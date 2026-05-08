Synology annuncia il lancio della nuova generazione di telecamere con tecnologia AI: arrivano BC510 e TC510, modelli progettati per la massima flessibilità di implementazione e per la videosorveglianza intelligente, che combinano avanzate funzionalità di analisi AI a resistenza e qualità video.

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Synology presenta BC510 e TC510, nuove telecamere versatili con IA integrata

Synology lancia BC510 e TC510, due nuove telecamere per la videosorveglianza smart. Parliamo di modelli bullet (cilindrica) e turret (a torretta) versatili con intelligenza artificiale integrata, entrambi dotati di resistenza agli agenti esterni e di supporto a un’ampia gamma di ecosistemi e casi d’uso.

“La strategia di sorveglianza di Synology si è concentrata sulla creazione di un ecosistema che integri perfettamente telecamere, VMS, analisi AI, storage e cloud“, ha dichiarato Josh Lin, Direttore del Gruppo Surveillance di Synology. “Le BC510 e TC510 sono progettate per supportare questa visione tramite opzioni di implementazione flessibili, offrendo un’integrazione profonda all’interno dell’ecosistema Synology e della nostra prossima piattaforma VSaaS, garantendo al contempo un’ampia interoperabilità con ambienti di terze parti tramite protocolli standard di settore“.

Le nuove videocamere offrono una resistenza certificata IP66 e IP67, per prestazioni costanti sia negli ambienti interni sia in quelli esterni. La qualità video arriva alla risoluzione 2880 x 1620 a 30 fps, con angolo di visione di 110° e una portata in visione notturna di 30 metri, per una copertura in qualsiasi condizione.

BC510 e TC510 offrono funzionalità di intelligenza artificiale come il conteggio di persone e veicoli, il rilevamento di intrusioni e Instant Search. Inoltre, sono in grado di elaborare le attività di rilevamento direttamente on-device, garantendo una reattività maggiore e riducendo le richieste di elaborazione lato server.

Sono entrambe progettate per la massima flessibilità e si integrano nell’ecosistema Synology o tramite infrastrutture NVR/VMS di terze parti tramite il protocollo ONVIF. In più, sono progettate per supportate la prossima piattaforma di sorveglianza basata su cloud di Synology: in questo modo le aziende possono disporre di una soluzione scalabile e orientata al futuro.

Le nuove telecamere BC510 e TC510 sono disponibili tramite partner e rivenditori Synology, ma per il momento non sono stati diffusi dettagli sui prezzi. Considerando che i modelli precedenti (BC500 e TC500) sono stati proposti a cifre intorno ai 300 euro, con i nuovi non si dovrebbe scendere sotto questa cifra. Per maggiori informazioni su dove acquistarle e sulle specifiche è possibile consultare il sito ufficiale, nelle pagine corrispondenti (qui e qui).