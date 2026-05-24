Synology ha annunciato ufficialmente PAS7700, il nuovo sistema di storage “all flash NVMe active-active” pensato per ambienti enterprise / professionali e carichi di lavoro mission-critical. Si tratta di una soluzione particolarmente importante per l’azienda, non solo perché introduce per la prima volta un’architettura active-active all’interno del portfolio Synology, ma anche perché punta direttamente a competere nel segmento storage enterprise ad alte prestazioni.

Secondo quanto condiviso dall’azienda, PAS7700 nasce dall’esperienza maturata da Synology nel corso degli ultimi 25 anni nel settore storage, oltre che dalla collaborazione diretta con clienti enterprise interessati soprattutto a disponibilità continua, resilienza dei dati e scalabilità.

Il nuovo sistema è stato inoltre validato sul campo attraverso un programma proof-of-concept enterprise durato circa un anno, durante il quale Synology dichiara di aver verificato affidabilità, continuità operativa e ottimizzazione del TCO. Ma vediamone insieme qualche dettaglio in più.

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Synology PAS7700 punta tutto su NVMe, alta disponibilità e prestazioni enterprise

Entrando più nel dettaglio, PAS7700 utilizza un’architettura dual-controller active-active con 48 bay NVMe SSD all’interno di uno chassis 4U, configurazione che permette al sistema di garantire continuità operativa anche in caso di fault o imprevisti hardware. Una delle caratteristiche più interessanti riguarda sicuramente la scalabilità; il sistema infatti supporta fino a sette unità di espansione, arrivando a una capacità massima grezza pari a 1,65 PB.

Sul fronte delle connessioni troviamo invece compatibilità con numerosi protocolli enterprise, inclusi NVMe-oF, NVMe-TCP, Fibre Channel, iSCSI, SMB e NFS. ynology dichiara inoltre prestazioni particolarmente elevate grazie al supporto networking 100 GbE e a una configurazione hardware basata su processori AMD EPYC.

Synology PAS7700 può infatti raggiungere i 2 milioni di IOPS con latenze inferiori al millisecondo e throughput fino a 30 GB/s. Il produttore sembra aver posto grande attenzione anche alla resilienza dei dati e alla continuità operativa; i sistema integra infatti:

RAID a tripla parità

protezione sincronizzata della scrittura in memoria

failover IP

failover a livello protocollo

snapshot immutabili

Snapshot Replication

Hyper Backup

supporto Self-Encrypting Drives

funzionalità WORM

Tutte caratteristiche pensate chiaramente per ambienti enterprise dove downtime e perdita di dati rappresentano problematiche critiche.

Synology PAS7700 introduce deduplicazione avanzata e tiering intelligente

Altro elemento centrale del nuovo PAS7700 riguarda l’ottimizzazione dello storage e la riduzione dei costi operativi. Synology conferma infatti la presenza di un sistema avanzato di deduplicazione dati progettato per ridurre il consumo complessivo di storage nei carichi enterprise su larga scala.

A questo si aggiungerà anche il supporto a Synology Tiering, funzionalità che arriverà successivamente e che consentirà di spostare automaticamente i dati cold su storage meno costoso, mantenendo invece i dati attivi sui volumi NVMe ad alte prestazioni. Dal punto di vista software, PAS7700 utilizza DSM Enterprise e supporta filesystem Btrfs, snapshot avanzati, QoS, replica, servizi SAN e ambienti virtualizzati tramite VMware vVols e NVMe-oF.

Scheda tecnica Synology PAS7700

Specifiche hardware:

Architettura dual-controller active-active

Processore AMD EPYC 7443P

24 core per controller

Frequenza fino a 4.0 GHz boost

Fino a 2.048 GB di memoria DDR4 ECC

48 bay 2.5” U.3 NVMe SSD

Espandibile fino a 216 drive

Capacità massima fino a 1,65 PB

Networking fino a 100GbE

Supporto PCIe Gen4

Alimentazione ridondante

Throughput fino a 30 GB/s

Fino a 2 milioni di IOPS

Latenza inferiore al millisecondo

Supporto NVMe-TCP e NVMe-FC

Specifiche software enterprise:

DSM Enterprise

Supporto Btrfs

Snapshot immutabili

Snapshot Replication

Hyper Backup

RAID 5, RAID 6 e RAID TP

QoS storage

Fibre Channel

iSCSI

NVMe-oF

SMB e NFS

Deduplicazione avanzata

Supporto VMware vVols

Disponibilità e prezzi

Synology PAS7700 è già disponibile a livello globale attraverso la rete di distributori e partner ufficiali dell’azienda. Per il momento però Synology non ha ancora comunicato prezzi ufficiali per il mercato italiano o europeo; considerando il segmento e la scheda tecnica però ci aspettiamo costi proporzionati al segmento delle grandi aziende, data center e infrastrutture mission-critical.