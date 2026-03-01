C’è una notizia che farà felici tutti coloro che hanno investito nella versione Pro della console Sony: la PS5 Pro sta per ricevere un aggiornamento significativo al suo sistema di upscaling, e il merito va a una collaborazione stretta tra Sony e AMD che sta cominciando a dare i suoi frutti in modo concreto.

Cos’è il PSSR e perché conta

Per chi non lo conoscesse, il PSSR, acronimo di PlayStation Spectral Super Resolution, è la tecnologia proprietaria di Sony che consente alla PS5 Pro di renderizzare i giochi a risoluzioni più basse, per poi ricostruire l’immagine finale a qualità superiore grazie all’intelligenza artificiale. In pratica, è ciò che permette alla console di mantenere frame rate elevati senza sacrificare la nitidezza visiva.

Mark Cerny, l’architetto principale dietro PS4, PS5 e PS5 Pro, ha descritto il PSSR come “una libreria AI che analizza le immagini di gioco pixel per pixel durante il processo di upscaling.” Non si tratta quindi di una semplice interpolazione, ma di un sistema che impara e ricostruisce i dettagli in modo intelligente. La versione aggiornata, però, fa un passo avanti deciso: secondo Cerny, il nuovo PSSR “adotta un approccio completamente diverso non solo alla rete neurale, ma anche all’algoritmo complessivo”, riuscendo a mantenere sia la fluidità che la qualità dell’immagine ad un livello superiore rispetto a prima.

Il Progetto Ametista e il legame con AMD FSR 4

Tutto questo non nasce dal nulla. Nel 2024, Sony e AMD hanno ufficializzato la loro partnership tecnologica denominata “Project Amethyst”, Progetto Ametista, con l’obiettivo dichiarato di sviluppare tecnologie basate sul machine learning per migliorare grafica e prestazioni nei videogiochi. Una collaborazione che ha già portato benefici reciproci: Sony ha contribuito attivamente allo sviluppo di FSR 4, l’ultima generazione del sistema di upscaling di AMD, e ora quelle stesse innovazioni stanno tornando indietro sotto forma di un PSSR potenziato per PS5 Pro.

Cerny aveva già accennato alla possibilità di portare una versione di FSR 4 sulla console lo scorso anno, ma adesso si passa dalle parole ai fatti. L’aggiornamento arriverà a marzo tramite un update software e, dettaglio interessante, potrà essere attivato o disattivato direttamente dalle impostazioni della console. Questo significa che gli utenti avranno il controllo diretto sulla tecnologia, potendo confrontare con mano la differenza visiva.

Resident Evil Requiem: il banco di prova perfetto

Il primo gioco annunciato come vetrina del nuovo PSSR è Resident Evil Requiem, il prossimo capitolo della celebre saga horror di Capcom. Masaru Ijuin, Senior Manager della sezione R&D Foundational Technology Department di Capcom, ha spiegato come la tecnologia sia stata fondamentale per realizzare la visione artistica del gioco.

Il team ha puntato moltissimo sulla resa del protagonista: ogni singolo capello e pelo della barba è renderizzato come un poligono individuale, capace di muoversi in modo realistico in risposta ai movimenti del corpo e al vento. La luce che filtra tra i capelli cambia a seconda di come i singoli fili si sovrappongono, creando un livello di dettaglio che Ijuin stesso definisce “una delle tante particolarità che vorremmo i nostri fan potessero apprezzare.”

Ed è proprio qui che il nuovo PSSR dimostra il suo valore: gestire questo tipo di dettagli fini e intricati (capelli, texture complesse, superfici riflettenti) è tradizionalmente uno dei compiti più ostici per qualsiasi sistema di upscaling. La versione aggiornata riesce invece a processarli con successo, elevando la qualità espressiva del gioco a un livello che Capcom stessa definisce “senza precedenti.”

Un aggiornamento atteso (e necessario)

Va detto: chi ha speso per una PS5 Pro ha tutto il diritto di aspettarsi che Sony continui a investire sulla piattaforma. Questo aggiornamento al PSSR è un segnale positivo in questo senso: dimostra che la console ha ancora margini di crescita e che la partnership con AMD potrebbe portare ulteriori miglioramenti nel tempo, anche in vista delle future generazioni di hardware.

A marzo, insieme all’update del sistema, diversi giochi PS5 già disponibili riceveranno patch dedicate per supportare il nuovo upscaling. Non è una rivoluzione immediata, ma è un passo incrementale che vale la pena monitorare, soprattutto per chi usa la console in modalità con supporto al PSSR attivo.