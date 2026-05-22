Tineco lancia una nuova promozione pensata per alcune delle sue migliori soluzioni smart per la cura e la pulizia della casa. Prende il via la nuova iniziativa dedicata alla serie S9, valida solo fino a domenica 24 maggio 2026: in questi giorni il marchio mette a disposizione prezzi speciali per alcuni dei modelli più amati, con in più un paio di coupon per uno sconto extra di 50 euro o dell’8%. Scopriamo insieme le offerte Tineco.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Le offerte Tineco sulla serie S9, con due coupon tra cui scegliere

Tineco lancia sul proprio store online la S9 Family Sale, iniziativa promozionale che regala sconti sui modelli più apprezzati della serie. Le offerte riguardano in particolare Tineco FLOOR ONE S9 Artist, FLOOR ONE S9 Artist Turbo, FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro, FLOOR ONE STATION S9 Artist, FLOOR ONE S9 Scientist e FLOOR ONE S9 Master. Due sono i coupon a disposizione: con S9FAMIGLIA potete ottenere uno sconto extra di 50 euro, mentre con TINS9IT potete scendere dell’8%.

FLOOR ONE S9 Artist è una lavapavimenti che unisce un design ispirato all’aurora boreale a prestazioni di alto livello. Propone un profilo ultra-sottile (12,85 cm) che le consente di scivolare con facilità anche sotto i mobili più bassi, una potente aspirazione da 22 kPa e una batteria con autonomia fino a 50 minuti. Il sensore iLoop regola automaticamente potenza e flusso d’acqua, mentre l’interfaccia con schermo LED e il Tineco Assistant offrono aggiornamenti in tempo reale. Dopo l’utilizzo, il sistema FlashDry pulisce il rullo con acqua calda e lo asciuga a 85°C, mentre il DualBlock Anti-Tangle aiuta a gestire capelli e peli, riducendo grovigli e interruzioni.

Tineco FLOOR ONE S9 Artist è disponibile in offerta sullo store online del produttore al prezzo di 519 euro, ma digitando il coupon S9FAMIGLIA potete scendere fino a 469 euro.

Della stessa serie sono in promozione pure FLOOR ONE S9 Artist Turbo (maggiore autonomia rispetto al normale S9 Artist, e con tecnologia SilentDry), FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro (con tecnologia HyperStream fino a 160°C per una pulizia a vapore ad alta temperatura) e FLOOR ONE STATION S9 Artist (con Smart Refresh Station da 5 litri per il rabbocco automatico dell’acqua pulita). Questi modelli vengono proposti rispettivamente a 719 euro invece di 749 (661,48 euro con coupon TINS9IT), 799 euro invece di 849 (735,08 euro con coupon TINS9IT), e 827,08 euro invece di 899 (con coupon TINS9IT).

Le offerte non sono finite qui: viene coinvolta anche FLOOR ONE S9 Scientist, lavapavimenti premium pensata per una pulizia precisa. La sua tecnologia HydroBurst con getto d’acqua ad alta pressione permette di intervenire sulle macchie più ostinate, mentre lo StreakFree Scraper e la funzione Backtrack Water Erasure contribuiscono a una finitura senza aloni. Inoltre, il sensore iLoop è reinterpretato nel Pixel Light Display, con indicatori dinamici che indicano modalità e livello di sporco, mentre il Thumb Screen e la Smart App Integration completano l’esperienza con aggiornamenti e controllo in tempo reale.

Questo modello viene proposto a 735,08 euro invece di 799 grazie al coupon TINS9IT.

Chiudiamo con Tineco FLOOR ONE S9 Master, un modello pensato per offrire equilibrio tra innovazione e convenienza. Questa lavapavimenti propone la ThermoBlast Technology con acqua calda ad alta pressione per agire sulle macchie ostinate e i residui secchi, ma anche il Warm Water Mopping con acqua a 52°C che intensifica l’azione sul pavimento. Per identificare ed eliminare al meglio lo sporco, è dotata di un faro verde a 150°, del ChromaGlow Light Display e di uno schermo LED, oltre che della funzione Triple-sided Edge Cleaning che consente di lavorare con precisione lungo i bordi e i battiscopa.

La FLOOR ONE S9 Master è disponibile in offerta a 649 euro invece di 699, ma con il coupon TINS9IT potete arrivare a 597,08 euro.

Per scoprire tutte le offerte e procedere eventualmente all’acquisto non vi resta che seguire questo link al sito ufficiale Tineco.