A seguito di quelle che potremmo definire delle vere e proprie “pressioni” da parte di pubblico e addetti ai lavori, AMD cambia strategia e porta ufficialmente la tecnologia FSR 4.1 anche sulle schede video Radeon delle generazioni precedenti. Dopo il debutto esclusivo sulle più recenti GPU RDNA 4 della serie Radeon RX 9000, l’azienda di Lisa Su ha infatti confermato che il nuovo sistema di upscaling basato su machine learning arriverà già dal prossimo luglio sulle Radeon RX 7000 basate su architettura RDNA 3.

L’annuncio è arrivato direttamente da Jack Huynh, Senior Vice President e General Manager del Computing and Graphics Group di AMD, che ha spiegato come l’azienda stia lavorando per estendere le tecnologie più recenti all’intero ecosistema Radeon. La novità più importante riguarda proprio la possibilità di accedere a FSR 4.1 senza alcun aggiornamento hardware, semplicemente installando i nuovi driver Radeon.

Per AMD si tratta di un cambio di rotta piuttosto significativo. Inizialmente infatti FidelityFX Super Resolution 4 era stata presentata come una tecnologia esclusiva delle GPU RDNA 4, scelta che aveva fatto discutere molto la community, soprattutto considerando l’enorme diffusione delle Radeon RX 7000 sul mercato gaming desktop. Ma vediamo insieme qualche dettaglio in più.

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AMD FSR 4.1 sulle Radeon RX 7000: oltre 300 giochi supportati

Con l’arrivo di FSR 4.1 sulle GPU RDNA 3, milioni di utenti che utilizzano le Radeon RX 7000 potranno beneficiare finalmente di un nuovo algoritmo di upscaling basato su machine learning, progettato per migliorare nitidezza dell’immagine, fluidità e qualità complessiva del rendering nelle scene più dinamiche. AMD parla già di oltre 300 giochi compatibili al lancio, un dato particolarmente importante se consideriamo che la tecnologia sarà disponibile “out of the box” tramite driver software, senza necessità di patch hardware o modifiche lato utente.

Dal punto di vista tecnico, AMD utilizzerà sostanzialmente lo stesso modello AI già implementato sulle Radeon RX 9000, anche se con alcune ottimizzazioni specifiche per RDNA 3. Le GPU RDNA 4 infatti supportano sia FP8 che INT8, mentre le Radeon RX 7000 possono contare solo sulle unità INT8; proprio questa differenza architetturale avrebbe richiesto più tempo e un lavoro aggiuntivo di adattamento degli algoritmi di FSR 4.1.

Secondo quanto dichiarato dalla stessa AMD, la nuova versione di FidelityFX Super Resolution migliora ulteriormente il rendering delle immagini, soprattutto nelle sequenze d’azione e nei giochi più frenetici, dove stabilità dell’immagine e riduzione degli artefatti diventano fondamentali.

Bisogna inoltre ricordare che FSR 4.1 nasce anche dalla collaborazione tra AMD e Sony, incorporando parte delle soluzioni già viste con PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), la già nota tecnologia AI sviluppata per PlayStation 5 Pro. Potete scaricare i nuovi driver AMD a questo link.

Anche le Radeon RX 6000 riceveranno FSR 4.1

La seconda notizia importante riguarda le GPU RDNA 2. AMD ha infatti annuncia che FSR 4.1 arriverà anche sulle Radeon RX 6000, anche se bisognerà attendere ancora un po’; il rollout in questo caso è previsto nel corso del primo trimestre 2027. In questo caso il lavoro di ottimizzazione appare ancora più complesso, considerando che l’architettura RDNA 2 non nasce con acceleratori pensati specificamente per gli algoritmi AI più moderni.

Nonostante questo però, AMD sembra intenzionata a estendere il più possibile il supporto alla propria tecnologia di upscaling, ampliando sensibilmente il bacino di utenti che potranno sfruttarla.

Per i possessori di Radeon RX 7000 e Radeon RX 6000 si tratta quindi di una notizia molto positiva, soprattutto in un periodo in cui aggiornare la scheda video continua a richiedere investimenti importanti. Con FSR 4.1, AMD prova a offrire un miglioramento concreto dell’esperienza gaming anche a chi non ha intenzione di passare immediatamente alle più recenti Radeon RX 9000, cercando senza dubbio di allinearsi il più possibile anche al competitor NVIDIA.

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