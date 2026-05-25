In occasione del torneo Rocket League Championship Series Paris Major è arrivata una novità a dir poco inaspettata: Epic Games, infatti, ha offerto una sorta di anticipazione del suo prossimo motore grafico.

Stiamo parlando di Unreal Engine 6 (a quanto pare, l’azienda ha deciso di “saltare” Unreal Engine 5 per Rocket League), soluzione di cui al momento si conosce poco ma che ha scatenato l’entusiasmo di coloro che hanno assistito in diretta all’annuncio.

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Epic Games annuncia Unreal Engine 6 per Rocket League

Il video mostrato da Epic Games è molto breve e mostra inizialmente un campo da gioco quasi fotorealistico (che dovrebbe essere piuttosto familiare ai fan di questo videogame), quindi compaiono un’auto e la palla di Rocket League, elementi che confermano i miglioramenti apportati a texture e modelli.

Dopo una ripresa aerea della popolare Octane (che mostra i nuovi effetti della scia del turbo), il video si conclude con quella che sembra un’immagine del sistema di personalizzazione delle auto e ciò suggerisce un importante aggiornamento per quanto riguarda le possibilità di personalizzazione su cui gli utenti potranno fare affidamento.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità, non vi resta altro da fare che guardare il video dell’annuncio:

Purtroppo fino a questo momento non è stata resa nota una data di uscita né per Unreal Engine 6 né per la “nuova era” di Rocket League.

Non è nemmeno chiaro quale sia il motivo per il quale Epic Games abbia deciso di non rilasciare per Rocket League l’aggiornamento a Unreal Engine 5, richiesto a gran voce dagli utenti, passando direttamente a Unreal Engine 6, non ancora annunciato fino ad oggi.

Probabilmente nelle prossime settimane ne sapremo di più.