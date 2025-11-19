Scegliere il NAS giusto per le proprie esigenze non è mai semplice ed in generale la categoria di prodotto è un po’ ostica per un consumatore alle prime armi ma c’è un brand, Synology, che rende la decisione più chiara grazie a una gamma completa pensata per adattarsi a ogni esigenza.

Si passa dal privato al piccolo studio che vogliono mettere al sicuro i propri file fino alle aziende che cercano una piattaforma affidabile per lo storage centralizzato. Tutti i modelli condividono la stessa filosofia: prestazioni solide, grande semplicità di gestione e una lunga durata nel tempo. La nuova serie 25 dei NAS Synology semplifica in maniera importante la scelta del miglior NAS.

Migliori NAS Synology: i segreti della linea 25

La nuova linea Synology 25-Series rappresenta l’evoluzione naturale di una gamma già molto apprezzata, ma con un’attenzione ancora più marcata verso prestazioni, efficienza e semplicità di gestione. Tutti i modelli integrano la connettività 2.5 GbE, processori AMD o Intel più efficienti e il supporto agli SSD NVMe, che possono essere usati sia come cache sia come veri volumi di archiviazione.

La gamma parte dai modelli DS225+ e DS425+, pensati per utenti domestici o piccoli uffici che vogliono un sistema semplice, silenzioso e sicuro per gestire file, foto e backup. Salendo si trovano i DS725+ e DS925+, che offrono maggiore potenza e la possibilità di espansione con le nuove unità DX525, ideali per chi ha necessità di crescere nel tempo. Ai vertici della linea ci sono i DS1525+ e DS1825+, due soluzioni pensate per creator, studi e piccole aziende che lavorano con grandi volumi di dati e vogliono la massima flessibilità, anche con connessioni 10 GbE.

Chi invece cerca un sistema rack ad alte prestazioni può puntare sul RS2825RP+, una soluzione professionale con doppio alimentatore e capacità di archiviazione fino a 560 TB, perfetta per infrastrutture aziendali più complesse. In ogni fascia, Synology mantiene la stessa promessa: un NAS potente, sicuro e pronto a crescere insieme alle proprie esigenze. Inoltre su DNL Trading c’è la possibilità di trovare tutti i dispositivi dell’ecosistema Synology.

I migliori NAS Synology per fascia di prezzo

Tutti i modelli con prezzo crescente

Synology NAS DS225+

Il Synology DS225+ è il modello di ingresso della nuova linea ed è pensato per chi vuole iniziare a usare un NAS nella maniera più comoda possibile. Il DS225+ utilizza un processore Intel Celeron J4125 quad core, supporta fino a 6 GB di RAM e offre già di serie una rete 2.5 GbE affiancata da una 1 GbE, quindi è pronto per un utilizzo casalingo privato e piccoli uffici moderni. Con i suoi 2 bay permette di creare un cloud privato, fare backup automatici da PC e smartphone e gestire foto e documenti in modo sicuro. È il NAS Synology giusto per utenti singoli e studi molto piccoli che vogliono affidabilità senza spendere troppo. Disponibile presso il reseller ufficiale.

Synology DS725+

Il Synology DS725+ è il primo modello che passa alla piattaforma AMD Ryzen R1600 e che supporta RAM ECC fino a 32 GB, quindi è già orientato a un uso più professionale. Pur avendo 2 bay, il DS725+ può essere espanso con l’unità DX525 e arrivare a 7 dischi totali, cosa che il DS425+ non permette. La doppia rete (2.5 GbE + 1 GbE) e i 2 slot M.2 NVMe lo rendono adatto a chi vuole un NAS compatto ma capace di crescere nel tempo. Il DS725+ è indicato per freelance, piccoli studi tecnici e uffici che vogliono un NAS Synology più affidabile e scalabile ma è un prodotto che anche il vero nerd può utilizzare per il suo cloud privato anche in vista di un prezzo interessante. Disponibile presso il reseller ufficiale.

Synology NAS DS425+

Il Synology DS425+ riprende la base del DS225+ ma la rende più adatta a chi ha più dati da gestire. Il DS425+ ha infatti 4 bay per dischi, quindi permette configurazioni RAID più sicure e più spazio complessivo. A differenza del modello base integra 2 slot M.2 NVMe che possono essere usati per la cache o per velocizzare l’accesso ai dati, ed è quindi più adatto a librerie multimediali, cartelle condivise e piccoli ambienti di lavoro. Il DS425+ mantiene la rete 2.5 GbE + 1 GbE, risultando una soluzione ideale per home office, famiglie e attività che vogliono centralizzare i file in modo ordinato. Il modello da considerare per rapporto qualità-prezzo. Disponibile presso il reseller ufficiale.

Synology NAS DS925+

Il Synology DS925+ è il modello dove la serie inizia a diventare davvero aziendale. Il DS925+ usa il processore AMD Ryzen V1500B, lo stesso dei modelli più grandi, supporta fino a 32 GB di RAM ECC e passa a una rete più robusta con 2 porte 2.5 GbE. Ha 4 bay e può essere espanso con una DX525 fino a 9 dischi totali, quindi è già pensato per centralizzare i dati di più postazioni e gestire backup, sincronizzazione e condivisione file. Il DS925+ è il NAS giusto per piccole e medie imprese che vogliono prestazioni stabili e una buona scalabilità senza passare subito a modelli più costosi. Utile anche per i content creator che vogliono iniziare ad entrare in un workflow più professionale. Disponibile presso il reseller ufficiale.

Synology NAS DS1525+

Il Synology DS1525+ è il modello per chi lavora davvero con i dati. Il DS1525+ offre 5 bay, 8 GB di RAM ECC di serie e lo stesso Ryzen V1500B, ma soprattutto introduce il Network Upgrade Slot che permette di aggiungere il modulo E10G22-T1-Mini e quindi una porta 10 GbE. Può essere espanso con 2 DX525 e arrivare fino a 15 dischi complessivi, mantenendo anche i 2 slot M.2 NVMe per cache o volumi SSD. Il DS1525+ è pensato per creator, studi fotografici, agenzie e piccoli team che lavorano in LAN e hanno bisogno di più banda e più spazio senza passare a un rack. Disponibile presso il reseller ufficiale.

Synology DS1825+

Il Synology DS1825+ è la soluzione desktop più completa della linea 25. Il DS1825+ mette a disposizione 8 bay di base, espandibili fino a 18 con due DX525, integra 2 porte 2.5 GbE ma ha anche uno slot PCIe 3.0 che permette di installare schede 10 o 25 GbE. Con SSD raggiunge fino a 2.239 MB/s in lettura e 1.573 MB/s in scrittura, quindi è adatto anche a carichi più impegnativi come video editing condiviso, backup di più server o gestione documentale avanzata. Il DS1825+ è il NAS Synology per PMI, reparti IT e studi creativi che vogliono un’unica macchina centrale con cui fare storage, backup, replica e anche videosorveglianza. Un vero concentrato di potenza in dimensioni ancora umane. Disponibile presso il reseller ufficiale.

Synology RS2825RP+

Il Synology RS2825RP+ è il vertice della nuova serie e si rivolge chiaramente al mondo aziendale. Il RS2825RP+ è un NAS rack 3U a 16 bay con alimentazione ridondante, processore AMD Ryzen V1780B, 8 GB di RAM ECC di default e connettività di serie con 1 porta 10 GbE e 2 porte 1 GbE. Può essere espanso con l’unità RX1225RP fino a 28 dischi per arrivare a circa 560 TB di capacità raw con HDD da 20 TB. Il RS2825RP+ è la scelta per aziende, istituti e infrastrutture che devono gestire storage centralizzato, backup di endpoint, replica tra sedi e videosorveglianza con continuità operativa. Disponibile presso il reseller ufficiale.

Ancora indeciso? Ecco tutte le differenze riassunte Modello CPU RAM (base / max) Rete Bay Espansione Slot M.2 NVMe Principali miglioramenti rispetto al precedente Target DS225+ Intel Celeron J4125 2 GB / 6 GB 1 × 2.5GbE + 1 × 1GbE 2 No No Modello base Utenti domestici e piccoli uffici DS425+ Intel Celeron J4125 2 GB / 6 GB 1 × 2.5GbE + 1 × 1GbE 4 No 2 Più bay per RAID e cache NVMe integrata Home office, backup centralizzato DS725+ AMD Ryzen R1600 4 GB / 32 GB ECC 1 × 2.5GbE + 1 × 1GbE 2 Sì (1 × DX525) 2 CPU più potente, supporto ECC e unità di espansione Piccoli uffici, NAS personale avanzato DS925+ AMD Ryzen V1500B 4 GB / 32 GB ECC 2 × 2.5GbE 4 Sì (1 × DX525) 2 Rete dual 2.5GbE, più prestazioni e stabilità PMI e piccoli team di lavoro DS1525+ AMD Ryzen V1500B 8 GB / 32 GB ECC 2 × 2.5GbE 5 Sì (2 × DX525) 2 Più memoria, doppia espansione e slot 10GbE Professionisti e creator DS1825+ AMD Ryzen V1500B 8 GB / 32 GB ECC 2 × 2.5GbE + PCIe (10/25GbE) 8 Sì (2 × DX525) 2 Più bay, PCIe per rete ad alte prestazioni Studi, PMI, editing video e dati pesanti RS2825RP+ AMD Ryzen V1780B 8 GB / 32 GB ECC 1 × 10GbE + 2 × 1GbE 16 Sì (1 × RX1225RP) No Formato rack, doppio alimentatore, 10GbE nativo Infrastrutture aziendali e data center

Migliori NAS Synology in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori NAS Synology, il motivo è uno. Come detto in apertura, questa è una selezione dei migliori NAS che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei prodotti, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il NAS che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech è sempre pronto ad aiutarti a scegliere il portatile per le tue esigenze. Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i migliori NAS Synology in assoluto da prendere: