HONOR ha appena ufficializzato in Italia il nuovo HONOR MagicBook 16 (2026), un notebook che punta a ridefinire la categoria dei laptop “mainstream” da 16 pollici con design curato, realizzato in metallo, spessore ridotto e dimensioni compatte se messe in relazione alla dimensione del display

A brevissimo pubblicheremo la nostra recensione di questo notebook, descritto dal produttore cinese come un “hub di produttività premium pensato per i professionisti in movimento che non vogliono rinunciare alle prestazioni“. Intanto, andiamo a scoprire tutti i dettagli sul suo conto, inclusi il prezzo di listino e la promo lancio messa in piedi dal produttore cinese.

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HONOR MagicBook 16 (2026) è ufficiale

Come anticipato in apertura, è appena stato ufficializzato in Italia il nuovo HONOR MagicBook 16 (2026). Il produttore cinese ha progettato questo notebook per resistere alle sfide della vita moderna, con un design strutturale (la scocca è interamente in metallo) che protegge schermo e telaio da pressioni e urti accidentali. Sono soddisfatti i requisiti per la certificazione MIL-STD 810H.

Sempre in ottica resistenza, il notebook include una tastiera resistente agli schizzi (con certificazione IPX2), dotata di un sistema a valvola di Tesla e drenaggio a imbuto che convoglia i liquidi lontano dalla scheda madre, proteggendo i componenti interni da eventuali fuoriuscite. La tastiera è full-size, retroilluminata. Molto ampio il touchpad.

Grazie alla sinergia tra HONOR Turbo X e le ottimizzazioni a livello di sistema, il notebook ha ottenuto la certificazione 6-Years Smooth Usage: le prestazioni del laptop dovrebbero rimanere costanti nel tempo, con un calo di appena il 10% nelle simulazioni di un periodo di sei anni.

La piattaforma è di ultima generazione, targata Intel

HONOR MagicBook 16 (2026) ruota attorno alla CPU Intel Core Ultra 5 Processor 325, basata su architettura Intel Panther Lake e realizzato con il processo 18A di Intel: si tratta di una CPU octa-core (4 core di performance, 4 core di efficienza) che garantisce reattività quando necessario e la massima efficienza nella gestione dei task in background.

HONOR ha implementato un sistema di raffreddamento che vanta una ventola di grandi dimensioni (aumenta del 12% il flusso d’aria), un heat pipe D12 e un’ampia griglia con alette: il notebook raggiunge un picco TDP di 52 W senza thermal throttling, anche durante l’editing video intensivo (in 4K) o il multitasking più pesante. La GPU è integrata.

Ad affiancare la piattaforma abbiamo poi 16 GB di memoria RAM e un SSD da 512 GB. La dotazione di porte è abbastanza completa (con due USB-C super veloci, due USB-A, una HDMI 2.1 e un jack audio combo). Buono il comparto connettività. È presente un lettore delle impronte digitali nel pulsante di accensione.

Display pensato per la produttività, come i servizi integrati

HONOR MagicBook 16 (2026) mette a disposizione degli utenti un display IPS LCD da 16 pollici con risoluzione 1.920 x 1.200 pixel (rapporto 16:10), refresh rate fino a 120 Hz e tecnologia HONOR AI Defocus Display (simula la sfocatura ottica per ridurre la miopia transitoria e ridurre l’affaticamento visivo).

Il notebook arriva con a bordo Windows 11 Home ma vanta il sistema HONOR WorkStation che abilita funzioni come Global Favorites e Multi-Screen Collaboration per garantire un flusso di lavoro continuo tra smartphone, tablet e PC non solo del produttore cinese: abbiamo infatti HONOR Share per la condivisione di file, foto e video con iPhone, iPad e dispositivi HarmonyOS. Troviamo poi tutta una serie di funzioni di intelligenza artificiale che compongono la suite HONOR AI.

Batteria generosa, ottimizzata dall’IA

HONOR MagicBook 16 (2026) integra una batteria da 80 Wh, abbinata al sistema di gestione delle risorse HONOR Turbo X potenziato dall’IA che ottimizza ogni componente (voltaggio della CPU, energia fornita al display e così via) in nome dell’efficienza.

Secondo HONOR, in questo modo il notebook può offrire un’autonomia fino a 14 ore con utilizzo “reale” da ufficio, coprendo quindi l’intera giornata senza bisogno di ricaricare. È comunque supportata la ricarica fino a 65 W (che può essere sfruttata grazie al caricabatterie incluso). Abbiamo poi il supporto alla ricarica inversa fino a 60 W (PPS) che consente di ricaricare dispositivi come smartphone e tablet direttamente con le porte USB-C presenti sul notebook.

Specifiche tecniche di HONOR MagicBook 16 (2026)

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo HONOR MagicBook 16 (2026).

Dimensioni: 354,78 x 242,8 x 15,9 mm

x x Peso: 1,64 kg

Scocca: in metallo , certificazione MIL-STD 810H

, certificazione Display: IPS LCD da 16″ (FHD, 1.920 x 1.200 pixel, 16:10), 60/120 Hz , anti-riflesso, 430 nit

da (FHD, 1.920 x 1.200 pixel, 16:10), , anti-riflesso, CPU: Intel Core Ultra 5 Processor 325

GPU: Intel Graphics (condivisa)

RAM: 16 GB (LPDDR5x @ 7.467 MT/s)

(LPDDR5x @ 7.467 MT/s) Archiviazione: 512 GB (SSD)

(SSD) Webcam: Fotocamera HD 720p

Audio: stereo (2 altoparlanti), doppio microfono

(2 altoparlanti), doppio microfono Connettività: Wi-Fi 6e , Bluetooth 5.1 , NFC

, , Sensori: impronte digitali (nel tasto di accensione), sensore hall, sensore termico

(nel tasto di accensione), sensore hall, sensore termico Tastiera: retroilluminata full-size , certificazione IPX2

, certificazione IPX2 Touchpad: supporto multi-touch a 5 punti

Porte: 2x USB-C (USB 3.2 Gen2 @ 10 Gbps) 2x USB-A (USB 3.2 Gen1) 1x HDMI 2.1 TMDS (fino a 4K @ 60 Hz 1 x jack audio 3,5 mm combo

Batteria: 80 Wh , ricarica via USB-C fino a 65 W Autonomia dichiarata da 14 ore Una ricarica completa si effettua in 93 minuti

, ricarica via USB-C fino a Sistema operativo: Windows 11 Home

Immagini di HONOR MagicBook 16 (2026)

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Disponibilità, prezzi e promo di HONOR MagicBook 16 (2026)

Il nuovo HONOR MagicBook 16 (2026) è già disponibile all’acquisto in Italia, sul sito ufficiale di HONOR, nella sola colorazione Starry Gray, al prezzo consigliato di 1.199 euro. Vi consigliamo di scegliere la versione “con caricabatterie” (GaN compatto da 65 W) incluso. In bundle con il notebook, gli utenti riceveranno il mouse con cuffie TWS integrate HONOR Choice MouseBuds Pro dal valore commerciale pari a 99,90 euro.