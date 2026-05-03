Il debutto ufficiale di Xiaomi Smart Band 10 Pro potrebbe essere ormai prossimo, con la versione più carrozzata della leggendaria smartband di Xiaomi pronta a proseguire una tradizione decennale: secondo indiscrezioni dell’ultima ora, il nuovo modello potrebbe ricevere alcune novità interessanti dal punto di vista costruttivo e tecnico.

Xiaomi Smart Band 10 Pro: ceramica e altri dettagli

La versione standard Smart Band 10 era stata presentata da Xiaomi nel mese di giugno dello scorso anno e adesso, in mancanza di avvisaglie sulla successiva Smart Band 11, c’è stato un primo interessante leak sulle novità in arrivo con la più costosa Xiaomi Smart Band 10 Pro, che raccoglierà il testimone dell’apprezzata Smart Band 9 Pro, sul mercato ormai dall’autunno 2024.

La nuova Xiaomi Smart Band 10 Pro potrebbe essere presentata già il prossimo mese, stando a quanto riportato su Weibo dal solito Digital Chat Station. Il wearable dovrebbe essere disponibile in una varietà di colorazioni e in una versione speciale; nella fattispecie, gli acquirenti della versione standard potranno scegliere tra le colorazioni nera, bianca, argento, arancione e rosa; gli utenti desiderosi di qualcosa di più ricercato, invece, guarderanno con maggiore interesse alla versione speciale Ceramic White edition.

A detta del leaker, questa più pregiata versione in ceramica sarà un po’ più pesante: poco più di 50 grammi, contro i meno di 40 grammi della versione standard. Entrambe, dunque, sarebbero considerevolmente più pesanti rispetto all’attuale Smart Band 9 Pro, che pure ha una scocca realizzata in lega di alluminio ma — al netto del cinturino — ferma l’ago della bilancia a circa 25 grammi. A questo punto, resta da capire se i dati indicati da DCS siano riferiti al solo corpo della smartband, o se invece siano comprensivi anche del cinturino: nel primo caso, un peso quasi raddoppiato potrebbe essere indicativo di upgrade importanti, magari riguardanti lo schermo o la batteria.