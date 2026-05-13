Apple Maps continua la propria espansione in Italia con l’arrivo della Detailed City Experience a Roma e Napoli, portando a 37 il numero totale di città supportate dalla funzionalità che offre mappe tridimensionali dettagliate e navigazione avanzata. L’espansione arriva dopo il lancio a Milano avvenuto all’inizio dell’anno, completando così la copertura delle principali metropoli italiane.

La Detailed City Experience, questo il nome completo della funzione, venne annunciata per la prima volta nel 2021 con il supporto iniziale per San Francisco, Londra, Los Angeles e New York e permette agli utenti di visualizzare versioni molto più dettagliate delle città, con monumenti 3D, segnaletica stradale a livello di corsia, attraversamenti pedonali, percorsi dei mezzi pubblici e indicazioni stradali specifiche per gli svincoli più complessi. Vediamola in azione a Roma e Napoli.

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Fontana di Trevi e Castel dell’Ovo in 3D, tra gli altri

In virtù di questa novità, gli utenti potranno ora esplorare versioni tridimensionali di alcuni dei monumenti più iconici delle due città. A Roma, Apple Maps include landmark 3D come l’Apple Store di Via del Corso, l’Auditorium Parco della Musica, la Galleria Borghese, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, Piazza Navona e la Fontana di Trevi.

Chi naviga Napoli troverà invece rappresentazioni dettagliate della Basilica Reale Pontificia di San Francesco di Paola a Piazza del Plebiscito, del Castel dell’Ovo e del Castel Nuovo. L’app identificherà anche in modo più chiaro le location più importanti delle due città, come Piazza del Campidoglio a Roma e la storica Antica Pizzeria da Michele a Napoli.

Navigazione avanzata per il traffico italiano

Oltre ai landmark tridimensionali, la Detailed City Experience porta con sé informazioni stradali e paesaggistiche molto più dettagliate, incluse viste a livello strada quando ci si avvicina a svincoli complessi.

Chiunque si trovi spesso a guidare nel traffico, e soprattutto in quello caotico delle metropoli in questione, apprezzerà sicuramente la funzione per orientarsi tra le rotonde, i sensi unici e gli incroci delle grandi città. Ciò può risultare piuttosto impegnativo; dunque, avere indicazioni visive precise su quale corsia prendere e simili può fare la differenza nella navigazione quotidiana.

Per consultare l’elenco completo delle città in cui la Detailed City Experience è disponibile, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito di Apple.

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