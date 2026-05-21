Nel corso del tempo il programma Starship è diventato uno dei progetti spaziali più discussi al mondo, complice una combinazione fatta di ambizioni enormi, test spettacolari e fallimenti altrettanto clamorosi. Il gigantesco sistema di lancio sviluppato da SpaceX continua infatti a catalizzare l’attenzione non soltanto degli appassionati di spazio, ma anche degli investitori e dell’intera industria aerospaziale.

Adesso emergono nuovi dettagli che aiutano a capire meglio la portata economica del progetto: secondo quanto riportato da Bloomberg, l’azienda guidata da Elon Musk avrebbe già investito oltre 15 miliardi di dollari nello sviluppo di Straship.

La cifra sarebbe emersa da un recente documento depositato presso la SEC statunitense e rappresenta un dato decisamente significativo, soprattutto se confrontato con le stime iniziali fornite negli anni scorsi dallo stesso Musk.

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I costi di Starship continuano a crescere rapidamente

Soltanto nel corso del 2025 SpaceX avrebbe speso circa 3 miliardi di dollari per il programma Starship, una cifra nettamente superiore agli 1,84 miliardi investiti durante l’anno precedente.

Si tratta di numeri che mostrano chiaramente quanto il progetto sia diventato complesso e costoso man mano che lo sviluppo procede. D’altronde Starship non è un semplice razzo, l’obbiettivo dichiarato da SpaceX è quello di realizzare il sistema di trasporto spaziale più potente mai costruito, capace non soltanto di mettere in orbita grandi satelliti, ma anche di trasportare equipaggi umani verso la Luna e, in prospettiva, verso Marte.

Uno degli elementi più rivoluzionari del progetto riguarda la completa riutilizzabilità del sistema, tanto il booster quanto la navicella superiore sono infatti progettati per rientrare sulla Terra dopo ogni missione ed essere riutilizzati rapidamente, riducendo drasticamente i costi operativi dei lanci futuri. Un concetto che, almeno su questa scala, non è mai stati implementato con successo fino a oggi.

La stima attuale evidenzia inoltre quanto le previsioni iniziali fossero decisamente più ottimistiche, già nel 2018 Musk aveva stimato che lo sviluppo completo di Starship sarebbe costato tra i 2 e i 10 miliardi di dollari, cifre che oggi appaiono ormai abbondantemente superate.

Anche stime più recenti si sono rivelate prudenti, nel 2023 il CEO di SpaceX aveva parlato di investimenti pari a circa 2 miliardi di dollari per quell’anno, mentre la crescita delle spese è poi proseguita a ritmi molto più elevati.

Ovviamente questo non significa necessariamente che il progetto stia incontrando difficoltà insormontabili. Lo sviluppo di sistemi spaziali completamente nuovi richiede infatti enormi investimenti, soprattutto quando si punta a rivoluzionare un intero settore come quello dei voli spaziali commerciali.

Nel frattempo, l’attenzione si concentra già sui prossimi test di volo, Starship potrebbe effettuare a breve il suo dodicesimo lancio sperimentale, una missione che viene considerata molto importante per il futuro del programma.

I precedenti voli, come molti di voi probabilmente ricorderanno, si sono conclusi in diversi casi con problemi tecnici, perdita di controllo del veicolo o vere e proprie esplosioni durante alcune fasi della missione. Nonostante ciò, SpaceX continua a seguire il proprio approccio iterativo, basato su test frequenti e miglioramenti progressivi del sistema.

Un volo pienamente riuscito rappresenterebbe dunque un risultato fondamentale non soltanto dal punto di vista tecnologico, ma anche sul fronte della fiducia degli investitori e dei partner industriali coinvolti nel progetto.

Nel frattempo Starship continua a rappresentare uno dei programmi spaziali più ambiziosi mai avviati dal settore privato e, indipendentemente dai costi enormi sostenuti fino a questo momento, SpaceX sembra intenzionata a proseguire senza rallentare la propria corsa verso la Luna e Marte.