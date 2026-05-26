Corsair entra nel settore workstation e server AI con la nuova piattaforma Corsair Pro, una linea composta da workstation FlexPrime, server FlexGrid e sistemi NVIDIA GB300 Grace Blackwell.

L’azienda è pronta quindi ad allargare ulteriormente i propri interessi, oltre il tradizionale mercato gaming e consumer di periferiche e componenti, spostandosi su un settore che attualmente fa gola a molti vista l’elevata richiesta di sistemi per l’Intelligenza Artificiale, il machine learning e i carichi di lavoro professionali di nuova generazione.

Una mossa piuttosto importante per il produttore, che entra così nel settore delle infrastrutture AI enterprise proponendo una piattaforma composta sia da workstation locali per sviluppo e inferenza, sia da server rack dedicati a training, deployment e ambienti multi-GPU ad alta densità.

Il tutto ruota attorno a una filosofia piuttosto chiara, ovvero offrire sistemi AI pronti all’uso, personalizzabili e ottimizzati sia lato hardware che software, con particolare attenzione alle moderne pipeline di sviluppo basate su PyTorch, TensorFlow, Docker e Kubernetes.

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Corsair Pro: workstation e server AI per ogni esigenza

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, Corsair Pro nasce per rispondere alle nuove esigenze dei team AI, oggi sempre più diversificate in base al tipo di workload, alle dimensioni dei modelli e alla fase del deployment. In pratica, alcuni utenti necessitano di workstation locali per sperimentazione, validazione, fine-tuning e inferenza, mentre altri richiedono infrastrutture server molto più spinte per training distribuito, ambienti condivisi e deployment su larga scala.

Per questo motivo Corsair ha deciso di strutturare la piattaforma in due grandi famiglie, le workstation AI FlexPrime e i server rack enterprise FlexGrid. Tra le caratteristiche più interessanti troviamo anche il software stack preconfigurato e validato direttamente da Corsair; i sistemi possono infatti arrivare con:

PyTorch preinstallato

TensorFlow ottimizzato

Docker configurato

Kubernetes pronto per ambienti multi-node

Driver GPU, CUDA e ROCm già validati

Secondo Corsair, questo approccio consente alle aziende di iniziare immediatamente a lavorare sui modelli AI senza perdere tempo nella configurazione dell’ambiente software.

FlexPrime V80B: il sistema più interessante della nuova gamma

Tra tutti i prodotti annunciati, il protagonista assoluto è probabilmente il nuovo FlexPrime V80B, una workstation AI deskside progettata per carichi di lavoro estremamente pesanti come il training AI avanzato, fine-tuning di LLM, inferenza locale, simulazioni, computer vision, pipeline RAG e agentic workflow.

La particolarità del sistema riguarda soprattutto l’hardware integrato. Corsair utilizza infatti il nuovo NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip, portando di fatto un’architettura normalmente destinata ai rack enterprise direttamente in formato tower. Il sistema è pensato per offrire una densità computazionale paragonabile a quella di soluzioni rack-scale, ma in uno chassis desktop molto più compatto e facilmente gestibile in ufficio o laboratorio.

Uno degli elementi più impressionanti riguarda la memoria condivisa coerente, che raggiunge ben 775 GB complessivi grazie alla combinazione di 279 GB HBM3e (GPU) e 496 GB LPDDR5X (di sistema); il tutto poi è collegato tramite interconnessione NVLink C2C. Secondo Corsair, questo approccio dovrebbe permettere di eseguire modelli linguistici molto grandi e dataset particolarmente pesanti completamente in memoria, riducendo drasticamente il paging e migliorando la velocità operativa.

Corsair Pro FlexPrime e FlexGrid: ecco la lineup completa

Corsair ha annunciato diverse configurazioni workstation e server pensate per differenti scenari professionali; cerchiamo di riassumerne le caratteristiche generali in base all’ambito di utilizzo e alla destinazione.

Workstation AI FlexPrime

FlexPrime V20R

CPU AMD Ryzen 7000

supporto fino a 1 GPU double-wide

memoria DDR5

form factor compatto

FlexPrime V50R

CPU AMD Ryzen 7000 / 8000 / 9000

supporto fino a 2 GPU double-wide

memoria DDR5

chassis Mid Tower

FlexPrime V80T

AMD Threadripper PRO 7000

supporto fino a 4 GPU double-wide

memoria DDR5 ECC/R

chassis Full Tower

FlexPrime V80B

NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip

775 GB memoria condivisa coerente

NVLink C2C

networking NVIDIA ConnectX-8 fino a 800 Gb/s

progettato per AI training, inferenza e simulazione avanzata

Server AI FlexGrid

FlexGrid G2E2

fino a 4 GPU

dual AMD EPYC

pensato per fine-tuning e training entry-level

FlexGrid MG4E2

fino a 8 GPU da 600W

dual AMD EPYC

workload multi-GPU bilanciati

FlexGrid HG8E2

8 GPU NVIDIA B300

interconnessione SXM6 NVLink

8 NIC ConnectX-8 InfiniBand

progettato per LLM e foundation model

FlexGrid MI8E2

8 GPU AMD Instinct MI325X

fino a 2 TB HBM3E complessivi

networking fino a 200GbE

Corsair guarda oltre il gaming

Con Corsair Pro l’azienda californiana sembra voler fare un salto piuttosto importante, entrando in un segmento di mercato completamente differente rispetto a quello che storicamente l’ha resa famosa. Il focus, ma ormai lo sappiamo, non è più soltanto gaming, periferiche o componentistica enthusiast, ma infrastrutture AI professionali destinate a ricerca, laboratori, università, aziende enterprise, sviluppo LLM, inferenza locale ecc.

Per il momento Corsair non ha ancora comunicato prezzi ufficiali per la gamma Corsair Pro; l’azienda parla infatti di configurazioni altamente personalizzabili in base a GPU utilizzate, memoria, storage, networking e workload specifici. Aggiungiamo anche che la disponibilità varierà inoltre in base ai mercati e ai modelli scelti; per maggiori dettagli comunque potete consultare questo link.