologia Adaptive Sound Connettività: Wireless One Connect, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, porte HDMI e USB

Wireless One Connect, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, porte HDMI e USB Funzioni Smart: Piattaforma Tizen con accesso a tutte le principali app di streaming

L’offerta su Amazon: un prezzo da incorniciare

Il prezzo di listino di 2.299€ rende questo televisore un prodotto di fascia alta. Tuttavia, l’attuale promozione su Amazon lo rende accessibile come mai prima d’ora. È possibile acquistare il Samsung The Frame Pro da 65 pollici al prezzo eccezionale di 999€, con un calo significativo rispetto al prezzo precedente di 1.399€. Si tratta di un risparmio netto di 400€, che corrisponde a uno sconto di quasi il 29% sul prezzo recente. È un’opportunità fantastica per chi desiderava questo modello ma era frenato dal costo.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon, venduto e spedito da Amazon, il che garantisce spedizione rapida (spesso gratuita per gli abbonati Prime) e un’eccellente assistenza clienti. Non sono richiesti coupon o codici sconto, il prezzo è già applicato sulla pagina del prodotto. È importante notare che promozioni di questa entità su prodotti così richiesti possono avere una durata limitata o essere soggette a esaurimento scorte, quindi è consigliabile agire rapidamente se interessati all’acquisto.

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