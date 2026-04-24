Il sempre più rilevante mercato degli anelli smart si infiamma con una nuova battaglia legale: Zepp Health, azienda che produce i dispositivi a marchio Amazfit, ha intentato negli Stati Uniti una causa per violazione di brevetti contro Oura Health Oy, azienda che realizza gli anelli Oura Ring.

L’accusa sostiene che i modelli di terza e quarta generazione targati Oura, insieme alla relativa app companion per smartphone, sfruttino tecnologie proprietarie di Zepp in maniera illegittima/illegale. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Zepp Health intenta una causa contro Oura Health

Come anticipato in apertura, Zepp Health ha intentato una causa contro Oura Health Oy. La battaglia legale (che vede come querelanti Zepp Inc. e Zepp North America Inc.) ha avuto inizio lo scorso 21 aprile (via Justia) presso il tribunale distrettuale statunitense del Texas orientale e si configura come una sorta di contrattacco strategico dell’azienda cinese nei confronti della concorrente finlandese.

Al centro della disputa, che ruota attorno alla violazione di brevetti, ci sono sei brevetti specifici legati al tracciamento delle attività, all’analisi del sonno e ai sistemi di monitoraggio/valutazione della salute. Si tratta di tecnologie che costituiscono la base degli anelli smart moderni.

I sei brevetti protagonisti della disputa legale

I sei brevetti violati secondo Zepp Health sono (via Gadgets & Wearables per i dettagli):

U.S. Patent No. 8781610 (riconoscimento del movimento nei giochi con la palla)

(riconoscimento del movimento nei giochi con la palla) U.S. Patent No. 8989441 (acquisizione dei dati di riconoscimento del movimento)

(acquisizione dei dati di riconoscimento del movimento) U.S. Patent No. 9729693 (determinazione dell’affidabilità delle misurazioni dei sensori indossabili)

(determinazione dell’affidabilità delle misurazioni dei sensori indossabili) U.S. Patent No. 10959649 (calibrazione della falcata)

(calibrazione della falcata) U.S. Patent No. 11806120 (determinazione di indicatori di rischio della salute grazie a dati di frequenza cardiaca e movimento)

(determinazione di indicatori di rischio della salute grazie a dati di frequenza cardiaca e movimento) U.S. Patent No. 10624575 (monitoraggio del sonno attraverso stati di micro-attività).

Sostanzialmente, questi brevetti sono relativi a sistemi per il riconoscimento dei movimenti e la calibrazione della falcata, ma anche innovazioni più complesse come il monitoraggio del sonno e la determinazione di indicatori di rischio per la salute tramite analisi di battito cardiaco e dati di movimento.

Soprattutto i brevetti relativi all’affidabilità delle misurazioni e al monitoraggio di salute e sonno rappresentano una minaccia diretta al cuore dell’offerta proposta dall’ecosistema di Oura, azienda capace di trasformare i dati grezzi raccolti dall’anello in punteggi di facile lettura per l’utente.

Qualora Zepp Health riuscisse a dimostrare un’effettiva sovrapposizione tra gli algoritmi sfruttati da Oura e il contenuto dei propri brevetti, il caso rischierebbe di “esplodere”, diventando molto più grande di una semplice disputa legale.

Ci sono dei precedenti che dimostrano come i player del settore si osteggino a vicenda

Questa azione legale è solo l’ultima di un più ampio quadro di tensioni preesistenti: l’anno scorso, Oura aveva presentato un reclamo alla US International Trade Commission contro Zepp e altri concorrenti per presunta violazione dei propri brevetti. Quella di questa settimana è quindi il contrattacco dell’azienda cinese.

Una dinamica simile ha recentemente coinvolto anche Samsung: dopo un’azione preventiva per tutelare il proprio Galaxy Ring, la situazione si è rapidamente trasformata in una vera e propria guerra sui brevetti, persa dal colosso sudcoreano.

Queste tensioni, in fin dei conti, dimostrano che il mercato degli anelli smart non si configuri più come una nicchia ma come un vero e proprio business di primaria importanza per le aziende: le piccole realtà sono spesso propense a pagare royalty per evitare i contenziosi; le grandi realtà (come Samsung, Oura e Zepp Health) possono contare su risorse finanziarie tali da supportare lunghe battaglie in tribunale.

L’esito della causa intentata in Texas da Zepp Health il 21 aprile 2026, assegnata al giudice Rodney Gilstrap, sarà cruciale perché stabilirà chi debba risarcire chi e plasmerà l’evoluzione del segmento e le gerarchie tra i principali player del settore.