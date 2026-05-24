Il 2027 segnerà il ventesimo anniversario dal debutto del primissimo iPhone ed Apple sembra pronta a cambiare ancora una volta le regole del gioco. Alcune indiscrezioni emerse nelle ultime ore iniziano infatti a delineare quello che potrebbe essere il progetto più ambizioso dell’azienda dai tempi di iPhone X, lo smartphone che nel 2017 ha inaugurato l’era dei dispositivi “tutto schermo”.

Manca ancora più di un anno e mezzo alle celebrazioni del ventesimo anniversario di iPhone, ma i rumor attorno a questo progetto cominciano già a circolare. Il tutto va ovviamente preso con le pinze e, nel corso dei mesi a venire, verremo sicuramente inondati da indiscrezioni più o meno vere su quello che potrebbe essere chiamato iPhone XX o iPhone 20.

Quello su cui però i leak sembrano concordare è che il modello di iPhone celebrativo pe i 20 anni dovrebbe introdurre un design completamente nuovo rispetto agli attuali modelli di Cupertino, segnando una sorta di “seconda rinascita” simile a quella avvenuta nel 2017 con il lancio di iPhone X.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

L’iPhone 20 potrebbe dire addio ai pulsanti fisici

Secondo diverse fonti vicine alle catene di fornitura, Apple starebbe testando un dispositivo con linee molto più arrotondate e un display “quad-curved”, cioè curvo su tutti e quattro i lati. Alcuni render, ovviamente non ufficiali e basati sui prototipi in via di sviluppo, mostrano uno smartphone dall’aspetto estremamente minimale e quasi completamente privo di interruzioni sul pannello frontale.

Per ottenere questo risultato, Apple starebbe collaborando con Samsung su nuovi pannelli OLED avanzati, capaci di integrare curvature più accentuate e bordi ancora più sottili. L’obiettivo finale sarebbe quello di avvicinarsi il più possibile al concetto di iPhone tutto-schermo, un’idea inseguita da Apple ormai da anni. L’azienda starebbe inoltre sperimentando la tecnologia CoE (Color filter on Encapsulation), che permetterebbe di realizzare schermi più sottili e con un trattamento antiriflesso migliorato.

Un pannello frontale quasi completamente privo di interruzioni significherebbe lo spostamento di tutti i sensori del Face ID che, secondo le ultime indiscrezioni, finirebbero sotto al display. Se i test dovessero andare a buon fine, la Dynamic Island così come la conosciamo potrebbe cessare di esistere e si ridurrebbe ad un semplice foro dedicato alla fotocamera frontale. Apple starebbe valutando anche l’adozione di pulsanti capacitivi solid-state al posto dei tradizionali tasti meccanici che, se realizzata, renderebbe iPhone XX o iPhone 20 il primo smartphone dell’azienda completamente privo di tasti fisici sui bordi.

Anche sul fronte fotografico potremmo vedere diverse novità, poiché Apple starebbe lavorando a sensori LOFIC di nuova generazione pensati per migliorare sensibilmente HDR e gamma dinamica, in maniera simile a quanto già visto su Xiaomi 17 Ultra. Curiosamente, però, alcuni render mostrano un iPhone 20 con doppia fotocamera posteriore, scelta piuttosto insolita per un top di gamma dell’azienda. Non è escluso quindi che il modello celebrativo dei 20 anni possa rappresentare una sorta di edizione speciale, affiancata dalle varianti Pro con comparti fotografici più completi.

Per la batteria, invece, le indiscrezioni puntano tutte verso un nuovo modulo Silicon Anode, una tecnologia che consentirebbe di aumentare la capacità senza incidere sulle dimensioni dello smartphone.

Come sempre in questi casi, è bene prendere tutte le informazioni con la dovuta cautela. Manca ancora tantissimo tempo per festeggiare i 20 anni di iPhone, quindi i prototipi attualmente in fase di test potrebbero cambiare radicalmente prima della produzione finale e Apple potrebbe decidere di abbandonare alcune delle soluzioni emerse nei leak. Nel frattempo, però, l’attenzione resta puntata su iPhone 18, il prossimo top di gamma in arrivo a settembre e che dovrebbe essere accompagnato da iPhone Ultra, il primo smartphone pieghevole del colosso di Cupertino.