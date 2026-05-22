Oura, l’azienda finlandese che ha contribuito a rendere popolare la categoria degli smart ring, ha presentato richiesta alla SEC (Securities and Exchange Commission) statunitense per un’offerta pubblica iniziale.

La cosiddetta IPO (a cui si stanno preparando giganti del calibro di OpenAI e Anthropic) è, in questo caso, uno dei più importanti test di credibilità per il settore degli anelli intelligenti e potrebbe segnare un punto di svolta per l’intera categoria. Scendiamo nel dettaglio.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

La crescita impressionante di Oura

Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’azienda sta collaborando con istituzioni finanziarie del calibro di Goldman Sachs, Morgan Stanley e JPMorgan Chase per gestire la transizione da società privata a pubblica. Non ci sono ancora dettagli su data di quotazione, fascia di prezzo o numero di azioni, ma fonti interne suggeriscono che l’IPO potrebbe concretizzarsi entro la fine dell’anno, subordinatamente alle condizioni di mercato.

Oura ha successivamente confermato di aver presentato una bozza di registrazione alla SEC per avviare il processo.

I dati finanziari di Oura sono decisamente dalla parte dell’azienda visto che la società sembra essere sulla buona strada per superare i cinque milioni di membri paganti in questo trimestre, ed è stata valutata 11 miliardi di dollari lo scorso ottobre dopo un round di finanziamento Serie E da 900 milioni di dollari. In aggiunta, i ricavi sono quadruplicati negli ultimi due anni fiscali.

Il CEO Tom Hale ha dichiarato lo scorso anno che Oura aveva venduto 5,5 milioni di anelli fino a quel momento, annunciando aspettative di ricavi in aumento fino a 1,5 miliardi di dollari quest’anno, il triplo rispetto al 2024. L’azienda ha inoltre indicato di poter avvicinarsi ai 2 miliardi di dollari di vendite nel 2026, un numero significativo per un wearable che opera ancora al di fuori della corsia tradizionale degli smartwatch.

Gli utenti, però, potrebbero rimanere scontenti

Gli investitori probabilmente apprezzeranno la parte legata agli abbonamenti, ma una spinta forte su questo versante potrebbe sicuramente generare opinioni polarizzanti tra gli utenti.

In fin dei conti, Oura già vende hardware costoso e poi richiede un pagamento mensile per la parte migliore dell’esperienza. Questo modello funziona se l’app continua a migliorare e in generali le statistiche sembrano valere il prezzo richiesto ma diventa più difficile da difendere se i prezzi aumentano, il supporto peggiora o più funzionalità finiscono dietro livelli di abbonamento superiori.

Dunque è questo il rischio della quotazione in borsa ovvero che Oura dovrà continuare a crescere per soddisfare gli investitori, ma non può far sentire spremuti gli utenti esistenti. Infatti, i wearable per la salute si basano sulla fiducia, e questa può svanire rapidamente quando le persone sentono di pagare di più per accedere ai propri stessi dati.

A questo si aggiunge un settore sempre più affollato con brand e colossi che lottano per accaparrarsi quote di mercato, considerando che Samsung è già entrata nel mercato degli smart ring insieme ad alcune alternative senza abbonamento, Whoop domina una fetta del tracciamento del recupero, Garmin è forte nel fitness e Google si è appena spinta oltre nel tracciamento senza schermo con Fitbit Air per provare a fagocitare enormi fette del mercato.

Il Ring 5 potrebbe arrivare a breve

A tutto questo si aggiunge il presunto imminente arrivo del Ring 5. Infatti, un recente leak punta a un possibile annuncio il 28 maggio e un rilascio il 4 giugno, il che potrebbe spiegare perché Oura voglia costruire slancio per l’IPO in concomitanza con un nuovo ciclo di prodotti annuale.

La quotazione in borsa dà agli smart ring una ribalta più grande e potrebbe anche aiutare Oura a rimanere indipendente piuttosto che essere assorbita da una piattaforma più grande. Ma, come fanno notare esperti e analisti di settore, Oura deve dimostrare che uno smart ring può sostenere una seria società pubblica senza alienare gli utenti che hanno contribuito a questo successo.