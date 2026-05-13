Come ormai da tradizione per il mondo Apple, anche il 2026 porterà con sé un importante ciclo di aggiornamenti software che verranno svelati in occasione della WWDC 2026 dell’8 giugno; tra questi, ovviamente, non mancherà il nuovo visionOS 27 dedicato a Vision Pro, che tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe rappresentare un’evoluzione meno appariscente rispetto al passato, ma non per questo meno rilevante nell’esperienza quotidiana.

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, visionOS 27 sarà infatti un aggiornamento più conservativo, pensato per consolidare quanto visto con visionOS 26 e, soprattutto, per allineare il sistema operativo del visore con il resto dell’ecosistema Apple, introducendo una serie di miglioramenti trasversali legati all’intelligenza artificiale e all’esperienza utente.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Meno novità visibili per visionOS 27, ma un focus su prestazioni e IA

Come spesso accade, le informazioni sono ancora parziali e in attesa di conferme ufficiali, ma sembra che visionOS 27 dovrebbe puntare su un mix preciso di interventi: miglioramenti prestazionali, correzioni di bug e, soprattutto, un rafforzamento delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che Apple sembra voler rendere sempre più centrali nei propri sistemi operativi.

Molti di voi avranno notato come, negli ultimi mesi, si sia parlato insistentemente di una profonda evoluzione degli strumenti IA della casa di Cupertino e visionOS 27 non farà eccezione; il sistema dovrebbe infatti ereditare nuove funzionalità già previste per iOS 27 e soci, portando anche su Vision Pro strumenti di editing intelligenti, suggerimenti contestuali e, più in generale, un’interazione più naturale con il dispositivo.

In questo contesto, un ruolo chiave sarà giocato dalla nuova versione di Siri, che potrebbe finalmente rappresentare quel salto di qualità atteso da anni dagli utenti. Se Apple riuscirà davvero a trasformare Siri in un assistente più avanzato, capace di comprendere meglio il contesto e gestire richieste complesse, è facile immaginare come l’impatto su un dispositivo immersivo come Vision Pro possa essere ancora più evidente, rendendo l’esperienza decisamente più fluida e intuitiva.

Un altro aspetto interessante riguarda il ritmo di sviluppo del sistema operativo: dopo una fase iniziale piuttosto intensa, necessaria per costruire da zero l’ecosistema Vision Pro, Apple sembrerebbe ora intenzionata a rallentare leggermente, privilegiando la stabilità e la maturità della piattaforma rispetto all’introduzione continua di nuove funzionalità.

Si tratta di un passaggio quasi fisiologico, e per certi versi anche atteso, che spesso accompagna i prodotti più innovativi una volta superata la fase iniziale: prima si sperimenta, poi si ottimizza; visionOS 27 sembra inserirsi perfettamente in questa seconda fase.

Il futuro hardware si farà attendere (ma non è stato abbandonato)

Parallelamente alle novità software, arrivano anche indicazioni sul futuro dell’hardware. Sempre secondo Mark Gurman, Apple non avrebbe alcuna intenzione di abbandonare il progetto Vision Pro, nonostante un lancio commerciale definito da molti tutt’altro che semplice; tuttavia, chi sperava in un successore a breve termine dovrà probabilmente pazientare ancora un po’.

Le tempistiche, infatti, parlano di almeno un paio d’anni prima di vedere un nuovo modello, con l’azienda che starebbe lavorando dietro le quinte su tecnologie e materiali in grado di rendere il visore più leggero e, possibilmente, più accessibile. Allo stesso tempo, parte delle risorse interne sarebbe stata riallocata verso altri progetti ritenuti strategici, come gli occhiali intelligenti e nuovi dispositivi indossabili basati sull’intelligenza artificiale.

Questo non significa ovviamente che Vision Pro sia stato messo da parte, al contrario, Apple continua a iterare sul prodotto esistente (basti pensare al refresh con chip M5 arrivato lo scorso ottobre), mentre costruisce le basi per una futura evoluzione più matura e, verosimilmente, più adatta al grande pubblico.

In definitiva, visionOS 27 potrebbe non essere quell’aggiornamento ricco di novità vistose che molti si aspettano, ma potrebbe rivelarsi, come spesso accade in questi casi, uno dei più importanti nel medio periodo; meno effetti wow, più sostanza, più stabilità e un’integrazione sempre più profonda con l’intelligenza artificiale e l’intero ecosistema Apple.

Resta ora da capire quanto di tutto questo verrà effettivamente confermato sul palco della WWDC 2026, non ci resta che attendere per scoprirlo.

Spunta TuttoTech.net come fonte preferita su Google