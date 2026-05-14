Il dibattito attorno al Digital Markets Act continua ad accendersi e, come spesso accade quando si parla di regolamentazione delle big tech, le posizioni restano tutt’altro che allineate. Nelle ultime ore infatti, Apple ha deciso di affiancare apertamente Google nelle critiche rivolte all’Unione Europea, contestando le misure che potrebbero obbligare il colosso di Mountain View ad aprire maggiormente Android ai servizi di intelligenza artificiale di terze parti.

La questione nasce dalle proposte avanzate dalla Commissione Europea, che punta a garantire condizioni di concorrenza più eque nel settore dell’IA. L’idea di fondo è quella di permettere ai servizi concorrenti di accedere ad Android con lo stesso livello di integrazione attualmente riservato alle soluzioni proprietarie di Google, come il suo assistente basato sull’intelligenza artificiale.

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Cosa chiede l’Unione Europea

Le misure allo studio rientrano nell’applicazione del Digital Markets Act e mirano, almeno nelle intenzioni, a evitare che le grandi piattaforme possano favorire esclusivamente i propri servizi. In questo caso specifico, la Commissione Europea vorrebbe consentire a sistemi IA alternativi di interagire profondamente con Android, arrivando (tanto per fare un esempio concreto) a inviare email, gestire applicazioni, ordinare cibo o condividere contenuti al pari delle soluzioni sviluppate internamente da Google.

Non solo, tra le richieste figura anche la condivisione di alcuni dati anonimizzati legati alla ricerca, come ranking, query e interazioni degli utenti, così da offrire ai concorrenti strumenti utili per innovare e competere in un mercato che, come sappiamo, sta evolvendo molto rapidamente.

Le critiche di Google (e ora anche di Apple)

Google aveva già espresso forti perplessità nelle scorse settimane, sottolineando come un’apertura così ampia rischierebbe di compromettere aspetti fondamentali come privacy e sicurezza, oltre ad aumentare i costi operativi; a queste critiche si è ora aggiunta Apple che, pur essendo direttamente coinvolta in dinamiche simili per il proprio ecosistema, ha deciso di sostenere la posizione del rivale.

Secondo Cupertino, le bozze delle misure sollevano preoccupazioni urgenti e serie, arrivando a parlare di rischi profondi non solo per la privacy e la sicurezza degli utenti, ma anche per l’integrità e le prestazioni dei dispositivi. Un passaggio particolarmente interessante riguarda proprio la natura dell’intelligenza artificiale: Apple evidenzia come si tratti di sistemi ancora in rapida evoluzione, caratterizzati da comportamenti e potenziali vettori di minaccia spesso imprevedibili.

In altre parole, obbligare piattaforme come Android ad aprirsi completamente a servizi di terze parti potrebbe introdurre vulnerabilità difficili da controllare, soprattutto in un contesto tecnologico che cambia di continuo.

Un attacco diretto alla Commissione Europea

Non manca poi una critica piuttosto esplicita nei confronti della Commissione Europea stessa. Apple mette infatti in dubbio la competenza tecnica e l’approccio adottato dall’autorità, sostenendo che Bruxelles starebbe di fatto riprogettando un sistema operativo sostituendo le valutazioni degli ingegneri di Google con decisioni maturate in tempi ridotti.

Secondo l’azienda, il rischio è che venga privilegiato un principio di apertura illimitata senza considerare adeguatamente le conseguenze tecniche e di sicurezza, un tema che torna spesso quando si parla di regolamentazione del settore tecnologico.

Una partita che riguarda tutto il settore

Apple stessa ha ammesso di avere un interesse diretto nella vicenda, considerando che il Digital Markets Act impatta anche il suo ecosistema, obbligandola ad aprire i propri sistemi (ad esempio ai marketplace alternativi). Non sorprende quindi che l’azienda osservi con particolare attenzione ogni sviluppo normativo, soprattutto quando si tratta di stabilire precedenti che potrebbero influenzare anche i suoi prodotti.

Quello che emerge, ancora una volta, è uno scontro piuttosto netto tra due visioni: da un lato quella delle istituzioni europee, che puntano a favorire concorrenza e interoperabilità; dall’altro quella delle grandi aziende tecnologiche, che continuano a sottolineare i rischi legati a un’apertura eccessiva dei propri ecosistemi.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

La partita è tutt’altro che chiusa, e anzi, sembra destinata a entrare nel vivo nei prossimi mesi. Le bozze del regolamento sono ancora oggetto di discussione e potrebbero subire modifiche prima di diventare definitive, ma il confronto tra UE e big tech appare ormai inevitabile.

Resta dunque da capire quale sarà il punto di equilibrio tra apertura e sicurezza, due elementi che, soprattutto nel contesto dell’intelligenza artificiale, dovranno necessariamente convivere. Nel frattempo, utenti e sviluppatori restano alla finestra, eventuali cambiamenti potrebbero infatti avere un impatto concreto sull’esperienza d’uso quotidiana e sulle possibilità di innovazione all’interno dell’ecosistema Android.

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